Mundial 2026, EN VIVO: últimas noticias de hoy, 27 de junio, partidos, resultados, fixture y el minuto a minuto de la jornada

La última fecha de la fase de grupos del Mundial está llegando a su fin y la jornada ofrece duelos atractivos que mantienen la expectativa hasta el cierre. Varios equipos se juegan la clasificación y los cruces directos, mientras los aficionados esperan conocer todos los enfrentamientos antes del inicio de los dieciseisavos de final, que comenzarán mañana. La emoción y la tensión se viven en cada partido, donde los detalles definen el destino de las selecciones en esta Copa del mundo.
En esta jornada, Argentina enfrenta a Jordania por la tercera fecha del grupo J en el estadio Dallas, con el pase asegurado y la posibilidad de administrar esfuerzos pensando en los cruces de eliminación directa ante Cabo Verde.
Lionel Messi será suplente ante Jordania, una decisión de Lionel Scaloni que busca administrar las cargas del capitán tras la clasificación anticipada de Argentina a la siguiente fase. El entrenador aprovechará el partido para darles minutos a futbolistas que esperan su oportunidad y para cuidar a sus principales figuras de cara a los cruces de eliminación directa.
El posible once titular de Argentina estará compuesto por Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Giovanni Lo Celso; Julián Álvarez y José Manuel López. Este equipo presenta varias novedades y la chance de que varios jugadores tengan su debut mundialista con la camiseta albiceleste.
Colombia enfrenta a Portugal por la tercera fecha del Grupo K en el Estadio Miami Gardens, un duelo clave donde la Tricolor llega con puntaje ideal tras dos victorias y la clasificación asegurada a los 16vos de final. Sin embargo, el partido define el liderazgo del grupo: un empate basta para asegurar el primer puesto y cruzar con un tercero en Kansas, mientras que una derrota enviaría a los dirigidos por Néstor Lorenzo contra el segundo del Grupo L, que podría ser Inglaterra, Ghana o Croacia.
El técnico analiza variantes porque tres titulares, Mojica, Lerma y Lucumí, están al borde de la suspensión y arriesgan perderse la próxima ronda, lo que podría abrir la puerta a un once alternativo en un partido que promete intensidad y roce.
Entre las opciones, Jhon Córdoba podría ingresar por Luis Suárez, mientras que el resto del equipo se mantiene firme: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Dávinson Sánchez, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Kevin Puerta; Luis Díaz, James Rodríguez, Mateo Arias y Jhon Córdoba.
Por otro lado, la Selección Mexicana selló su pase a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tras ganar sus tres partidos de la fase de grupos, mostrando autoridad y solidez.
España completó la fase de grupos del Mundial asegurando el primer puesto del Grupo H, aunque el recorrido fue distinto al esperado. El debut con empate sin goles ante Cabo Verde generó dudas, pero la contundente victoria 4-0 sobre Arabia Saudita devolvió la confianza al equipo de Luis de la Fuente. El último partido, un ajustado triunfo 1-0 ante Uruguay, sirvió para sellar la clasificación como líder de grupo y evitar a Argentina en los dieciseisavos, donde enfrentará en Los Ángeles al segundo del Grupo J, Austria o Argelia.
Los partidos del día
Panamá vs. Inglaterra (Grupo L)
- 4:00 p.m. (Colombia)
- 3:00 p.m. (México)
- 6:00 p.m. (Argentina)
-
Croacia vs. Ghana (Grupo L)
- 4:00 p.m. (Colombia)
- 3:00 p.m. (México)
- 6:00 p.m. (Argentina)
-
Colombia vs. Portugal (Grupo K)
- 6:30 p.m. (Colombia)
- 5:30 p.m. (México)
- 8:30 p.m. (Argentina)
-
RD Congo vs. Uzbekistán (Grupo K)
- 6:30 p.m. (Colombia)
- 5:30 p.m. (México)
- 8:30 p.m. (Argentina)
-
Jordania vs. Argentina (Grupo J)
- 9:00 p.m. (Colombia)
- 8:00 p.m. (México)
- 11:00 p.m. (Argentina)
-
Argelia vs. Austria (Grupo J)
- 9:00 p.m. (Colombia)
- 8:00 p.m. (México)
- 11:00 p.m. (Argentina)
Cobertura completa de Infobae sobre el Mundial 2026, con información actualizada del calendario de partidos, horarios y sedes disponibles.
Cody Gakpo, futbolista de Países Bajos, anunció que su hijo falleció durante el embarazo de su esposa, Noa van der Bij. El atacante que juega en Liverpool y que fue titular en los tres partidos del combinado neerlandés en el Mundial 2026 —convirtió dos tantos en la goleada por 5-1 a Suecia—, comunicó que la pérdida a pocos meses de una fecha de parto prevista para octubre, según el portal local De Telegraaf.
(Desde Estados Unidos) La selección argentina ya conoce su rival para los 16avos de final del Mundial 2026. Es que este viernes, luego de la victoria de España ante Uruguay y el empate entre Cabo Verde y Arabia Saudita, quedó determinado que el equipo de Lionel Scaloni se enfrentará a su par de África el próximo viernes 3 de julio en Miami. Pero antes del primer enfrentamiento en la ronda de eliminación, los campeones del mundo cerrarán la fase de grupos con Jordania hoy a las 23 (hora argentina) en el Dallas Stadium.
Just Fontaine anotó 13 goles en seis partidos en el Mundial de Suecia 1958 y estableció una marca que, casi 70 años después, ningún jugador ha podido igualar. Se trata del récord imposible que persigue Lionel Messi, quien ya lleva cinco conquistas en dos partidos en Estados Unidos, México y Canadá 2026. Y tiene por delante hipotéticos seis partidos para intentar igualar o superar el hito.
La eliminación de Uruguay del Mundial quedó sellada tras la derrota por la mínima diferencia ante España, que se aseguró el primer puesto del Grupo H con el gol de Álex Baena. Esta caída dejó a los dirigidos por Marcelo Bielsa sin posibilidades de avanzar a la siguiente fase.
La noche en Seattle se vio envuelta en dramatismo cuando Irán y Egipto disputaban su última oportunidad en el Grupo G. El encuentro, que se desarrollaba con el marcador igualado 1-1, cobró una dimensión inesperada al cierre del tiempo reglamentario. Una jugada en tiempo agregado terminó con un gol que le daba la clasificación a Irán, pero la intervención del VAR alteró el desenlace y la emoción del partido.
La eliminación de Uruguay de la Copa del Mundo 2026 desencadenó una ola de críticas en el entorno futbolístico charrúa, pero pocas fueron tan contundentes como la de Diego Lugano. El ex capitán de la selección uruguaya, actualmente comentarista, apuntó directamente contra Marcelo Bielsa, seleccionador nacional, luego de la derrota ante España en la fase de grupos. El resultado selló la salida temprana del equipo sudamericano y generó cuestionamientos sobre la gestión técnica y el rumbo del proyecto deportivo.
La selección española selló su pase ayer en un encuentro sufrido, en todos sus sentidos, ante Uruguay. Lo ha hecho como líder del grupo H, invicta y sin encajar ni un solo gol. Tres partidos, dos victorias y siete puntos de nueve posibles que alimentan la ilusión de todo un país. Hasta aquí, todo bien. El problema es lo que hay debajo de esos números. Un equipo que domina el balón, aunque a veces con la sensación de falta de ideas.
Debate cerrado. Si había algún atisbo de duda en torno a la figura de Unai Simón, la fase de grupos del Mundial 2026 ha cerrado cualquier puerta, pensamiento u oportunidad para quien quiera ocupar la portería de España. Si bien David Raya y Joan García se habían ganado a pulso minutos bajo los palos en este torneo, el portero vasco ha dado la razón a Luis de la Fuente.
Los hinchas de la Selección Colombia colmaron el 26 de junio de 2026 el hotel de concentración en Fort Lauderdale (Florida) para alentar a los 26 jugadores antes del partido contra Portugal, en una movilización que buscó trasladar al equipo una recarga de ánimo de cara a uno de los encuentros más atractivos de la primera ronda de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.
Llegó el momento, Selección Colombia. Y sí, ya se tiene el boleto a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, pero ¿tendrá con qué realmente la tricolor competirle a las selecciones importantes, protagonistas y favoritas de esta edición del mundial? Se viene el partido Colombia vs. Portugal en el estadio de Miami, uno de los escenarios que más aficionados tendrá, entendiendo además que este, desde que se confirmó el duelo, es uno de los partidos más solicitados por entradas, de las boletas más costosas y que obviamente genera mucha más expectativa por el nivel que están mostrando estas dos selecciones. Por eso va a ser un primer momento, una primera oportunidad para los dirigidos por Néstor Lorenzo de demostrar de qué están hechos para enfrentar esta edición de la Copa del Mundo.