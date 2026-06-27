VIH en Argentina: la campaña para reducir el diagnóstico tardío, que ya llega al 49% de los nuevos casos

En Argentina, la mitad de los diagnósticos de VIH se producen en etapas avanzadas de la enfermedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la Argentina, cada vez más personas descubren que tienen VIH cuando la enfermedad ya avanzó demasiado. Uno de cada dos diagnósticos positivos se produce tarde, cuando el sistema inmune ya está debilitado o la persona se encuentra internada. El último informe del Ministerio de Salud de la Nación confirmó que este indicador llegó a su punto más alto: 49% de los nuevos casos se detectaron en una etapa avanzada, una cifra sin precedentes que motiva una nueva campaña nacional.

Según la Fundación Huésped, el crecimiento del diagnóstico tardío en el país resulta sostenido. Entre 2021 y 2022, el 43,8% de los diagnósticos de VIH se daban en forma tardía. Ese porcentaje subió al 45% entre 2022 y 2023, luego al 48,1% en 2023-2024, hasta alcanzar el 49% en el último Boletín de Respuesta al VIH y las ITS elaborado por el Ministerio de Salud.

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Leandro Cahn, director ejecutivo de la organización, lo resume así: “Un test de VIH a tiempo, salva vidas. Si te da positivo, podés acceder a un tratamiento que te permite tener la misma expectativa de vida que una persona que no vive con el virus”.

Entre 2021 y 2024, el porcentaje de diagnósticos tardíos aumentó del 43,8% al 49%

El test de VIH es gratuito, rápido y confidencial. No requiere orden médica ni preparación previa, y se realiza con una gota de sangre del dedo. El resultado está disponible en menos de 15 minutos. A pesar de esta facilidad, el 50% de las personas que viven con VIH en Argentina conocen su diagnóstico cuando la enfermedad ya ha avanzado. En otras palabras, la mitad de los nuevos diagnósticos llegan demasiado tarde. Esto significa que el sistema sanitario enfrenta un desafío doble: disminuir los diagnósticos tardíos y aumentar la prevención.

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El impacto en la salud pública y la transmisión

El diagnóstico temprano permite el acceso inmediato al tratamiento y mejora la calidad de vida. “Como estrategia de salud pública, es una medida costo-efectiva, incide directamente en menos muertes relacionadas al VIH y en menos casos nuevos”, explicó Cahn. Una persona en tratamiento sostenido puede no transmitir el virus por vía sexual. Es decir, recibir atención médica temprana no solo beneficia a quien vive con el virus, sino que también reduce la transmisión en la comunidad.

Se estima que 140.000 personas viven con VIH en Argentina, con 6.900 nuevos diagnósticos entre 2023 y 2024

El informe del Ministerio de Salud estimó que 140.000 personas viven con VIH en Argentina. Entre 2023 y 2024, se sumaron 6.900 nuevos diagnósticos, cifra que supera los 6.400 anuales del período anterior y los 5.300 de años precedentes. El incremento de los casos se da en un contexto de aumento de otras infecciones de transmisión sexual. Por ejemplo, la tasa de sífilis creció de 56,1 casos cada 100.000 habitantes en 2019 a 93 por cada 100.000 en 2024. En 2025 se notificaron 55.183 casos, un 64% más que la mediana del período 2020-2024.

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La principal vía de transmisión del VIH en Argentina es el sexo sin protección, responsable del 98% de los nuevos contagios. Frente a este escenario, la provisión de preservativos resulta clave. Según Cahn, “en 2025, la ejecución del presupuesto al tercer trimestre mostró una distribución de 832 preservativos, generando faltantes en todo el país”. Para 2026 se prevé recuperar la provisión a más de 30 millones de unidades, aunque esto no alcanza para compensar el último año sin compras ni asegura la continuidad. Este recorte deja la distribución en menos de la mitad de lo estipulado en 2023.

El test de VIH está disponible en hospitales públicos, obras sociales y prepagas. Las personas pueden consultar los centros habilitados en el país a través de la web de Fundación Huésped

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Campaña nacional: fútbol y salud, una alianza para el testeo

Ante el pico de diagnósticos tardíos, la Fundación Huésped lanzó la campaña “Ya testeaste tu pasión, ahora testeá tu salud”. La propuesta busca aprovechar el interés que despierta la Selección Argentina durante el Mundial 2026 para promover el testeo oportuno de VIH.

La principal vía de transmisión del VIH en Argentina es el sexo sin protección, responsable del 98% de los nuevos contagios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este año, el Día de la Prueba de VIH coincide con el tercer partido de la selección contra Jordania. La organización invita a participar en una trivia digital que pone a prueba los conocimientos futboleros de los hinchas y, al finalizar, entrega memes y mensajes de prevención.

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La campaña cuenta con la participación de figuras como Claudia Villafañe, Sofi Martínez, Davoo Xeneize, Juan Pablo Varsky, Lola del Carril, Teo D’Elia, Lucas Fridman, Noe Barral, Seba Wainraich y Marina Bellati. El test está disponible en testeatupasion.huesped.org.ar.

Al terminar la trivia, la campaña refuerza el mensaje: “Ya mediste tu pasión, ahora testeá tu salud. Conocer tu diagnóstico de VIH es el primer paso para cuidarte. El test de VIH es rápido, confidencial y gratuito. A pesar de esto, en Argentina 1 de cada 2 personas conoce su diagnóstico tarde. Un test de VIH a tiempo salva vidas”.

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Quienes lo deseen pueden donar un test de VIH para ampliar el acceso al diagnóstico en el centro de testeo gratuito de la fundación.

El diagnóstico tardío de VIH en Argentina obliga a redoblar los esfuerzos en prevención, acceso a preservativos y campañas de concientización. La iniciativa de la Fundación Huésped busca visibilizar que el testeo temprano puede cambiar la historia de miles de personas. “Mientras más personas sean diagnosticadas, más personas pueden estar bajo tratamiento y no transmitir el virus”, concluyó Cahn.

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