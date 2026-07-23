La decisión crucial que tomaron los mineros de Catamarca para sobrevivir a 27 grados bajo cero

Los rescatistas localizaron a los cuatro mineros de forma escalonada y los trasladaron al hospital de Antofagasta de las Sierras con hipotermia.

Cuatro mineros atrapados por una nevada sin precedentes en la Puna catamarqueña sobrevivieron tras tomar una decisión que resultó determinante: abandonar la camioneta en la que habían permanecido durante más de tres noches y encender un fuego y caminar a la intemperie, con temperaturas de 27 grados bajo cero. Sin ese movimiento, los equipos de rescate no habrían podido localizarlos, indicaron fuentes oficiales a Infobae.

El temporal golpeó con una velocidad e intensidad que las propias autoridades calificaron de inéditas. La nieve acumuló hasta 4 metros de altura en algunos sectores del Salar del Hombre Muerto, en el departamento de Antofagasta de la Sierra, a unos 4.500 metros sobre el nivel del mar. La camioneta en la que viajaban los trabajadores mide 2 metros: quedó completamente sepultada. Cuando el combustible se agotó, se fue con él la calefacción y también la señal del sistema satelital Starlink que llevaban a bordo, cortando toda comunicación con el exterior.

PUBLICIDAD

Fue en ese momento cuando los cuatro mineros enfrentaron la disyuntiva más extrema. Permanecer dentro del vehículo ofrecía resguardo físico, pero si la nieve terminaba de cubrirlo, ningún helicóptero ni convoy terrestre los habría detectado desde afuera. Salir significaba exponerse al frío más severo registrado en la zona, sin garantías de supervivencia. Dos de ellos eligieron salir y encendieron un fuego. Horas más tarde caminaron en busca de señal, con 1% de batería en sus teléfonos satelitales.

Su camioneta había quedado varada en el Salar del Hombre Muerto

Los rescatistas los hallaron de forma escalonada durante la mañana del miércoles. Primero localizaron a uno de los trabajadores cerca de las 10, luego a otros dos y finalmente al cuarto, el más comprometido físicamente. Según pudo saber Infobae, antes del mediodía los cuatro ya estaban siendo trasladados al hospital de Antofagasta de las Sierras. Todos presentaban hipotermia; el último en ser encontrado tenía los pies azules y el cuadro se extendía de arriba hacia abajo en su cuerpo: se estaba congelando.

PUBLICIDAD

Alfredo Medina reconstruyó en Infobae al Regreso el operativo que permitió llegar hasta los cuatro trabajadores aislados en el Salar del Hombre Muerto y describió las condiciones extremas que marcaron una búsqueda a más de 4.500 metros de altura

La misma fuente subrayó la dimensión del riesgo que implicó la decisión de abandonar el vehículo: “Fue un riesgo la decisión porque tuvieron que dejar el único lugar seguro que tenían, que era la camioneta”. Y agregó: “Si la camioneta los tapaba, por más que sobrevolemos el lugar no los íbamos a ver”. Esa lógica fue la que inclinó la balanza. Al quedar visibles a la intemperie, con el fuego encendido, se volvieron detectables para los equipos que avanzaban desde dos frentes simultáneos: uno desde Antofagasta de la Sierra y otro descendiendo desde el propio salar.

La nevada en el Salar del Hombre Muerto acumuló hasta 4 metros de altura y sepultó por completo la camioneta de los mineros.

El operativo de rescate movilizó a unas 60 personas y un despliegue considerable de medios: 5 topadoras, 10 camionetas y una ambulancia. Participaron Bomberos Voluntarios de Santa María, personal de Vialidad Provincial, el Municipio de Antofagasta de las Sierras, efectivos policiales, trabajadores de la minera Río Tinto y de la constructora Guido Moguetta, que ejecuta obras en la zona.

PUBLICIDAD

Los rescatistas localizaron a los cuatro mineros de forma escalonada y los trasladaron al hospital de Antofagasta de las Sierras con hipotermia.

Río Tinto cuenta con un protocolo de emergencia para condiciones climáticas extremas denominado Operativo Invierno, diseñado precisamente para la hostilidad del entorno puneño. Las fuentes consultadas por Infobae señalaron que el temporal fue tan repentino que el protocolo no alcanzó a anticipar la magnitud del evento.

El secretario general de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), Gustavo Molina, había adelantado a Radio Valle Viejo que el gremio advirtió a la empresa y a la Inspección de Minería, dado que existían alertas previas sobre la llegada de la tormenta. “Los protocolos existen, pero entendemos las denuncias de que no se cumplieron”, sostuvo Molina.

PUBLICIDAD

Las fuentes oficiales señalaron que el fuego encendido a la intemperie permitió que los equipos de rescate detectaran a los mineros.

Los cuatro trabajadores permanecen internados en el hospital de la Villa de Antofagasta de las Sierras —la localidad cuenta con un establecimiento nuevo y otro más antiguo— bajo observación médica, con estado estable y pronóstico favorable.

El episodio de los mineros fue el más extremo dentro de un operativo de mayor alcance. Entre el domingo y el miércoles, un total de 23 personas recibieron asistencia en la zona: algunas viajaban en otras camionetas que quedaron con nieve hasta la altura de las puertas; otras 11, entre lugareños y turistas, estaban atrapadas entre Laguna Blanca y El Peñón. El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, confirmó el rescate a través de su cuenta de Instagram y advirtió que las condiciones climáticas continúan siendo adversas y que varios caminos permanecen intransitables.

PUBLICIDAD