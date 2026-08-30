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Las muertes en Nepal por la riada aumentaron a 734 y las amenazas de lluvia frenan el rastreo de 3.044 víctimas

Los equipos de emergencia recuperaron hasta el momento 734 cadáveres en el lado nepalí y 16 en la región autónoma Tíbet, mientras otros siete cuerpos fueron hallados en el norte de India. Equipos de rescate fueron trasladados a zonas seguras por la crecida del río Bhote Koshi y las alertas de un nuevo corrimiento

Nepal reanudó las labores de búsqueda y rescate el sábado, pero se complicaron este domingo porque aumentó considerablemente el nivel del agua.
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Miles de personas permanecen desaparecidas tras el alud que devastó una región fronteriza entre Nepal y China, dejando más de 700 muertos, según datos oficiales difundidos este domingo. Las autoridades de ambos países elevaron el número de desaparecidos a más de 3.000, incluyendo al menos 2.498 personas en Nepal —entre ellas cientos de extranjeros— y 546 en territorio chino.

La cifra de víctimas fatales aumentó a 750, con 734 cadáveres recuperados en Nepal y 16 en la región autónoma del Tíbet, según los reportes oficiales. Además, equipos de rescate localizaron siete cuerpos a decenas de kilómetros río abajo, en el norte de India.

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Las autoridades detectaron un nuevo corrimiento de tierra aguas abajo de la represa natural creada por la riada que golpeó la región fronteriza entre el norte de Nepal y China. Este fenómeno originó otra acumulación de agua, lo que forzó el traslado de los equipos de rescate desplegados en las cercanías del paso fronterizo de Gyirong.

El desastre ocurrió el miércoles, cuando una pared de lodo, generada por el colapso de un glaciar, sepultó viviendas, destruyó puentes y arrastró vehículos tanto en Nepal como en el Tíbet. La agencia estatal china Xinhua informó que las autoridades de ese país identificaron la fractura de un glaciar en la ladera sur del macizo Lirung, en Nepal, como el origen del deslave, lo que habría provocado la avalancha de hielo y rocas.

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Un hombre observa la destrucción tras unas inundaciones repentinas y un deslizamiento de tierra en Trishuli, distrito de Nuwakot, Nepal, el 30 de agosto de 2026 (REUTERS/Adnan Abidi)
Un hombre observa la destrucción tras unas inundaciones repentinas y un deslizamiento de tierra en Trishuli, distrito de Nuwakot, Nepal, el 30 de agosto de 2026 (REUTERS/Adnan Abidi)

En su último reporte, la autoridad de desastres de Nepal sumó 933 trabajadores a la lista de desaparecidos en la zona donde avanzan grandes proyectos de infraestructura energética, ampliando un registro que ya incluía a decenas de excursionistas y peregrinos que se dirigían al monte sagrado tibetano de Kailash. Los sobrevivientes relatan haber perdido todas sus pertenencias y enfrentan una espera cargada de incertidumbre sobre el destino de sus familiares, además del desafío de reconstruir sus vidas.

Kawan Koirala, integrante del Equipo de Respuesta a Desastres de Nepal, describió la situación como extremadamente compleja. “La gente quiere recuperar los cuerpos de sus familiares, vivos o muertos, pero no podemos encontrarlos”, declaró a la agencia francesa AFP, tras una jornada de 18 horas de trabajo. Koirala agregó: “También es muy traumático para mí. Es la primera vez que veo algo así. Hay barro por todas partes. Antes habíamos tenido inundaciones en Nepal, pero no como esta”.

Aunque la causa precisa del colapso no está confirmada, especialistas destacan el impacto del cambio climático en el derretimiento acelerado de glaciares a nivel mundial, lo que incrementa la frecuencia de este tipo de catástrofes.

Casas dañadas tras unas inundaciones repentinas y un deslizamiento de tierra en Trishuli, distrito de Nuwakot, Nepal, el 30 de agosto de 2026 (REUTERS/Adnan Abidi)
Casas dañadas tras unas inundaciones repentinas y un deslizamiento de tierra en Trishuli, distrito de Nuwakot, Nepal, el 30 de agosto de 2026 (REUTERS/Adnan Abidi)

Simon Steill, responsable de clima de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), afirmó en un comunicado: “El repentino colapso del glaciar y la crecida repentina son un recordatorio devastador de lo frágiles que pueden ser estos entornos montañosos”. Steill subrayó: “Sabemos que el calentamiento global, provocado por la quema de cantidades colosales de carbón, petróleo y gas por parte de la humanidad, está haciendo que tragedias como esta, y tantas otras en todo el mundo, sean mucho más probables, frecuentes y graves, y que las comunidades vulnerables sean a menudo las más afectadas”.

Todos los asentamientos cercanos al río fueron arrasados. No queda nada”, lamentó el sobreviviente Buddhi Ram Dangol, uno de los residentes afectados por el alud. En Bidur, una base del ejército funciona como centro de operaciones de rescate, donde familiares examinan listas de sobrevivientes en las paredes. “Vine hasta aquí a buscar a mi hijo (...) era trabajador de la central hidroeléctrica, pero no encuentro su nombre y las autoridades no dicen nada”, expresó Kalka Sharda.

Vista desde un dron de personas caminando por una carretera y casas cubiertas de barro tras las mortales inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en Devighat, distrito de Nuwakot, Nepal, el 29 de agosto de 2026 (REUTERS/Athit Perawongmetha)
Vista desde un dron de personas caminando por una carretera y casas cubiertas de barro tras las mortales inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en Devighat, distrito de Nuwakot, Nepal, el 29 de agosto de 2026 (REUTERS/Athit Perawongmetha)

Una de las principales misiones de rescate se concentra en una central hidroeléctrica, donde un centenar de personas se encuentran atrapadas en un túnel. El sábado, el ejército de Nepal logró instalar un tubo en el túnel de la central. El ministro del Interior nepalí, Sudan Gurung, informó en un comunicado que los equipos “empezaron a enviar aire a través de la pequeña abertura”. Las operaciones, no obstante, enfrentaron obstáculos el domingo debido a las lluvias y la crecida de los ríos.

Ante estas condiciones, las autoridades de gestión de desastres de Nepal solicitaron a los equipos de rescate que mantengan la cautela durante las labores en el área afectada.

A la búsqueda de los desaparecidos se suman preocupaciones por posibles nuevas inundaciones en las áreas afectadas, ya que la acumulación de grandes volúmenes de agua represada representa un riesgo latente, según informaron las autoridades. En varias localidades, la destrucción de infraestructuras complicó el acceso a suministros básicos y provocó la reducción crítica de comida y agua potable.

El Gobierno de Nepal ha destacado que China e India ya colaboran con las autoridades en la respuesta a la grave riada que el pasado miércoles arrasó la cuenca del río Bhotekoshi en la frontera con China (Europa Press)
El Gobierno de Nepal ha destacado que China e India ya colaboran con las autoridades en la respuesta a la grave riada que el pasado miércoles arrasó la cuenca del río Bhotekoshi en la frontera con China (Europa Press)

Las autoridades de Nepal y China confirmaron la evacuación de 555 turistas varados y 499 ciudadanos chinos de la región autónoma afectada. Los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países, Shisir Khanal por Nepal, acordaron compartir datos hidrológicos y satelitales para facilitar tanto las operaciones de rescate como las medidas de prevención. Ambas partes difundieron el resultado de la conversación, destacando la cooperación bilateral.

La magnitud de la destrucción llevó a Khanal a estimar que la reconstrucción demandará varios miles de millones de dólares, de acuerdo a declaraciones oficiales recogidas por AFP. La comunidad internacional movilizó recursos para apoyar la emergencia: el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el envío de 3,6 millones de dólares para ayuda humanitaria, incluyendo asistencia alimentaria de emergencia. Canadá, Reino Unido, la Unión Europea y Naciones Unidas (ONU), entre otros organismos y gobiernos, también confirmaron aportes para atender la crisis tras el desastre.

(Con información de AFP)

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