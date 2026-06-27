Los dos jugadores de Argentina que deberán cuidarse frente a Jordania de cara al partido de 16avos del Mundial

Argentina cerrará la fase de grupos ante Jordania en Dallas (IMAGN IMAGES via Reuters/Jerome Miron)

(Desde Estados Unidos) La selección argentina ya conoce su rival para los 16avos de final del Mundial 2026. Es que este viernes, luego de la victoria de España ante Uruguay y el empate entre Cabo Verde y Arabia Saudita, quedó determinado que el equipo de Lionel Scaloni se enfrentará a su par de África el próximo viernes 3 de julio en Miami. Pero antes del primer enfrentamiento en la ronda de eliminación, los campeones del mundo cerrarán la fase de grupos con Jordania hoy a las 23 (hora argentina) en el Dallas Stadium.

A la espera de la confirmación oficial de parte del entrenador de Pujato del once inicial, él mismo se encargó de decir en la conferencia de prensa previa al duelo ante los jordanos que Lionel Messi será suplente, pero también dejó en claro que el capitán ingresará para jugar en el complemento. Más allá de eso, el cuerpo técnico tendrá que estar atento a dos jugadores. ¿Las razones? Leandro Paredes, con grandes chances de ser titular hoy ante Jordania, recibió una tarjeta amarilla frente a Austria y de sumar otra amonestación en el encuentro de esta noche en Arlington se perderá el próximo duelo.

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El otro futbolista que también tendrá que cuidarse es Facundo Medina. El defensor surgido en las divisiones inferiores de River Plate, con paso en Talleres antes de recalar en el fútbol de Francia (hoy milita en el Olympique de Marsella) no iniciará esta noche en el estadio de los Dallas Cowboys porque en su lugar jugará Nicolás Tagliafico, pero en caso de ingresar en el segundo tiempo, no podrá ver otra cartulina amarilla.

Leandro Paredes junto a Lionel Messi tras el 2-0 ante Austria (REUTERS/Issei Kato)

Scaloni tendrá el plantel casi completo para enfrentar al ya eliminado Jordania. El único que no estará disponible por una decisión en conjunto entre el futbolista y el cuerpo médico es Cuti Romero. El ex Belgrano fue sustituido en los primeros dos partidos y ante los austríacos sintió una molestia en su rodilla derecha, la misma en la que sufrió el golpe contra el arquero del Tottenham en un duelo de Premier League que le impidió jugar los últimos dos meses de la temporada.

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La sustitución del marcador central se produjo a los 10 minutos del complemento después de una acción en la que Romero disputó la pelota con el delantero del Borussia Dortmund Marcel Sabitzer. Tras ese choque, el número 13 de Argentina acusó dolor, pidió seguir en el campo, pero el staff médico a cargo de Daniel Martínez resolvió retirarlo y, poco después, se lo vio con hielo en la zona desde el banco de suplentes. Una vez que terminó el encuentro, Cuti habló en zona mixta con la prensa y reveló qué les dijo a los médicos tras la molestia que sufrió. “Ya lo había hablado con el médico, pero nada, un par de días ya voy a estar para ayudar al grupo y para nada”, mencionó el cordobés en una rueda de periodistas en la que participó Infobae. “La rodilla de nuevo. Es el colateral medio que me molesta bastante, pero nada, voy a jugar”, agregó.

El que habló del tema fue el DT de la Selección. “Creo que está bien. Hoy no se entrenó con el grupo, pero está haciendo un trabajo intenso apartado. En principio, es menos grave de lo que pensamos. Veremos estos días la evolución, pero eso nos da un poco de tranquilidad”, mencionó Scaloni en la charla con los medios previo al partido. En síntesis, su evolución es favorable y Romero se pondrá a punto para ser de la partida en el duelo de 16avos de final.

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Facu Medina, de gran nivel en sus primeros dos partidos en un Mundial (REUTERS/Hannah Mckay)

De esta manera, y a la espera de la confirmación oficial, el once titular que se vislumbra para jugar el último partido del Grupo J de la Copa del Mundo iría con Dibu Martínez en el arco, Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi y Tagliafico en la defensa. En el mediocampo, estaría Paredes junto a Exequiel Palacios y Gio Lo Celso. ¿Y el ataque? En lugar de Messi entraría Nico Paz, que seguiría su carrera en Como luego del arreglo de su traspaso con el Real Madrid, y estaría acompañado del potente doble 9 que conformarían Lautaro Martínez y Julián Álvarez. Ambos buscarán su primer grito de gol en el Mundial. Que sea hoy, muchachos.