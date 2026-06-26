Deportes

Así están los cruces de 16avos de final del Mundial: días, horarios y la agenda completa de los partidos

Cuando todavía faltan los últimos diez partidos de la fase de grupos, el cuadro comienza a sumar mayores confirmaciones

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Francia clasificó como líder del Grupo I y espera por su rival en 16avos de final: podría jugar con Alemania en octavos de final (Foto: Reuters/Mike Segar)
Francia clasificó como líder del Grupo I y espera por su rival en 16avos de final: podría jugar con Alemania en octavos de final (Foto: Reuters/Mike Segar)

La fase de grupos del Mundial 2026 atraviesa sus etapas definitorias con los últimos diez partidos de la parte inaugural del certamen. Con 20 selecciones de las 32 ya confirmadas, empiezan a vislumbrarse los cruces de los 16avos de final del certamen más esperado.

Las llaves de playoffs comenzarán el domingo 28 de junio en Los Angeles Stadium con el duelo entre Sudáfrica y Canadá desde las 16.00 (hora de Argentina). El camino continuará con otros 15 partidos entre el lunes 29 de junio y el viernes 3 de julio.

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Francia, tras la victoria sobre Noruega, irá por el lado del cuadro de Alemania y Países Bajos, por lo que se toparía con Argentina o Brasil recién en una hipotética final. Les Bleus esperan por conocer a su contrincante en la siguiente instancia, que saldrá de la tabla de los 8 mejores terceros. Si ganan sus respectivas llaves, alemanes y franceses se verán las caras el sábado 4 de julio en Philadelphia por los octavos de final en una final anticipada. Noruega, por su lado, jugará en 16avos ante Costa de Marfil el martes 30 de junio en Dallas.

LA AGENDA DE LOS CRUCES DE 16AVOS DEL MUNDIAL 2026

Domingo 28 de junio

16.00hs: Sudáfrica (2°A) vs. Canadá (2°B)

Lunes 29 de junio

14.00hs: Brasil (1°C) vs. Japón (2°F)

17.30hs: Alemania (1°E) vs. 3° (Escocia/Paraguay/Suecia)

22.00hs: Países Bajos (1°F) vs. Marruecos (2°C)

Martes 30 de junio

14.00hs: Costa de Marfil (2°E) vs. Noruega (2°I)

18.00hs: Francia (1°I) vs. 3° (Paraguay/Suecia/Bélgica)

22.00hs: México (1°A) vs. 3° (Escocia/Ecuador/Cabo Verde)

Miércoles 1 de julio

13.00hs: 1°L (Inglaterra/Croacia/Ghana) vs. 3° (Ecuador/Senegal/Argelia/RD Congo)

17.00hs: 1°G (Egipto/Irán/Bélgica) vs. 3° (Corea del Sur/Cabo Verde/Senegal/Argelia)

21.00hs: Estados Unidos (1°D) vs. Bosnia y Herzegovina (3°B)

Jueves 2 de julio

16.00hs: 1°H (España/Uruguay/Cabo Verde) vs. 2°J (Austria/Argelia)

20.00hs: 2°K (Portugal/Colombia/RD Congo) vs. 2°L (Ghana/Inglaterra/Croacia)

Viernes 3 de julio

00.00hs: Suiza (1°B) vs. 3° (Ecuador/Suecia/Bélgica/Senegal/Argelia)

15.00hs: Australia (2°D) vs. 2°G (Irán/Egipto/Bélgica/Nueva Zelanda)

19.00hs: Argentina (1°J) vs. 2°H (España/Uruguay/Cabo Verde/Arabia Saudita)

22.30hs: 1°K (Colombia/Portugal) vs. 3° (Paraguay/Ecuador/Senegal/Argelia/Croacia)

*Horarios de Argentina

EL CUADRO DE PLAYOFF DEL MUNDIAL 2026

LA TABLA DE LOS MEJORES TERCEROS

* Clasificarán los 8 mejores terceros de los 12 grupos

* Bosnia, Ecuador y Suecia ya se clasificaron

LAS TABLAS DE POSICIONES DEL MUNDIAL 2026

La selecciones que ya quedaron eliminadas de la Copa del Mundo:

  • República Checa
  • Qatar
  • Haití
  • Turquía
  • Curazao
  • Túnez
  • Irak
  • Jordania
  • Panamá

LA AGENDA DE PARTIDOS

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