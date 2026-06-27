Así despidieron a Ernestina Pais sus compañeros de la obra El divorcio del año: “Te vas a quedar con nosotros”

Ernestina Pais se dirige a la audiencia de 'El Divorcio del Año

El viernes a las 19:25, Ernestina Pais se dirigía en su Honda City hacia el teatro Niní Marshall de Tigre, donde esa noche debía actuar en El divorcio del año. Horas antes había publicado en sus redes un flyer con nuevas fechas de la gira y había escrito: “Se agregan destinos, gracias vida”. A la altura de la intersección de Sáenz Peña y El Cano, en San Isidro, cruzó un paso a nivel con la barrera baja. La formación UTA-8 del Tren de la Costa la embistió de lleno por el lado del conductor. Tenía 54 años y murió en el acto. A esa hora, el público de la obra comenzaba a llegar al teatro.

La noche anterior al accidente, Pais había publicado en sus redes una pequeña ilustración animada de un personaje que, antes de dormir, decía “Buenas noches a mí. Me amo a mí mismo mucho. Quiero decir, el mundo para mí”, y se daba un beso en la mano. Esa imagen, que pasó inadvertida entre sus más de 73 mil seguidores, adquirió otro peso al conocerse la noticia de su muerte.

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Ernestina Pais y el elenco de El Divorcio del Año: Romina Gaetani, Fabián Vena, Juan Palomino y Rochi Igarzábal. En las últimas funciones, Diego Ramos reemplazó a Fabián Vena

Uno de los primeros en enterarse fue José María Muscari, el director y productor de la obra. Muscari se encontraba en el Gorriti Art Center donde se presentaba otra de sus obras, Sex, listo para otra función, cuando recibió la noticia. Entró en un ataque de nervios y dejó todo para dirigirse al Niní Marshall a hablar con sus compañeros. Un auto rojo lo pasó a buscar y se marchó con los ojos hinchados de llorar. Mientras tanto, el público aguardaba en sus butacas sin saber lo que había ocurrido. Fue Diego Ramos —quien esa noche reemplazaba a Fabián Vena en el elenco— quien salió al escenario a anunciar que la función se levantaba, sin dar demasiadas explicaciones sobre el motivo.

El posteo de Rochi Igarzábal para recordar a Ernestina Pais

Pocas horas después, el elenco rompió el silencio en las redes con palabras que nadie hubiera querido escribir. La primera en publicar fue Rochi Igarzabal, y lo hizo con un carrete de fotos y videos que construyó, imagen por imagen, la intimidad de una gira: Pais con pijama de oso en el micro del elenco haciendo bromas, un cartel de “entradas agotadas” sobre el escenario, fotos junto a Romina Gaetani asomadas a una ventana, otra junto a Muscari. Y la imagen que más circuló: las dos amigas durmiendo en la misma cama de un hotel, Rochi con el pulgar levantado hacia la cámara, Ernestina dormida a su lado. “Estos últimos meses hicimos colecho. Dormíamos juntas. Yo te tapaba cuando te veía con frío en los viajes nocturnos yendo de un lado al otro”, escribió Igarzabal.

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Rochi Igarzábal recordó también a Ernestina Pais bromeando dentro del micro de gira

El texto que acompañó esas imágenes fue una despedida escrita desde la incredulidad. Igarzabal contó que esa misma mañana habían hablado por teléfono y que habían planeado “actos psicomágicos” para acompañar la nueva etapa que Pais transitaba: una casa que renovaba para empezar de nuevo, proyectos, arte, alegría. Habían compartido mates en la ruta, escritos leídos en voz alta en habitaciones de hotel, sandwiches de miga. “Decíamos que íbamos a ser millonarias”, recordó. Y enumeró los planes que quedaron truncos: mil postres por probar, años de amistad que daba por garantizados. “Sentía felicidad de saber que ibas a ser mi amiga por muchos muchos años. Sabíamos que esto era para siempre. Y lo es”, escribió. Cerró con una imagen que resume el vínculo que las unía con el pasado de Pais: “Debes estar abrazada a Jorge, tanto lo nombrabas”, en referencia a Jorge Guinzburg, el conductor con quien Pais inició su carrera y cuya muerte en 2008 la marcó profundamente.

Rochi Igarzábal toma la foto del camarín de El Divorcio del Año, con Ernestina Pais y Romina Gaetani en plena preparación

Fabián Vena eligió un tono diferente, más cercano al retrato que al lamento. La llamó “Negra querida” y “Nuestra Rocker bien argentina” y desplegó una serie de atributos concretos: lúcida, comprometida, humilde, solidaria, empática, trabajadora. “Con esa carcajada bien tuya, esa mirada siempre positiva, esa entrega en todo lo que hacías”, escribió el actor, que reconoció haber tenido suerte de compartir un vínculo marcado por el respeto y la admiración. El cierre de su texto transformó la pérdida en una imagen de continuidad: “Te fuiste temprano pero te vas a quedar con nosotros, como gran anfitriona que eras, haciendo una hermosa y divertida sobremesa como más disfrutabas y querías."

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El mensaje de Fabián Vena a Ernestina Pais

Ramos, quien había sido el encargado de darle la noticia al público esa noche, publicó un video de Pais donde ella habla sobre el sentido del teatro. “Hasta ayer haciendo reír, riéndote y tratando de dejar siempre un mensaje positivo. Así te vamos a recordar. Luchadora y vencedora. Muchas gracias”, escribió sobre las propias palabras de la conductora: “El teatro es un gran lugar para enfrentar temas que nos duelen o nos incomodan. Que la risa siempre es sanadora y abraza. En la vida cotidiana tenemos un montón de oportunidades para intentar cambiar finales tristes por otros un poco más felices, con un poco de empatía nada más.” La elección del video resultó una despedida involuntariamente perfecta: Pais explicando, con sus propias palabras, por qué hacía lo que hacía.

El adiós de Juan Palomino a Ernestina

Palomino, por su parte, eligió la brevedad. Publicó tres fotografías grupales del elenco —Pais siempre presente, distendida, entre sus compañeros— y escribió apenas: “Hasta siempre @ernepais”. Como música de fondo eligió Tristeza, de Chango Spasiuk, una elección que dijo todo sin necesidad de palabras adicionales. Hasta el momento, Romina Gaetani eligió el silencio público para recordarla

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Pais llevaba más de tres décadas en los medios argentinos. Fue movilera de Guinzburg, cofundadora de la versión local de la revista Los Inrockuptibles, conductora de Mañanas Informales y la primera mujer en ponerse al frente de Caiga Quien Caiga. Semanas atrás había contado públicamente, en el programa de Mirtha Legrand, que llevaba un año y tres meses sin consumir alcohol. “Se puede”, había dicho. La causa de su muerte quedó a cargo de la fiscal María Paula Hertrig.