Conmoción en el Mundial 2026: una figura de Países Bajos anunció que su esposa perdió un embarazo

Cody Gakpo y su esposa, Noa van der Bij, anunciaron la pérdida de un embarazo (@noavdbij)

Cody Gakpo, futbolista de Países Bajos, anunció que su hijo falleció durante el embarazo de su esposa, Noa van der Bij. El atacante que juega en Liverpool y que fue titular en los tres partidos del combinado neerlandés en el Mundial 2026 —convirtió dos tantos en la goleada por 5-1 a Suecia—, comunicó que la pérdida a pocos meses de una fecha de parto prevista para octubre, según el portal local De Telegraaf.

La noticia fue difundida por Van der Bij en Instagram, con un mensaje en el que escribió: “Con el corazón destrozado, compartimos la devastadora noticia de que nuestro bebé falleció durante el embarazo. Gracias por vuestro cariño y apoyo. Te querremos siempre. Siempre serás nuestro hijo”. La publicación agregó que el bebé iba a llamarse Elijah Raphael Gakpo.

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Algunos minutos más tarde, agregó un nuevo posteo: “Fuimos a la iglesia a encender una vela. Después, fuimos al patio de la iglesia con nuestro hijo Samuel. Solo había otro niño allí. Se llamaba Elijah. No podría haber habido una señal más hermosa de Dios. Nos recordó que nuestro pequeño nunca se ha ido”.

El futbolista del Liverpool también se pronunció en sus redes sociales. “Este es un momento increíblemente difícil para nuestra familia. Les pedimos amablemente privacidad y espacio. Gracias por su comprensión”, escribió el atacante de 27 años. La pareja había anunciado el embarazo hace cuatro semanas mediante un posteo en sus redes sociales: “Nuestra pequeña familia está creciendo. No podemos esperar a conocerte”.

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Van der Bij y su hijo Samuel estuvieron en Estados Unidos para acompañar al delantero durante el partido inaugural del torneo ante Japón la semana pasada. Cuatro días antes del anuncio, Gakpo no bajó del autobús del equipo para entrenarse y más tarde fue trasladado en coche, de acuerdo con el medio KNVB.

El comunicado de Cody Gakpo y su esposa sobre el fallecimiento del bebé (@noavdbij)

Cody Gakpo es una de las máximas figuras de Países Bajos. El atacante del Liverpool formó parte del equipo titular en las tres presentaciones de la fase de grupos del elenco dirigido por Ronald Koeman. Disputó 85 minutos en el empate 2-2 contra Japón, donde estuvo presente su familia, convirtió dos goles y brindó una asistencia en la goleada por 5-1 sobre Suecia y fue reemplazado sobre el final en el triunfo por 3-1 sobre Túnez en el cierre de la fase de grupos.

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Países Bajos avanzó a los 16avos de final en el primer puesto de la zona F con siete unidades, mientras que Japón hizo lo propio como escolta con cinco. Suecia logró clasificar como uno de los mejores terceros al sumar cuatro puntos. El calendario de la Naranja continuará el próximo lunes 29 de junio: chocará contra Marruecos en Monterrey desde las 22:00 (hora argentina).

Van der Bij y su hijo Samuel estuvieron en Estados Unidos para acompañar al delantero durante el partido inaugural del torneo ante Japón (@noavdbij)

El duelo por los 16avos en México promete ser uno de los más atractivos del inicio de la fase eliminatoria, ya que los africanos sacaron su boleto tras ser escoltas de la Brasil de Carlo Ancelotti en el Grupo C. De hecho, igualó 1-1 contra la Verdeamarela y fue superado únicamente por la diferencia de gol.

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El vencedor del partido entre Países Bajos y Marruecos se medirá en unos hipotéticos octavos de final contra el ganador de la llave entre Canadá y Sudáfrica. Más adelante, ya en los cuartos de final, podrían enfrentarse a dos potencias: Francia jugará con Suecia y Alemania hará lo propio contra la Paraguay de Gustavo Alfaro.

La esposa de Gakpo estuvo presente en la tribuna, junto a su hijo, en el partido entre Países Bajos y Japón (@noavdbij)