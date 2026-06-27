Se confirmó el rival de Argentina en 16avos del Mundial: día, horario, estadio y todo lo que hay que saber del cruce contra Cabo Verde

Se confirmó el rival de la Selección en los 16avos de final del Mundial (AP Foto/Tony Gutiérrez)

Luego de asegurar el primer puesto del Grupo J al imponerse por 3-0 sobre Argelia y vencer 2-0 a Austria, la selección argentina ya conoce a su rival en los 16avos de final del Mundial 2026: Cabo Verde culminó en la segunda colocación de la zona H y se medirá con el campeón defensor. El duelo entre el combinado conducido por Lionel Scaloni contra los africanos se disputará el próximo viernes 3 de julio a las 19:00 (hora argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami (Estados Unidos).

Los clasificados del Grupo J se definieron con los dos partidos en simultáneo. Uruguay, en medio de un complejo contexto interno por la conducción de Marcelo Bielsa, se enfrentó a España en Guadalajara (México) con la obligación de ganar para seguir con vida en la Copa del Mundo. Del otro lado, tras los memorables empates contra dos potencias de talla mundial, Cabo Verde tuvo que determinar su histórica clasificación contra Arabia Saudita en Houston.

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La Celeste perdió 1-0 tras un error increíble de Fernando Muslera (que fue reemplazado en el entretiempo) y Cabo Verde rescató un tercer empate 0-0 ante Arabia Saudita que le permitió ubicarse con 3 puntos en la segunda ubicación, detrás del líder España.

De este modo, Argentina deberá enfrentarse a una de las grandes revelaciones del Mundial 2026. Cabo Verde arribó a la cita mundialista como uno de los combinados más modestos y una de las naciones con menor población en disputarla (poco más de 525.000 habitantes). El equipo africano tuvo una presentación histórica en el certamen al empatar sin goles contra España, en un duelo en el que emergió la figura de su arquero Vozinha, que cuenta con una historia particular: del nombre del histórico jugador argentino que pudo llevar a la travesía de su madre para arribar a los Estados Unidos.

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La hazaña de la selección comandada por Bubista siguió con el empate 2-2 contra la Uruguay de Marcelo Bielsa: Kevin Lenini y Hélio Varela convirtieron los goles contra la Celeste. El duelo contra Argentina por los 16avos de final será el primero en la historia entre ambos combinados.

Será la octava oportunidad en la que la Albiceleste se mide contra una selección de África en un Mundial y la primera por fuera de la fase de grupos: la ocasión más recordada es la derrota contra Camerún por 1-0 en Italia 90. A la victoria por 2-1 contra Costa de Marfil en Alemania 2006 se suman múltiples triunfos sobre Nigeria en 1994, 2002, 2010, 2014 y 2018.

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Argentina selló su clasificación a los 16avos de final en la victoria por 2-0 sobre Austria (REUTERS/Issei Kato)

La clasificación de la Albiceleste se definió con una fecha de antelación en la fase de grupos. Los triunfos contra Argelia y Austria, sumado a la victoria de los africanos frente a Jordania en la segunda fecha, fueron suficientes para que el equipo liderado por Lionel Messi confirme su presencia en la fase eliminatoria como el líder del Grupo J. Esta situación derivó en una duda en el cuerpo técnico de Scaloni: cuántos jugadores considerados titulares van a descansar el próximo sábado a las 23:00 en el choque contra el combinado de Medio Oriente. Scaloni ya adelantó que el capitán será suplente.

El vencedor del partido por los 16avos de final en Miami, que se llevará a cabo el viernes 3 de julio desde las 19:00, ya conoce su hipotético camino en la fase eliminatoria del Mundial 2026. Los octavos de final, que el rival saldrá del ganador de la llave entre Australia (2D) y el escolta del Grupo G (Egipto, Irán, Bélgica o Nueva Zelanda), se disputarán el martes 7 a las 13:00 (hora argentina) en Atlanta.

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En caso de avanzar en los mata-mata, la actividad continuará el sábado 11 de julio en Kansas City por los cuartos de final, que iniciarán a las 22:00. La semifinal se jugará el miércoles 15 a las 16:00 en Atlanta. Por último, la gran final del Mundial 2026 dará inicio a las 16:00 del domingo 19 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

TODO LO QUE TENES QUE SABER DEL CRUCE DE LA SELECCIÓN ARGENTINA EN LOS 16AVOS DE FINAL DEL MUNDIAL 2026

Día: viernes 3 de julio

Hora: 19:00 (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 18:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 17:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 16:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 00:00 (España).

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Estadio: Hard Rock Stadium, Miami (Estados Unidos)

LA HIPOTÉTICA AGENDA DE ARGENTINA HASTA LA FINAL

• 16avos de final - Viernes 3 de julio a las 19 horas (Miami)

vs. Cabo Verde

• 8vos de final - martes 7 de julio a las 13 horas (Atlanta)

vs. Australia/2° Grupo G

• 4tos de final - sábado 11 de julio a las 22 horas (Kansas City)

vs. Suiza/1° Grupo K/Mejor 3°

• Semifinal - miércoles 15 de julio a las 16 horas (Atlanta)

vs. Brasil-Japón/Noruega-Costa de Marfil/México/1° Grupo L/Mejor 3°

• Final - domingo 19 de julio a las 16 horas (New York/New Jersey)

vs. España/Alemania-Paraguay/Francia-Suecia/Sudáfrica-Canadá/Países Bajos-Marruecos/Estados Unidos-Bosnia/1° Grupo I/2° Grupo K/2° Grupo L/2° Grupo J/1° Grupo G/ Mejor 3°

LA TABLA DE POSICIONES DEFINITIVA DEL GRUPO H DEL MUNDIAL 2026

LA TABLA DE POSICIONES DEL GRUPO J DEL MUNDIAL 2026