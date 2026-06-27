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El día que Ernestina Pais se convirtió en la primera y única mujer en conducir CQC

En 2009, tuvo la tarea de reemplazar nada menos que a Mario Pergolini. Lo hizo durante tres temporadas. Cuando se despidió, dijo: “Me fui con un aplauso cerrado de mis compañeros”

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Ernestina Pais con Gonzalo Rodríguez y Juan Di Natale: fue la primera mujer en conducir CQC

Ernestina Pais fue la primera mujer en sentarse a la mesa de conductores de Caiga Quien Caiga (CQC), el programa que Mario Pergolini creó y condujo durante más de una década. Su ingreso, en 2009, no fue el resultado de una búsqueda formal: llegó por una conversación casual en un evento social, cuando Diego Guebel, socio de Pergolini en Cuatro Cabezas, la interceptó con una noticia que todavía no era pública. “Me dijo que lo que me iba a contar no lo sabía nadie, que se lo había dicho Mario la noche anterior y dijo ‘sos vos’”, recordó Pais. Su primera reacción fue el rechazo: “Yo dije que no primero”.

Terminó aceptando, y su llegada al ciclo de Telefe marcó un antes y un después en la historia del programa, que por entonces llevaba 15 años en el aire. La acompañó Gonzalo “Gonzalito” Rodríguez en el lugar que había dejado Eduardo De la Puente, mientras que Juan Di Natale fue el único histórico que permaneció en el equipo. Con Di Natale, Pais tenía un vínculo que excedía lo profesional: “Con Di Natale fundamos Los Inrockuptibles, es amigo de toda la vida”, señaló.

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Ernestina Pais rodeada por Gonzalo Rodríguez y Juan Di Natale: fue la primera mujer en conducir CQC
Ernestina Pais rodeada por Gonzalo Rodríguez y Juan Di Natale: fue la primera mujer en conducir CQC

Tras tres temporadas al frente del ciclo —2009, 2010 y 2011—, Pais anunció su salida en el programa Más Viviana. La presentó como una decisión personal, no como una ruptura. “Después de tantos años de felicidad de trabajar en medios tan geniales como Mañanas Informales y CQC, está buenísimo parar”, declaró. Mencionó que los horarios nocturnos le impedían llevar a su hijo al colegio y que el año anterior había atravesado problemas de salud. “Me fui con un aplauso cerrado de mis compañeros, fue una maravilla. Fue una decisión de vida, de parar un poco”, cerró.

Sobre el clima interno del programa, la conductora describió un ambiente de competencia entre sus integrantes, con disputas por el tiempo al aire. En ese contexto, rescató la figura de Andy Kusnetzoff: “Caiga quien caiga y Cuatro Cabezas le deben muchísimo, para mí como productor es un número uno, es brillante y merece estar donde está porque además es muy buen tipo”, afirmó.

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Ernestina Pais también fue explícita sobre el peso simbólico que tuvo ocupar el lugar de Pergolini en el centro de la mesa de conductores. “Para Mario, se había cumplido un ciclo. Nadie lo hizo como él, yo lo admiraba y lo admiro y tomar ese lugar fue un honor”, dijo.

Ernestina durante sus épocas como conductora de CQC
Ernestina durante sus épocas como conductora de CQC

Durante el 2011, Gonzalo Rodríguez dejó el programa y en su lugar ingresó Guillermo “El Pelado” López como conductor. Ya Ernestina Pais no fue la única “mujer de negro”, ya que Martina Soto Pose se convirtió en la ´primera notera del programa.

En 2012, con el regreso del formato a América TV, su canal de origen, la conducción quedó a cargo de Di Natale y Guillermo López. CQC se mantuvo en pantalla hasta 2014.

Este viernes 26, a las 19:25, mientras conducía un Honda City, Ernestina encontró la muerte cuando quiso cruzar las vías en la intersección de Sáenz Peña y El Cano, de San Isidro, con la barrera baja. En ese momento, el vehículo fue embestido por una formación del Tren de la Costa. De acuerdo a las primeras tareas realizadas en el lugar, tanto la barrera como el sistema de señalización fonoluminosa funcionaban correctamente al momento del accidente. El impacto se produjo sobre el lateral del conductor y provocó su fallecimiento en el acto.

La noticia causó un hondo impacto en todo el mundo del espectáculo. Ernestina Pais tuvo una vida dura. Con sus éxitos, sus caidas y sus tropiezos, siempre fue una mujer muy querida por sus colegas.

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