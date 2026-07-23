Economía

De cuánto será la PUAM de ANSES en agosto 2026

El organismo ordena las acreditaciones de pensiones y haberes con el esquema habitual y difunde las fechas cada mes en sus canales oficiales, para que cada beneficiario consulte su día de cobro

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Fachadas ANSES
El Gobierno nacional anunció nuevos aumentos para adultos mayores a partir de agosto de 2026, con actualizaciones en los haberes y el bono extraordinario para los ingresos más bajos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó nuevas subas en los haberes que perciben los adultos mayores a partir de agosto de 2026, incluyendo la actualización de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y de las jubilaciones mínimas. Estas medidas se aplican en el marco de la fórmula de movilidad vigente, que ajusta los ingresos según la inflación reportada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

La actualización contempla tanto los importes base como la continuidad de bonos extraordinarios, que representan un refuerzo esencial para quienes perciben los montos más bajos dentro del sistema previsional nacional.

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De cuánto será la PUAM de ANSES en agosto 2026

El monto de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se incrementa en agosto, reflejando la última actualización de la movilidad previsional (Imagen Ilustrativa Infobae)
El monto de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se incrementa en agosto, reflejando la última actualización de la movilidad previsional (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) recibirá en agosto de 2026 un incremento del 1,9 por ciento, lo que eleva el haber mensual a $335.787,76. Este ajuste responde a la movilidad oficial, que establece subas automáticas en función de la variación mensual de la inflación. Además del importe base, los beneficiarios de la PUAM podrán acceder a un bono extraordinario de $70.000, sujeto a confirmación oficial, llevando el total a cobrar hasta $405.787,76.

El calendario de pagos de la PUAM se determina según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios, siguiendo el esquema habitual establecido por ANSES para jubilaciones y pensiones. El organismo publica las fechas de acreditación de manera anticipada en sus canales oficiales.

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La PUAM tiene como propósito garantizar un ingreso mínimo a las personas mayores de 65 años que no reúnen los aportes necesarios para una jubilación regular. El monto de la prestación equivale al 80% de la jubilación mínima vigente, según lo establece la normativa nacional.

De cuánto serán las jubilaciones de ANSES en agosto 2026

La jubilación mínima y el bono previsional registran un nuevo ajuste, impactando en los ingresos de quienes cobran a través de ANSES (Imagen Ilustrativa Infobae)
La jubilación mínima y el bono previsional registran un nuevo ajuste, impactando en los ingresos de quienes cobran a través de ANSES (Imagen Ilustrativa Infobae)

La jubilación mínima que paga ANSES se ubicará en $489.775,92 en agosto de 2026, cifra que incluye un bono extraordinario de $70.000. El haber previsional se incrementa en un 1,89 por ciento, en línea con la inflación de junio informada oficialmente. El bono adicional se mantiene vigente para quienes cobran la mínima, la PUAM y las Pensiones No Contributivas (PNC).

Para los beneficiarios que superan el haber mínimo, el bono se otorga de manera proporcional hasta alcanzar el tope establecido por la normativa. La jubilación máxima se ubicará en $2.824.694,50 y no contempla el bono extraordinario.

El cronograma de pagos para jubilados y pensionados, incluyendo la PUAM, se organiza de acuerdo a la terminación del DNI y es publicado mensualmente en la página oficial de ANSES, permitiendo que cada beneficiario consulte la fecha exacta de cobro de su haber.

Quiénes reciben la PUAM

anses
La PUAM está destinada a mayores de 65 años que no reúnen aportes suficientes, garantizando acceso a una prestación y cobertura médica integral

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) es una prestación no contributiva destinada a personas que cumplen con los siguientes requisitos:

  • Tener 65 años o más al momento de la solicitud.
  • Ser argentino nativo o naturalizado, con al menos 10 años de residencia efectiva en el país previos a la presentación.
  • No percibir ninguna jubilación, pensión o retiro, ni contributiva ni no contributiva.
  • No estar privado de la libertad por disposición judicial.

La PUAM equivale al 80% de la jubilación mínima vigente y puede complementarse con el bono extraordinario dispuesto por el Gobierno. Además, quienes acceden a esta prestación cuentan con cobertura médica a través del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) y la posibilidad de tramitar asignaciones familiares.

La solicitud y gestión de la PUAM se realiza en las oficinas de ANSES y a través de los canales digitales oficiales, donde también se puede consultar el calendario de pagos y los requisitos actualizados.

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