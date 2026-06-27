Crimen y Justicia

Cómo fue el accidente donde murió Ernestina Pais: desde la secuencia captada por las cámaras a cómo la identificaron

Según reconstruyeron las autoridades, la periodista cruzaba un paso nivel cuando una formación del Tren de la Costa impactó contra su auto. Tenía 54 años

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Así quedó el vehículo donde viajaba Ernestina Pais
Así quedó el vehículo donde viajaba Ernestina Pais

A sus 54 años, la periodista Ernestina País murió este viernes tras protagonizar un accidente ferroviario en un paso a nivel de San Isidro. Una formación del Tren de la Costa impactó contra el costado del conductor luego de que intentara cruzar en su vehículo. Infobae tuvo acceso a los detalles del accidente y cómo fue el proceso para identificarla.

De acuerdo con los registros obtenidos por las cámaras de seguridad de la zona, el hecho ocurrió a las 19:25 horas. En ese momento, la conductora televisiva intentó cruzar las vías en la intersección de Sáenz Peña y El Cano, pese a que la barrera estaba baja. “Se ve claramente”, indicó una fuente cercana a la investigación.

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Puntualmente, la secuencia comenzó con el descenso de las dos barreras del cruce ferroviario. Minutos antes del choque, otro vehículo pasó en infracción y siguió su marcha. Detrás de este circulaba el auto Honda City que conducía la periodista.

El vehículo de Pais ingresó al cruce en sentido diagonal. A mitad de trayecto, la formación identificada como UTA-8 (tren 165), que se dirigía desde Maipú a Delta, embistió el lateral del conductor. El impacto provocó la muerte en el acto de la reconocida figura televisiva.

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Desencriptados con Ernestina Pais
Ernestina Pais es recordada por sus participaciones en programas como CQC y Mañanas informales (Gustavo Gavotti)

Las fuentes municipales y policiales confirmaron a este medio que tanto la barrera como el sistema de señalización fonoluminosa funcionaban correctamente al momento del impacto. Asimismo, indicaron que en las imágenes captadas por los dispositivos de seguridad no se observaban transeúntes presentes en el lugar durante el momento del accidente.

Luego de que el personal de la Comisaría de Vicente López, Seccional 5.ª de la Policía Bonaerense se presentara en la escena, confirmaron la muerte de la conductora. Sin embargo, para ese entonces, no había podido ser identificada porque el choque le causó lesiones profundas en el rostro.

Al realizarle una primera inspección en el interior del vehículo, los agentes tampoco hallaron documentos personales ni rastros de alcohol. A pesar de esto, tenían una sospecha de que podría tratarse de la periodista, quien ya había protagonizado un accidente de menor gravedad en marzo de este año.

Guiados por esa corazonada, los oficiales se dirigieron hacia el domicilio de la familia Pais, ubicado en la localidad de Vicente López. Tras confirmar que la mujer no se encontraba allí y que había salido de la vivienda, su familia llamó a su teléfono personal. El sonido que provino desde el interior del automóvil fue la confirmación de que la víctima era Ernestina.

Murió la periodista Ernestina Pais: su auto fue arrollado por un tren en San Isidro
La periodista pudo ser identificada, luego de que su teléfono celular sonara en el interior del auto

Actualmente, la fiscal María Paula Hertrig quedó a cargo de la causa y ordenó el relevamiento de las imágenes obtenidas por las cámaras de la zona. Asimismo, los bomberos, peritos y personal policial trabajaron en el lugar durante varias horas para recolectar pruebas y realizar las primeras pericias.

El cuerpo de Pais será sometido a una autopsia y se le realizarán análisis toxicológicos para determinar si existía la presencia de alcohol o sustancias en sangre. A raíz de esto, la investigación se mantiene abierta y se aguardan los resultados de los estudios forenses para avanzar con la causa.

Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, la conductora no estaba habilitada para conducir, luego de que le revocaran la licencia producto del accidente que tuvo el pasado 3 de marzo con un Alfa Romeo en la esquina de la Avenida del Libertador y Las Heras, en Vicente López. También iba a bordo del mismo auto donde fue encontrada muerta esta tarde.

Murió la periodista Ernestina Pais: su auto fue arrollado por un tren en San Isidro
El cuerpo de la conductora fue trasladado y le realizarán una autopsia

La decisión fue tomada después de que Pais se negara a practicarse un test de alcoholemia, por lo que la inhabilitaron a conducir durante 468 días. En paralelo, se conoció que acumulaba en la provincia de Buenos Aires una deuda cercana a dos millones de pesos por seis multas relacionadas con exceso de velocidad. Las infracciones fueron registradas en jurisdicciones como Vicente López y Exaltación de la Cruz. La última de estas contravenciones data del 25 de enero de este año.

Además, en la Ciudad de Buenos Aires, Pais tenía una deuda similar por 16 infracciones cometidas durante el mismo período. La mayoría corresponde a excesos menores de velocidad en la autopista Illia y otras zonas urbanas. Según el registro, la última infracción fue labrada el 2 de mayo de este año, casi un mes después de que se dictara la inhabilitación de su registro de conducir. Todas ellas fueron adjudicadas al uso de su Honda City.

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