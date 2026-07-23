España

La ‘enfermedad del vikingo’, la patología muy común en los hombres de Noruega que se heredó de los neandertales

Ciertas variantes genéticas podrían explicar la alta tasa de incidencia de esta enfermedad en el país escandinavo

Guardar
Fotograma de Travis Fimmel, en su papel de Ragnar Lodbrok en la serie 'Vikingos' (Serie 'Vikingos')
Fotograma de Travis Fimmel, en su papel de Ragnar Lodbrok en la serie 'Vikingos' (Serie 'Vikingos')

Noruega es el “país vikingo” por excelencia (si nos viéramos en el caso de tener que elegir uno). Las abruptas montañas que caracterizan sus fiordos obligaron a sus gentes a lanzarse al mar y convertirse en grandes exploradores de los océanos, llegando a zonas remotas como Groenlandia y América. Y, como ya demostraron en las celebraciones de este Mundial, saben cómo presumir de esta historia entremezclada muchas veces con el mito.

La herencia vikinga en Noruega no se limita únicamente a la creación de todo un imaginario basado en feroces guerreros, conquistas y largas travesías, sino también a dar nombre a una de las patologías más comunes en el país escandinavo: la llamada enfermedad del vikingo.

PUBLICIDAD

Aunque su nombre científico es en realidad enfermedad de Dupuytren, se ha conocido popularmente por este apelativo por su altísima incidencia en Noruega. En este país, tres de cada diez hombres mayores de 60 años sufren este trastorno benigno y crónico que afecta a la palma de la mano. Su principal característica es el engrosamiento de la fascia palmar, un tejido fibroso situado bajo la piel que recubre músculos, nervios y vasos sanguíneos. Con el paso del tiempo, este tejido pierde elasticidad, se vuelve rígido y forma nódulos y cordones que acaban tirando de los dedos hacia la palma.

El resultado es la denominada contractura de Dupuytren, una deformidad que dificulta o impide extender completamente los dedos, especialmente el anular y el meñique. Aunque la enfermedad rara vez produce dolor, puede limitar actividades tan cotidianas como estrechar una mano, ponerse un guante o apoyar la palma completamente sobre una mesa.

PUBLICIDAD

Reconstrucciones de un hombre y una mujer neandertales en el museo Neandertal de Mettmann, Alemania. (AP Foto/Martin Meissner, archivo)
Reconstrucciones de un hombre y una mujer neandertales en el museo Neandertal de Mettmann, Alemania. (AP Foto/Martin Meissner, archivo)

Los neandertales, ¿‘culpables’ de esta patología?

En un intento de encontrar la explicación de las tasas de esta enfermedad en Noruega, el Instituto Karolinska sueco y el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva alemán publicaron en 2023 una investigación que demostraba que tres de los factores de riesgo más importantes de esta dolencia se heredaron de los neandertales.

Tras analizar los datos genéticos de casi 654.000 personas procedentes de grandes biobancos de Europa y Estados Unidos comparando con más de 7.000 pacientes con con enfermedad de Dupuytren, descubrieron tres variantes genéticas heredadas de los neandertales que aumentan significativamente el riesgo de desarrollar la enfermedad, hasta casi tres veces mayor. Dos de estas variantes constituyen el segundo y el tercer factor de riesgo genético más importante identificado hasta la fecha.

Sin embargo, el investigador Hugo Zeberg, uno de los autores del estudio, aclaraba en declaraciones a SINC que no debíamos “exagerar la conexión entre esta especie y los vikingos”, dado que las variantes genéticas identificadas “no son especialmente frecuentes entre estos últimos”.

Pese a la fortaleza de la asociación genética, los autores subrayan que aún no se conoce con exactitud cómo estas variantes desencadenan la enfermedad. Por ello, consideran necesarios nuevos estudios para aclarar el papel de otras variantes genéticas implicadas. No obstante, estos hallazgos no solo ayudan a comprender el origen evolutivo de la enfermedad de Dupuytren, sino que también abren nuevas líneas de investigación sobre la influencia del ADN heredado de los neandertales en la salud humana actual.

El mestizaje entre humanos y neandertales

¿Es posible tratar la enfermedad del vikingo?

El tratamiento de la enfermedad del vikingo depende de la gravedad de la contractura y del impacto sobre la vida diaria del paciente. En fases iniciales pueden emplearse técnicas mínimamente invasivas, como la fasciotomía percutánea con aguja, que rompe los cordones fibrosos mediante pequeñas punciones, o las infiltraciones con colagenasa, una enzima capaz de debilitar el tejido afectado para facilitar posteriormente la extensión del dedo. Estas opciones ofrecen una recuperación más rápida, aunque presentan un mayor riesgo de recurrencia.

Cuando la deformidad es más avanzada o reaparece tras tratamientos previos, la cirugía continúa siendo la alternativa de referencia. La intervención más habitual consiste en la fasciectomía, que elimina la fascia enferma y libera los dedos. En algunos casos también es necesario extirpar parte de la piel afectada (dermofasciectomía), una técnica con menor tasa de recidiva, aunque con un periodo de recuperación más prolongado.

Tras la intervención suele ser necesario realizar rehabilitación y utilizar férulas para mantener los dedos extendidos durante la cicatrización. Aunque no existe un tratamiento curativo definitivo y la enfermedad puede reaparecer con el tiempo, un diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado permiten mejorar de forma significativa la funcionalidad de la mano y la calidad de vida de los pacientes.

Temas Relacionados

NeandertalesEnfermedades y MedicamentosEnfermedades y Medicamentos EspañaEspaña-SaludEspaña-NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Clima en Valencia: cuál será la temperatura máxima y mínima este 23 de julio

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en Valencia: cuál será la temperatura máxima y mínima este 23 de julio

Clima: las temperaturas que predominarán este 23 de julio en Sevilla

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima: las temperaturas que predominarán este 23 de julio en Sevilla

España: las predicciones del tiempo en Málaga este 23 de julio

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

España: las predicciones del tiempo en Málaga este 23 de julio

Clima hoy en España: temperaturas para Madrid este 23 de julio

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima hoy en España: temperaturas para Madrid este 23 de julio

¿Cuál es la temperatura promedio en Barcelona?

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

¿Cuál es la temperatura promedio en Barcelona?
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo pide a la Junta Electoral Central toda la documentación sobre la incorporación al censo de quienes obtuvieron la nacionalidad por la ‘ley de nietos’

El Supremo pide a la Junta Electoral Central toda la documentación sobre la incorporación al censo de quienes obtuvieron la nacionalidad por la ‘ley de nietos’

La Audiencia Nacional ordena rastrear las cuentas de Santos Cerdán y de su entorno familiar para seguir el rastro de los fondos presuntamente procedentes de Servinabar

La ley de amnistía alcanza a los cinco síndicos del 1-O: un juzgado de Barcelona archiva la causa tras más de dos años de bloqueo judicial

Accidente laboral en Renfe: muere un trabajador de una empresa contratista y otros dos resultan heridos en la base de mantenimiento de Villaverde (Madrid)

Feijóo promete que reformará el Código Civil para “ordenar la nacionalidad” y restringir la ley de nietos: “El pasaporte no se regala”

ECONOMÍA

El precio de la luz por la noche supera ya al del mediodía en plena ola de calor: la madrugada es un 30,6% más cara que la media del año

El precio de la luz por la noche supera ya al del mediodía en plena ola de calor: la madrugada es un 30,6% más cara que la media del año

Pablo Borraz, arquitecto: “El 30% de lo que gastas en tu casa no es para tu casa”

Tener a tus compañeros de trabajo en redes sociales, sí o no: un experto en recursos humanos lo explica

PSOE y Sumar acuerdan ampliar la prórroga de los alquileres para los contratos que finalicen antes de julio del 2028 y así reforzar la protección de los inquilinos

La construcción de vivienda protegida anota su mejor primer trimestre en 14 años con un alza del 75%: cuatro de cada diez se destina a alquiler

DEPORTES

Pedro Porro entrega a su abuelo la medalla de oro del Mundial y cumple su promesa familiar: “Es un orgullo esto”

Pedro Porro entrega a su abuelo la medalla de oro del Mundial y cumple su promesa familiar: “Es un orgullo esto”

El único título que no tiene la selección española y que ya nunca podrá ganar

Rodri sueña con vestir de blanco: el deseo del MVP del Mundial 2026 choca con las dudas de Florentino Pérez

Mourinho pone en marcha su plan a falta de un mes para que la temporada dé el pistoletazo de salida

Cómo han vuelto los 26 de De la Fuente tras la segunda estrella: del ‘baño’ de tomates de Fabián y Gavi al “Viva San Fermín” de Mikel Merino