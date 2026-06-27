La diferencia invisible entre dos grasas que aparece en el riesgo de diabetes tipo 2

La calidad de la grasa en la dieta se vincula con el riesgo metabólico asociado a la diabetes tipo 2. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una revisión sobre el riesgo de diabetes tipo 2 encontró que no todas las grasas actúan igual: las saturadas ricas en ácido palmítico parecen dificultar la respuesta del organismo a la insulina, mientras que las monoinsaturadas con alto contenido de ácido oleico podrían ayudar a proteger frente a su resistencia, según la revisión publicada en Trends in Endocrinology & Metabolism.

El trabajo, recogido por Fox News Digital, apunta que para la salud metabólica puede pesar más la calidad de la grasa que la cantidad total.

PUBLICIDAD

La ingesta autodeclarada en estudios humanos puede introducir sesgos y errores de medición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Fox News Digital, la investigación sugiere que la alimentación rica en grasas monoinsaturadas, como la dieta mediterránea, pueden contribuir a menores tasas de esa enfermedad.

La revisión estuvo a cargo de investigadores de la Universidad de Barcelona y del área CIBER de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas (CIBERDEM), en España. Entre los autores figura Manuel Vázquez-Carrera, del Departamento de Farmacología, Toxicología y Química Terapéutica de la universidad.

PUBLICIDAD

Vázquez-Carrera dijo al medio citado que el ácido palmítico favorece varios procesos moleculares que deterioran la acción de la insulina. También advirtió que un exceso de ese ácido graso puede generar subproductos lipídicos perjudiciales que dificultan la respuesta del cuerpo a la insulina y elevan el riesgo de resistencia a la insulina y diabetes tipo 2.

El ácido palmítico se asocia con procesos que reducen la sensibilidad a la insulina (Imagen ilustrativa infobae)

El investigador añadió que ese compuesto impulsa inflamación, estrés oxidativo, disfunción mitocondrial y respuestas de estrés celular, factores vinculados con la resistencia a la insulina y la alteración de las células beta.

PUBLICIDAD

Frente a eso, señaló que el ácido oleico no muestra esos efectos y puede neutralizar parte del daño atribuido al ácido palmítico al favorecer el almacenamiento de ácidos grasos en triglicéridos relativamente inertes, preservar la función mitocondrial y reducir la inflamación.

Qué alimentos aportan ácido palmítico y ácido oleico

El aceite de oliva, los frutos secos y la palta destacan como aportes habituales de ácido oleico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dietista-nutricionista Tanya Freirich, de Charlotte, Carolina del Norte, dijo al medio que el ácido palmítico se encuentra en carnes, productos lácteos, manteca de cacao y aceite de palma presente en alimentos como margarina, cereales, dulces, productos de panadería y comida rápida.

PUBLICIDAD

Sobre el ácido oleico, Freirich indicó que aparece en mayor concentración en alimentos como aceite de oliva, aceite de canola, frutos secos, semillas de girasol, huevos, aceitunas y paltas. Añadió que también está presente en carne vacuna, pollo y cerdo, además de leche, queso y pasta.

La especialista, que no participó en la revisión, remarcó que los alimentos no contienen un solo tipo de grasa. “Todas las fuentes de grasa de nuestra dieta contienen una mezcla de ácidos grasos saturados e insaturados”, afirmó.

PUBLICIDAD

El ácido palmítico se asocia con procesos que reducen la sensibilidad a la insulina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Freirich precisó que existe solapamiento entre alimentos que contienen ambos tipos de ácidos grasos. Citó como ejemplo el aceite de oliva, los productos de panadería y la comida rápida, donde pueden aparecer ácido palmítico y ácido oleico en proporciones distintas.

Qué límites tiene la evidencia

Los autores subrayaron que el trabajo no fue un ensayo clínico único, sino una revisión de numerosos estudios experimentales, clínicos y epidemiológicos. Esa amplitud permitió reunir indicios distintos, pero no despeja todas las dudas sobre lo que ocurre en la dieta cotidiana.

PUBLICIDAD

El aceite de oliva concentra ácido oleico y se asocia con patrones como la dieta mediterránea, señalados en la revisión como posibles aliados para mejorar la sensibilidad a la insulina y reducir el riesgo metabólico ligado a la diabetes tipo 2. (Imagen ilustrativa Infobae)

Vázquez-Carrera señaló a Fox News Digital que una limitación importante es que buena parte de la evidencia mecanística procede de estudios con cultivos celulares y animales. Añadió que hacen falta más estudios de intervención en humanos para confirmar hasta qué punto esos mecanismos operan en condiciones dietéticas habituales.

El investigador también indicó que muchos de los estudios en humanos incluidos en la revisión se basaron en ingesta alimentaria autodeclarada, un método que puede introducir errores. Sumó otra dificultad: las personas consumen alimentos con mezclas complejas de ácidos grasos y compuestos bioactivos, no ácidos grasos aislados.

PUBLICIDAD

Esa complejidad hace difícil separar con precisión la contribución específica de cada ácido graso en poblaciones que viven fuera del laboratorio. El texto también recuerda que la diabetes tipo 2 se desarrolla a lo largo de muchos años y que en ese proceso intervienen factores genéticos, de estilo de vida y ambientales.

La prevención combina cambios dietarios, peso corporal saludable y actividad física regular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué recomiendan los expertos para reducir el riesgo

Pese a esas limitaciones, la revisión respalda las recomendaciones dietéticas actuales que proponen reemplazar parte de la ingesta de grasas saturadas por grasas insaturadas. Vázquez-Carrera planteó favorecer patrones alimentarios con aceite de oliva virgen extra, frutos secos, semillas, legumbres, verduras, frutas y pescado, y limitar el consumo excesivo de alimentos ricos en grasas saturadas, sobre todo los muy procesados.

PUBLICIDAD

El investigador recalcó que un solo nutriente no determina por sí mismo el riesgo de diabetes. Mencionó además el mantenimiento de un peso corporal saludable y la actividad física regular como estrategias básicas de prevención junto con un patrón general de alimentación saludable, como la dieta mediterránea.

Los ultraprocesados concentran con frecuencia fuentes de grasa saturada como el aceite de palma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dietista-nutricionista Erin Palinski-Wade, de Nueva Jersey, resumió así la recomendación práctica en declaraciones recogidas por el medio: “Una conclusión sencilla para los consumidores es sustituir con más frecuencia los alimentos ricos en grasas saturadas por alimentos ricos en grasas saludables para el corazón para apoyar mejor el azúcar en sangre y la salud metabólica”.

El mensaje final de los investigadores apunta a mirar más allá de una división rígida entre grasas “buenas” y “malas”. Según el medio, los próximos estudios deberían centrarse en cómo influyen los ácidos grasos concretos, sus fuentes alimentarias y su relación dentro del patrón de alimentación completo sobre la salud metabólica.