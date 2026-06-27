Las pausas activas de cinco minutos por hora reducen los riesgos del sedentarismo

El sedentarismo prolongado aumenta el riesgo de enfermedades crónicas, problemas cardiovasculares y alteraciones metabólicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estilo de vida actual, marcado por la tecnología y los trabajos de oficina, ha llevado a que una parte considerable de la población pase largas horas sentada. El sedentarismo no solo se limita a la jornada laboral; también se extiende al transporte, el ocio frente a pantallas y otras actividades cotidianas que se realizan sentados.

Las consecuencias de este comportamiento se manifiestan en múltiples frentes de la salud. Investigaciones han vinculado el hecho de pasar mucho tiempo sentado con un mayor riesgo de enfermedades crónicas.

PUBLICIDAD

Además, se han observado efectos negativos sobre la salud mental, incluida una mayor prevalencia de depresión y deterioro en el bienestar psicosocial. Incluso para quienes realizan ejercicio con regularidad, el sedentarismo prolongado sigue siendo una fuente de riesgo independiente.

Frente a este panorama preocupante, un grupo de expertos ha centrado sus esfuerzos en buscar estrategias eficaces y accesibles para mitigar los daños asociados. Recientes estudios han demostrado que ejercicios breves, como pausas activas de apenas cinco minutos cada hora, pueden contrarrestar los efectos nocivos de estar sentado durante mucho tiempo.

PUBLICIDAD

Cuáles son los hábitos para contrarrestar el sedentarismo

La adopción de hábitos sencillos y breves puede marcar la diferencia en la lucha contra los efectos negativos del sedentarismo. Diversos estudios han identificado estrategias prácticas que, integradas en la rutina diaria, contribuyen a mejorar la salud física y mental sin requerir grandes modificaciones en el estilo de vida.

Entre las propuestas más destacadas se encuentran las pausas activas breves, que han demostrado ser tanto efectivas como fáciles de incorporar en entornos laborales y domésticos.

PUBLICIDAD

Uno de los métodos más accesibles es un ejercicio de cinco minutos cada hora, planteado por investigadores estadounidenses. Esta práctica, citada por The Independent, también conocida como “merienda de ejercicio”, consiste en realizar una caminata ligera de cinco minutos por cada hora de tiempo sentado.

El estudio, que involucró a más de 11.000 participantes, reveló que estas pausas regulares mejoran el estado de ánimo, reducen la fatiga y no afectan el rendimiento laboral. Los expertos recalcan que este hábito ofrece un equilibrio óptimo entre la factibilidad cotidiana y los beneficios para la salud, ayudando a contrarrestar el deterioro metabólico y cardiovascular asociado al sedentarismo prolongado.

PUBLICIDAD

Caminar cinco minutos cada hora ayuda a reducir los daños del sedentarismo y mejora el estado de ánimo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados mostraron que, aunque las caminatas cada 30 minutos generaron mayores mejoras en el ánimo y la energía, esta frecuencia resultó más difícil de mantener en la vida diaria. En cambio, la pausa de cinco minutos por hora se destacó por su balance entre practicidad y eficacia, ya que fue la opción que más personas adoptaron y mantuvieron a lo largo del experimento.

Además, los datos indicaron que la incorporación de estos breves periodos de movimiento no interfirió con el desempeño laboral, y en algunos casos, incluso favoreció la concentración y el bienestar general.

PUBLICIDAD

Otra alternativa eficaz es el reinicio de movilidad de tres minutos, respaldado por investigaciones recogidas por CNN. Esta rutina propone interrumpir los períodos de inactividad cada 30 minutos con una secuencia estructurada: comenzar con ejercicios respiratorios para relajar el sistema nervioso, seguir con movimientos articulares dinámicos, ejercicios de activación muscular y, finalmente, una integración funcional a través de desplazamientos cortos.

El objetivo es movilizar articulaciones, activar diferentes grupos musculares y recalibrar el cuerpo, ofreciendo beneficios inmediatos en términos de reducción de tensión y mejora del bienestar, sin necesidad de dedicar largos bloques de tiempo al ejercicio.

PUBLICIDAD

Incorporar estos hábitos en la vida diaria permite romper los largos periodos de inactividad y contribuye a reducir los riesgos asociados al sedentarismo. Caminar unos minutos, realizar ejercicios de movilidad o simplemente levantarse de la silla periódicamente puede tener un impacto considerable en la salud general y el bienestar emocional.

Qué problemas trae el sedentarismo

El sedentarismo se asocia a una amplia variedad de problemas de salud física y mental. Permanecer sentado o inactivo durante períodos prolongados contribuye al desarrollo de enfermedades crónicas y afecta el bienestar general.

PUBLICIDAD

Pasar muchas horas sentado también se asocia con depresión, estrés, ansiedad y menor bienestar psicosocial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aumento del riesgo cardiovascular: la inactividad favorece la acumulación de grasa en las arterias, eleva la presión arterial y los niveles de colesterol, y aumenta la probabilidad de infartos y accidentes cerebrovasculares, indican expertos de MedicalXpress .

Alteraciones metabólicas: el sedentarismo incrementa la resistencia a la insulina y predispone a la diabetes tipo 2. También favorece el sobrepeso y la obesidad, ya que disminuye el gasto energético diario.

Deterioro de la salud ósea y muscular: la falta de movimiento provoca pérdida de masa muscular y densidad ósea, lo que incrementa el riesgo de osteoporosis y caídas en personas mayores.

Problemas articulares: permanecer mucho tiempo sentado puede causar rigidez articular y dolor lumbar, cervical o dorsal. La falta de actividad también contribuye a la aparición de trastornos musculoesqueléticos.

Impacto en la salud mental: la inactividad física se relaciona con mayores niveles de estrés, ansiedad, síntomas depresivos y una menor percepción de bienestar general, desarrollaron los autores del estudio publicado en British Journal of Sport Medicine .

Aumento del riesgo de ciertos tipos de cáncer: estudios han detectado una relación entre el sedentarismo y el desarrollo de cáncer colorrectal, de mama y de endometrio.

Reducción de la esperanza de vida: diversas investigaciones han asociado el sedentarismo con una mayor mortalidad por todas las causas, incluso en personas que cumplen con las recomendaciones mínimas de actividad física semanal.

Alteración del metabolismo lipídico y glucémico: permanecer mucho tiempo sentado reduce la capacidad del cuerpo para metabolizar grasas y azúcares, lo que incrementa el riesgo de dislipidemias y trastornos metabólicos, destacaron expertos de MedicalXpress.

Estos efectos negativos pueden mitigarse con la incorporación regular de pausas activas y ejercicio moderado en la rutina diaria, lo que ayuda a preservar la salud física y mental a largo plazo.

Qué actividad adicional ayuda a compensar el sedentarismo

El entrenamiento de fuerza constituye una de las estrategias más efectivas para contrarrestar los efectos del sedentarismo. Ejercicios que emplean el propio peso corporal, bandas elásticas o mancuernas contribuyen a mantener la masa muscular, fortalecer los huesos y regular el metabolismo.

PUBLICIDAD

Además, el trabajo muscular ayuda a mejorar la postura y reducir el riesgo de lesiones, aspectos fundamentales para quienes pasan largas horas sentados, como señala el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos en sus guías de actividad física.

El entrenamiento de fuerza, los estiramientos, el yoga, el pilates y actividades recreativas con movimiento ayudan a compensar el sedentarismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La incorporación diaria de estiramientos y ejercicios de movilidad articular también resulta beneficiosa. Dedicar unos minutos a movilizar las articulaciones y estirar los principales grupos musculares permite conservar la flexibilidad y prevenir la rigidez, lo que ayuda a evitar molestias musculares y articulares asociadas a la inactividad prolongada. El Servicio Nacional de Salud británico (NHS) recomienda este tipo de rutinas para reducir el impacto negativo del sedentarismo en el entorno laboral.

Prácticas de bajo impacto como el yoga o el pilates aportan una combinación de fortalecimiento, trabajo postural y flexibilidad. Según la Clínica Mayo, estas disciplinas no solo contribuyen a la salud física, sino que también promueven el equilibrio mental y la conciencia corporal, lo que resulta útil para mitigar la tensión generada por periodos de inactividad.

Actividades recreativas que implican movimiento, como bailar, jugar con niños o realizar tareas de jardinería, representan una alternativa accesible para reducir el tiempo total en estado sedentario. Estas opciones, además de mejorar el bienestar físico, favorecen la interacción social y el disfrute.