La fibra dietética adaptada, una nueva opción para tratar problemas de comunicación entre intestino y cerebro

La manipulación de fibras dietéticas se plantea como una estrategia para tratar los trastornos de interacción intestino-cerebro mediante su efecto sobre la función intestinal, el tránsito y la microbiota (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que se come puede influir directamente en la salud digestiva. Entre los componentes de la dieta, la fibra ocupa un lugar central porque, aunque no se digiere en gran parte del aparato digestivo, actúa en su tramo final.

Un estudio publicado en JGH Open señala que ajustar el consumo de distintos tipos de fibra puede ayudar a aliviar problemas como el estreñimiento, la hinchazón y las molestias abdominales en personas con trastornos de la interacción entre el intestino y el cerebro (DGBI).

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No todas actúan de la misma manera. Elegir la opción adecuada y en la cantidad correcta permite adaptar la alimentación a los síntomas de cada persona: algunas favorecen el ablandamiento de las heces y facilitan la evacuación, mientras que otras ralentizan el tránsito intestinal o modifican la absorción de nutrientes. Según los investigadores, una estrategia personalizada y supervisada puede reducir las molestias digestivas y mejorar la calidad de vida.

Suplementación enzimática para desencadenantes alimentarios

El estudio analiza el uso de enzimas digestivas, que son sustancias naturales que ayudan a descomponer alimentos en el intestino. Por ejemplo, la enzima lactasa permite digerir la lactosa de la leche y la α-galactosidasa ayuda con ciertos azúcares presentes en legumbres.

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Cuando una persona sabe qué alimento le causa molestias, tomar la enzima adecuada puede prevenir síntomas como dolor o hinchazón. Sin embargo, estas enzimas solo funcionan si se usan de manera específica, dependiendo del alimento problemático.

La revisión publicada en JGH Open indica que la selección individualizada de fibras dietéticas puede ofrecer utilidad clínica cuando se adapta a requerimientos puntuales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, aunque existen suplementos y algunas industrias añaden enzimas durante la fabricación de productos, todavía hace falta más investigación para saber cuánto beneficio real aportan en todos los casos.

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Cómo actúan las fibras sobre los síntomas gastrointestinales

Las fibras alimentarias cumplen diferentes funciones según su tipo. Algunas aportan volumen a las heces, facilitando que el intestino trabaje y se logre una evacuación regular. Otras tienen la capacidad de absorber agua y formar una especie de gel, lo que ayuda a que la digestión sea más lenta y suave para el sistema digestivo.

También hay fibras que, al llegar al intestino grueso, son fermentadas por las bacterias propias de esa zona. Este proceso puede producir gases, lo que en algunas personas puede generar incomodidad o hinchazón.

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Las fibras que forman geles pueden ralentizar el tránsito intestinal, mientras la fermentabilidad influye en la microbiota, la producción de gases y la distensión abdominal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alcances y límites de la terapia enzimática

El uso de suplementos enzimáticos ha demostrado ser útil en algunos casos específicos, sobre todo cuando se identifica claramente el alimento que causa molestias. Por ejemplo, una persona con intolerancia a la lactosa puede beneficiarse de la lactasa al consumir leche. Sin embargo, no todas las personas responden igual y no existe garantía de que la suplementación sea efectiva en todos los casos.

La integración de enzimas en productos alimentarios procesados, como pan o galletas, es una alternativa que también se está explorando. Aunque la idea resulta prometedora, la investigación actual es limitada y todavía no hay suficiente información para recomendar su uso generalizado como solución para todos los problemas digestivos relacionados con los DGBI.

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La evidencia sobre enzimas digestivas en DGBI se concentra en la lactasa para la intolerancia a la lactosa y en la α-galactosidasa para síntomas por galacto-oligosacáridos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo combinar las terapias

Combinar el uso de fibra alimentaria con suplementos enzimáticos puede ser una opción para quienes tienen síntomas variados o difíciles de controlar solo con una estrategia.

En estos casos, el tratamiento se adapta al tipo de molestia predominante: aumentar la fibra si hay estreñimiento, elegir enzimas si se identifica un alimento desencadenante, o emplear ambos métodos si los síntomas son mixtos.

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La personalización es clave, ya que cada paciente puede tener diferentes reacciones ante los alimentos. El abordaje flexible favorece una mejor respuesta clínica y permite ajustar el tratamiento conforme se observan los resultados en la vida diaria de la persona, siempre con seguimiento profesional.

El estudio señala que la modulación de fibras y la suplementación enzimática pueden aplicarse por separado o en combinación, bajo supervisión profesional y con orientación clínica individualizada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para la práctica clínica

Los especialistas sugieren que, para quienes sufren estos trastornos digestivos, lo más recomendable es ajustar la dieta de manera individual. Por ejemplo, si el problema principal es el estreñimiento, puede indicarse aumentar la fibra que aporta volumen, como la de cereales integrales o algunas frutas.

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En el caso de las enzimas digestivas, se aconseja usarlas solo cuando se identifica con claridad el alimento que causa los síntomas, y siempre bajo la orientación de un profesional de la salud. De este modo se puede disminuir el riesgo de molestias y mejorar la calidad de vida sin recurrir a tratamientos innecesarios o poco efectivos.