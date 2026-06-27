Política

La presidenta encargada de Venezuela agradeció a Javier Milei por el envío de ayuda tras el terremoto

A través de un mensaje en redes sociales, la mandataria interina destacó al contingente de militares y rescatistas que arribó para las tareas de auxilio ante el trágico desastre sísmico

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Grupo de soldados uniformados con un perro militar en una pista de aterrizaje de noche, con dos aviones al fondo
Personal militar enviado por Argentina ya está trabajando en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, agradeció la solidaridad del presidente Javier Milei, tras los dos terremotos que azotaron la zona norte del país caribeño, que dejó al menos 1430 muertos y más 3 mil heridos, según los últimos datos oficiales.

Gracias al Presidente de Argentina, Javier Milei y al pueblo argentino por su solidaridad y apoyo en este momento difícil. Valoramos su respaldo y el compromiso de acompañarnos en las labores de rescate y asistencia a las familias afectadas”, expresó Rodríguez en su cuenta personal de X, con un posteo que compartió Milei desde sus perfiles.

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Un contingente de 26 integrantes de la Infantería de Marina Argentina arribó a Caracas a las 2.30 de la madrugada de este sábado para participar en las tareas de búsqueda y rescate junto a las autoridades locales y los equipos de emergencia desplegados en las áreas más afectadas.

Los efectivos, acompañados por canes adiestrados, personal sanitario y una ambulancia de emergencia, comenzaron a trabajar pocas horas después de su llegada en la ciudad de Caraballeda, estado de La Guaira.

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Un grupo de más de veinte personas con uniformes militares y varios perros posa frente a dos aviones en una pista de aterrizaje oscura
Delcy Rodriguez agradece a Milei por el envío de rescatistas

La misión argentina, encabezada por el coronel Miguel Ángel Wissinger, fue recibida por el general en jefe y ministro de Defensa del Poder Popular de Venezuela, Gustavo Enrique González López, luego de los sismos de magnitud 7,2 y 7,5, ocurridos con menos de un minuto de diferencia, y que provocaron un desastre humanitario con miles de víctimas fatales y desaparecidos.

El grupo de rescatistas está capacitado para actuar en escenarios complejos y bajo presión, empleando binomios caninos para localizar sobrevivientes entre los escombros. El operativo incluye médicos emergentólogos, enfermeros, auxiliares, equipamiento sanitario y medicamentos. También se movilizó una ambulancia lista para intervenir en situaciones críticas y se asignaron recursos logísticos como un avión Embraer de 40 plazas, un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina y una aeronave de Aerolíneas Argentinas.

En respuesta a la emergencia, el presidente Javier Milei dispuso un conjunto de recursos sanitarios, logísticos, militares y humanitarios para asistir a la población venezolana. La asistencia argentina incluye 134 carpas, dos plantas potabilizadoras de agua, 48 kits de cocina, colchones, camillas y equipos de aire acondicionado para mejorar las condiciones de alojamiento de los damnificados.

El grupo de trabajo argentino recibe instrucciones de sus pares venezolanos para las tareas de rescate en Caracas (Ministerio de Defensa Argentino)

La partida de las Fuerzas Armadas se realizó el viernes desde la Base Aérea de El Palomar, como parte de la operación de asistencia humanitaria coordinada por la Jefatura de Gabinete, la Cancillería, la Agencia Federal de Emergencias y el Ministerio de Defensa, encabezado por Carlos Presti. El funcionario había señalado que su cartera mantenía alistados medios y personal de las Fuerzas Armadas para intervenir en la emergencia y destacó la coordinación con el Estado Mayor Conjunto y la capacidad de actuar en escenarios complejos.

Ya han llegado a Venezuela los 3 aviones enviados ayer con nuestros rescatistas y equipamiento”, compartió este sábado el canciller Pablo Quirno, y agregó que “el gobierno de Venezuela ha solicitado también asistencia en la rehabilitación del aeropuerto de Caracas y que directivos de Aeropuertos Argentina han viajado para asistir en este tema”. Dejó, además, un agradecimiento a YPF y AA por “el apoyo brindado y los esfuerzos realizados para poder cumplir esta misión de manera tan rápida y eficiente”.

Como se remarcó, el área de responsabilidad asignada al contingente argentino es la ciudad de Caraballeda. Las primeras brigadas USAR, coordinadas por la Agencia Federal de Emergencias, también fueron enviadas para colaborar en las tareas de rescate.

Tres hombres en un interior. Uno con uniforme de camuflaje, otro con ropa civil, y el tercero con uniforme militar verde, boina roja y bandera de Venezuela
La misión, al mando del Coronel Wissinger, fue recibida por el General en Jefe Gustavo Enrique González López, Ministro del Poder Popular para la Defensa de Venezuela (Ministerio de Defensa de la Nación)

La Armada Argentina juega un rol central en esta primera etapa, con personal especializado, binomios perro-guía y brigadas destinadas a localizar sobrevivientes y apoyar las operaciones en las zonas más castigadas.

En el marco de esta ayuda, el Gobierno enfatizó que las Fuerzas Armadas cuentan con experiencia para operar a gran distancia y responder en emergencias regionales, al combinar recursos de asistencia sanitaria, rescate urbano, logística aérea, potabilización de agua y ayuda a los damnificados.

Ante la gravedad de la situación, la presidenta encargada Delcy Rodríguez se reunió este viernes con expertos de Estados Unidos para evaluar operaciones de rescate y atender a las víctimas. Rescatistas de El Salvador, México, República Dominicana, Suiza, Ecuador, España, Chile, Colombia, Países Bajos, Italia y Estados Unidos llegaron a Venezuela esta semana y se espera que se sumen diez países más.

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