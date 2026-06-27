“Le mochó la cabeza y cogió a palos el cuerpo”: El atroz crimen de un anciano dominicano decapitado por su sobrino

Los detalles preliminares que emergen del dictamen forense y de los testimonios de quienes presenciaron los instantes posteriores revelan una secuencia de ensañamiento y horror que parece extraída de una pesadilla (Cortesía Diario Libre).

El silencio habitual de los caminos de tierra y los campos verdes de Cuero Duro, un paraje habitualmente apacible perteneciente al distrito municipal de San Víctor, se quebró de forma definitiva la tarde de ayer, 26 de junio. Lo que comenzó como una áspera y recurrente discusión familiar por el control de unos terrenos y bienes heredados terminó mutando en una de las escenas más dantescas y espeluznantes de la historia criminal contemporánea de la provincia.

Ramón Arístides López Núñez, un envejeciente de 67 años respetado por sus allegados, encontró la muerte a manos de su propio sobrino, Juan Alberto Díaz López, conocido en la demarcación bajo el alias de “Chicho”.

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En las calles de Cuero Duro, el encono entre tío y sobrino no era un secreto absoluto, pero nadie alcanzó a vaticinar la magnitud del trágico desenlace. Según recogieron las autoridades y los medios informativos locales que acudieron al lugar de los hechos, el trasfondo del crimen se cimenta sobre una antigua disputa inmobiliaria. Los bienes de una herencia familiar mal gestionada habían fragmentado el núcleo consanguíneo desde hacía un tiempo considerable.

No obstante, las versiones de los lugareños introdujeron un elemento todavía más perturbador al relato: el presunto homicida padece, de forma evidente, de serios problemas de salud mental.

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Vecinos relataron que “Chicho” vivía obsesionado con una vivienda de color azul ubicada en la periferia de los terrenos en disputa. En sus delirios, el agresor insistía firmemente en que aquella estructura le pertenecía por derecho propio, a pesar de que la titularidad legítima correspondía a otro miembro de la familia.

Momento captado en video por los comunitarios cuando el agresor trasladaba el cuerpo sin vida de la víctima a lo largo de varios metros en el sector Cuero Duro.

Esta fijación mental alimentaba un rencor diario y directo contra su tío Ramón, a quien veía como el obstáculo principal para tomar posesión de lo que consideraba suyo. Los reclamos verbales, que se habían repetido durante meses sin recibir la intervención psiquiátrica necesaria, escalaron la tarde del viernes hasta un punto de no retorno, desatando una furia criminal incontrolable.

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La secuencia del horror: Un cuerpo arrastrado por el camino

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, la discusión final estalló en las inmediaciones de las propiedades agrícolas compartidas. En medio del altercado, Juan Alberto Díaz López desenvainó un machete y atacó de forma despiadada a su tío. El diagnóstico forense preliminar determinó que la víctima sufrió heridas múltiples de arma blanca junto a severas contusiones traumáticas por golpes contusos.

Lo que aconteció después de las primeras heridas mortales sobrepasa la lógica de la criminalidad común. Diversos videos grabados por los propios lugareños con sus teléfonos móviles y difundidos con rapidez por las redes sociales capturaron fragmentos de una procesión macabra. El agresor, visiblemente enajenado, procedió a decapitar a su pariente en el lugar del ataque inicial.

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Acto seguido, cargo el cuerpo inerte por varios metros a lo largo del camino vecinal, trasladándolo hacia las cercanías de la pequeña vivienda de la víctima y, posteriormente, hacia su propia residencia. No conforme con haberle segado la vida y desprendido la cabeza, el victimario buscó un garrote de madera (palo) y continuó golpeando con saña el cadáver ya sin vida en su morada.

Un hombre le quitó la vida de forma brutal a su propio tío en la comunidad de Cuero Duro, San Víctor, Moca. Según testigos, el agresor, descrito como una persona con problemas mentales, lo decapitó con un machete tras una disputa por la posesión de una vivienda.

Justicia e investigación en una comunidad consternada

Patrullas policiales de la demarcación se movilizaron de inmediato hacia el sector Cuero Duro, logrando acorralar y detener a Juan Alberto Díaz López en el perímetro de la vivienda donde pretendía consumar su obra de horror. El agresor fue sometido sin que pudiera oponer mayor resistencia, encontrándose aún en el lugar el arma blanca y el garrote utilizados para el crimen.

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La tragedia, que inicialmente circuló entre los moradores como un rumor confuso de violencia vecinal, fue confirmada con crudeza por los reportes de la Oficina de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional.

Los detalles preliminares que emergen del dictamen forense y de los testimonios de quienes presenciaron los instantes posteriores revelan una secuencia de ensañamiento y horror que parece extraída de una pesadilla, dejando a toda la comunidad sumida en un estado de perplejidad y profunda consternación.

Patrullas de la Policía Nacional acorralaron y detuvieron al agresor antes de que pudiera emprender la huida del sector Cuero Duro.

Actualmente, el detenido permanece bajo estricta custodia policial y será puesto a disposición oficial del Ministerio Público en las próximas horas para los fines legales correspondientes.

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Las autoridades competentes han enfatizado que las investigaciones continúan abiertas para esclarecer científicamente la dinámica de los hechos, mientras la opinión pública debate con indignación los fallos en los sistemas de prevención comunitaria y de salud mental.