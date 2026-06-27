Mundial 2026, EN VIVO: últimas noticias de hoy, 27 de junio, partidos, resultados, fixture y el minuto a minuto de la jornada

Inglaterra, Portugal y Argentina juegan este sábado (REUTERS/Matthew Childs)

La última fecha de la fase de grupos del Mundial está llegando a su fin y la jornada ofrece duelos atractivos que mantienen la expectativa hasta el cierre. Varios equipos se juegan la clasificación y los cruces directos, mientras los aficionados esperan conocer todos los enfrentamientos antes del inicio de los dieciseisavos de final, que comenzarán mañana. La emoción y la tensión se viven en cada partido, donde los detalles definen el destino de las selecciones en esta Copa del mundo.

En esta jornada, Argentina enfrenta a Jordania por la tercera fecha del grupo J en el estadio Dallas, con el pase asegurado y la posibilidad de administrar esfuerzos pensando en los cruces de eliminación directa ante Cabo Verde.

Lionel Messi será suplente ante Jordania, una decisión de Lionel Scaloni que busca administrar las cargas del capitán tras la clasificación anticipada de Argentina a la siguiente fase. El entrenador aprovechará el partido para darles minutos a futbolistas que esperan su oportunidad y para cuidar a sus principales figuras de cara a los cruces de eliminación directa.

El posible once titular de Argentina estará compuesto por Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Giovanni Lo Celso; Julián Álvarez y José Manuel López. Este equipo presenta varias novedades y la chance de que varios jugadores tengan su debut mundialista con la camiseta albiceleste.

Colombia enfrenta a Portugal por la tercera fecha del Grupo K en el Estadio Miami Gardens, un duelo clave donde la Tricolor llega con puntaje ideal tras dos victorias y la clasificación asegurada a los 16vos de final. Sin embargo, el partido define el liderazgo del grupo: un empate basta para asegurar el primer puesto y cruzar con un tercero en Kansas, mientras que una derrota enviaría a los dirigidos por Néstor Lorenzo contra el segundo del Grupo L, que podría ser Inglaterra, Ghana o Croacia.

El técnico analiza variantes porque tres titulares, Mojica, Lerma y Lucumí, están al borde de la suspensión y arriesgan perderse la próxima ronda, lo que podría abrir la puerta a un once alternativo en un partido que promete intensidad y roce.

Entre las opciones, Jhon Córdoba podría ingresar por Luis Suárez, mientras que el resto del equipo se mantiene firme: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Dávinson Sánchez, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Kevin Puerta; Luis Díaz, James Rodríguez, Mateo Arias y Jhon Córdoba.

Por otro lado, la Selección Mexicana selló su pase a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tras ganar sus tres partidos de la fase de grupos, mostrando autoridad y solidez.

España completó la fase de grupos del Mundial asegurando el primer puesto del Grupo H, aunque el recorrido fue distinto al esperado. El debut con empate sin goles ante Cabo Verde generó dudas, pero la contundente victoria 4-0 sobre Arabia Saudita devolvió la confianza al equipo de Luis de la Fuente. El último partido, un ajustado triunfo 1-0 ante Uruguay, sirvió para sellar la clasificación como líder de grupo y evitar a Argentina en los dieciseisavos, donde enfrentará en Los Ángeles al segundo del Grupo J, Austria o Argelia.

Los partidos del día

Panamá vs. Inglaterra (Grupo L)

4:00 p.m. (Colombia)

3:00 p.m. (México)

6:00 p.m. (Argentina)

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Croacia vs. Ghana (Grupo L)

4:00 p.m. (Colombia)

3:00 p.m. (México)

6:00 p.m. (Argentina)

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Colombia vs. Portugal (Grupo K)

6:30 p.m. (Colombia)

5:30 p.m. (México)

8:30 p.m. (Argentina)

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RD Congo vs. Uzbekistán (Grupo K)

6:30 p.m. (Colombia)

5:30 p.m. (México)

8:30 p.m. (Argentina)

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Jordania vs. Argentina (Grupo J)

9:00 p.m. (Colombia)

8:00 p.m. (México)

11:00 p.m. (Argentina)

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Argelia vs. Austria (Grupo J)

9:00 p.m. (Colombia)

8:00 p.m. (México)

11:00 p.m. (Argentina)

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