Política

“Lamento que haya sectores que están confundidos”: Carlos Bianco habló de la interna peronista y pidió unificar las críticas hacia el Gobierno nacional

En medio de la creciente tensión con La Cámpora, el ministro de Gobierno de Axel Kicillof cuestionó a sectores que priorizan disputas internas

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Carlos Bianco, Gabriel Katopodis y Juan Cuattromo
Bianco volvió a hablar de la interna en el PJ

La tensión dentro del peronismo acumuló esta semana capítulos y declaraciones cruzadas. En ese marco, el ministro de Gobierno de Axel Kicillof, Carlos Bianco, dejó clara la postura del kicillofismo este sábado y pidió apuntar las críticas hacia el Gobierno nacional.

“Para mí la única pelea que vale la pena es con Milei. Hoy el adversario principal es Milei, que es el presidente, la persona que está destruyendo este país tal y como lo conocíamos”, afirmó. Así, y en paralelo al armado territorial, el funcionario buscó despegarse de las internas y destinar toda la artillería a la Casa Rosada.

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La consigna no fue casual. Las últimas semanas reflejaron profundas desconfianzas entre La Cámpora —el sector liderado por Máximo Kirchner— y el entorno de Kicillof. En el kirchnerismo más duro acusan al gobernador de querer construir poder propio sin Cristina Kirchner. El Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el sello político nacido bajo el ala de Kicillof, interpretó el armado en clave de ampliación para pelear las elecciones de 2027, mientras que sus detractores insistieron en que “quieren hacer kirchnerismo sin Cristina y eso es imposible”.

Durante una entrevista con el programa Futuro Imperfecto, que conduce Lorena Maciel en Radio con vos, Bianco buscó cerrar filas: “La Cámpora, el Frente Renovador, otros sectores del peronismo son nuestros compañeros. Podemos tener diferencias, matices, debates, estrategias políticas distintas... Pero compartimos gran parte, tenemos gran consenso respecto de ellos”. Y, en tono de advertencia, dijo: “Lamento que haya otros sectores que estén confundidos en este caso. Para mí lo que hay que hacer es unificar las críticas hacia el Gobierno nacional y pedirle al Gobierno nacional que modifique sus políticas”.

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Axel Kicillof, hombre de cabello oscuro y camisa celeste, habla frente a un micrófono en una mesa. Carlos Bianco, con barba, se sienta detrás mirando una laptop. Fondo azul claro
Bianco es uno de los principales laderos de Axel Kicillof

La tensión entre los distintos sectores del PJ creció el año pasado, principalmente tras la derrota en las elecciones de medio término. Cristina Kirchner responsabilizó a Kicillof por el resultado adverso en la provincia, abonando la desconfianza entre el Instituto Patria y el MDF.

Las internas se trasladaron incluso a la conducción de los PJ distritales: “No es específicamente a un sector. Dije que hay sectores, que hay compañeros que a veces están más preocupados por pegarle a otros compañeros que al Gobierno nacional”, sostuvo Bianco durante la entrevista, en línea con la disputa que Infobae detalla en distintos distritos.

El caso Adorni: la justicia y la ética

Respecto a la situación de Manuel Adorni y su posible salida del Gobierno, Bianco fue tajante: “No creo que le cambie mucho a la provincia de Buenos Aires y a los bonaerenses [...] porque hay una decisión política, creemos nosotros, que excede a quien esté en la Jefatura de Gabinete o quien esté en cualquier ministerio del Gobierno Nacional, de atacar, de desfinanciar, de discriminar a la provincia de Buenos Aires”. Y agregó: “Lo que nosotros queremos es que actúe la justicia y que averigüe de dónde salieron los fondos que no pudo explicar, y que en caso de haber un delito, se lo sancione como corresponde”.

Pero Bianco también enfrentó el espejo provincial ante la pregunta por el caso Insaurralde: “Que sea la justicia, independiente, la que averigüe cuál es el origen de esos fondos, de quiénes son esos fondos. Yo no sé de quiénes son esos fondos, para qué se utilizaron, de dónde vinieron”.

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