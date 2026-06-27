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Argentina-Jordania, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

La Albiceleste buscará cerrar su participación en la fase de grupos con puntaje ideal

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Horarios del partido: 23:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 22:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 21:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 20:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 04:00 del 28 de junio (España).

Televisación: TyC Sports, TV Pública, Telefe, Disney +, DSports y Paramount+ (Argentina) / DSports (Uruguay) / DAZN (España) / ViX (México) / DSports (Colombia) / DSports y Teleamazonas (Ecuador) / DSports (Perú) / DSports (Venezuela) / FOX One, Telemundo, Peacock y FOX (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica).

10:12 hsHoy

Probables formaciones:

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Giuliano Simeone, Nico Paz; Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Jordania: Yazeed Abu Laila, Ehsan Haddad, Abdallah Nasib, Mohammad Abu Hasheesh, Yazan Al-Arab, Nizar Al-Rashdan, Rajaei Ayed, Ibrahim Saadeh, Mousa Al-Taamari, Mahmoud Al-Mardi, Mohammad Abu Zrayq. DT: Jamal Sellami

10:02 hsHoy

¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles del partido entre la selección de Argentina y Jordania por la tercera fecha del Grupo J.

La selección argentina cerrará su participación en el Grupo J ante Jordania
La selección argentina cerrará su participación en el Grupo J ante Jordania

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