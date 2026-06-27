Guatemala

Emergencias por lluvias alcanzan cifras récord en Guatemala durante 2026

Un informe actualizado destaca los estragos causados por la inestabilidad climática, el número de familias damnificadas y las áreas más vulnerables del país, donde persisten riesgos de tormentas severas

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Más de 9,900 personas afectadas y 2,000 familias damnificadas durante la actual temporada de lluvias.(Cortesía CONRED).
Más de 9,900 personas afectadas y 2,000 familias damnificadas durante la actual temporada de lluvias.(Cortesía CONRED).

Las intensas lluvias que han azotado Guatemala durante la temporada 2026 han generado 614 emergencias en todo el país, según el informe general emitido por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED). Este reporte, actualizado al 27 de junio, revela el impacto significativo que han tenido los fenómenos hidrometeorológicos en la población, infraestructura y viviendas, mientras las autoridades se mantienen en alerta ante la posibilidad de nuevas precipitaciones y tormentas severas.

Hasta la fecha, 2,388 familias han resultado afectadas y 2,089 familias han sido catalogadas como damnificadas. En términos individuales, el número de personas impactadas asciende a 9,936, de las cuales 3,506 han debido evacuar sus hogares y 117 permanecen albergadas, de acuerdo con las cifras oficiales de la CONRED. El informe también consigna tres personas heridas, siete hospitalizadas y tres fallecidas a causa de los eventos relacionados con la temporada de lluvias.

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El daño en las viviendas representa uno de los problemas principales derivados de las lluvias. El reporte de la CONRED detalla que 225 viviendas presentan daño leve, 1,769 tienen daño moderado y 95 han sufrido daño severo. Además, 173 viviendas están actualmente en riesgo, aunque hasta el momento no se ha reportado la destrucción total de hogares.

Entre los tipos de emergencias reportadas son:

  • La caída de árboles encabeza la lista con 142 incidentes
  • 136 inundaciones
  • 97 eventos de fuertes vientos
  • 97 deslizamientos
  • 77 flujos de lodo
  • 34 socavamientos
  • 32 derrumbes
  • 19 colapsos estructurales.
La gráfica ilustra los tipos de emergencias más frecuentes, encabezadas por caída de árboles, inundaciones y deslizamientos (Cortesía Conred).
La gráfica ilustra los tipos de emergencias más frecuentes, encabezadas por caída de árboles, inundaciones y deslizamientos (Cortesía Conred).

También se han registrado episodios de hundimientos, caída de rocas, personas arrastradas por ríos, contaminación ambiental, lahares y grietas estructurales, aunque en menor cantidad.

Las autoridades han señalado que la actual temporada de lluvias inició el 19 de abril de 2026 y, de acuerdo con los pronósticos, persiste un escenario de riesgo debido a la continuidad de condiciones atmosféricas inestables.

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Según la CONRED, los recientes datos reflejan el alcance de los efectos del temporal, que ha requerido la activación de protocolos de emergencia y la coordinación interinstitucional para la atención de la población afectada.

Condiciones y perspectiva: ambiente cálido y soleado

Según los informes del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH), el clima en Guatemala se encuentra bajo la influencia de un sistema de alta presión que genera un ambiente cálido, soleado y húmedo en la mayor parte del país.

Durante la mañana, se prevé nubosidad dispersa alternando con períodos de cielo despejado. Esto significa que en muchas zonas el sol estará presente, aunque en algunos momentos aparecerán nubes.

Por la tarde, el pronóstico señala un aumento de la nubosidad y la posibilidad de lluvias dispersas de corta duración. Estas precipitaciones estarán principalmente acompañadas de actividad eléctrica, especialmente en las regiones del Caribe, Occidente, Franja Transversal del Norte, Bocacosta y el sur del Altiplano Central.

El pronóstico del INSIVUMEH para el 27 de junio de 2026 anticipa ambiente cálido, soleado y húmedo en la mayor parte de Guatemala.
El pronóstico del INSIVUMEH para el 27 de junio de 2026 anticipa ambiente cálido, soleado y húmedo en la mayor parte de Guatemala.

Las condiciones atmosféricas actuales son propicias para la formación de tormentas locales severas, lo que implica que en determinadas áreas pueden presentarse lluvias intensas, ráfagas de viento fuerte y la eventual caída de granizo.

El impacto de la temporada de lluvias en Guatemala ha puesto de manifiesto la necesidad de adoptar medidas preventivas y fortalecer la resiliencia de las comunidades frente a los riesgos climáticos. La información oficial de la CONRED se actualiza de manera continua, proporcionando datos para la toma de decisiones y la protección de la vida y los bienes de la población.

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