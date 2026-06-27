Ciencia

Un estudio identificó cómo un compuesto generado por la microbiota podría proteger el intestino

Investigadores de la Universidad de Louisville describen en Nature Communications cómo la urolitina A, generada al digerir granadas, nueces y frutos rojos, activa defensas en el revestimiento y favorece la reparación del tejido

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Primer plano de una pared intestinal con vellosidades, bacterias luminosas, partículas de luz, frutos rojos, granada abierta y nueces en el fondo.
El equipo explicó que el efecto de la urolitina A depende de su interacción con células concretas del intestino (Imagen Ilustrativa Infobae)

Científicos de la Universidad de Louisville describieron en Nature Communications cómo la vía protectora en el intestino activada por la urolitina A podría orientar futuras estrategias contra la enfermedad inflamatoria intestinal. El compuesto surge cuando bacterias de la microbiota intestinal procesan alimentos como granadas, nueces y frutos rojos.

El estudio halló que ese metabolito microbiano activa una respuesta de defensa en células que recubren el intestino y ayudan a mantener su barrera. Según Nature Communications, esa señal favorece la reparación del tejido y refuerza la protección intestinal, con posible utilidad futura frente a la enfermedad inflamatoria intestinal.

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La investigación se centra en un mecanismo biológico, no en un tratamiento ya disponible. El equipo explicó que la urolitina A se genera tras la digestión de ciertos alimentos y que su efecto depende de cómo interactúa con células concretas del intestino.

Una granada abierta, fresas, arándanos, frambuesas, moras, almendras, nueces y un intestino grueso y delgado sobre un fondo rosado.
El compuesto surge cuando bacterias de la microbiota intestinal procesan granadas, nueces y frutos rojos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores señalaron que el hallazgo ayuda a explicar por qué algunos compuestos vinculados con la dieta pueden favorecer la salud intestinal. En este caso, el trabajo identifica una ruta específica por la que la microbiota intestinal y el organismo actúan de forma coordinada durante una lesión en el intestino.

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Qué es la enfermedad inflamatoria intestinal y por qué importa la barrera del intestino

La enfermedad inflamatoria intestinal incluye la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Afecta a millones de personas en el mundo y se caracteriza por inflamación crónica y daño en el revestimiento del intestino.

Una barrera intestinal sana impide que bacterias dañinas salgan del intestino y, a la vez, permite el ingreso de nutrientes al organismo. Cuando se debilita, aparecen inflamación, dolor y complicaciones a largo plazo.

Ese deterioro de la barrera es uno de los puntos centrales del problema que examinó el estudio difundido por Nature Communications. La investigación buscó entender cómo ciertos compuestos naturales pueden contribuir a preservar ese equilibrio.

Células intestinales rosadas con microvellosidades y bacterias azules alargadas y esféricas. Fondo con difuminado en tonos azules y rosados.
La investigación buscó entender cómo ciertos compuestos naturales pueden contribuir a preservar el equilibrio intestinal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo actúa la urolitina A en las células que protegen el intestino

El trabajo se enfocó en el receptor de hidrocarburos de arilo (AHR), una proteína que funciona como sensor de señales ambientales, alimentarias y microbianas. Los investigadores ya sabían que ese receptor puede tener efectos dañinos cuando lo activan algunas toxinas ambientales.

A la vez, estudios previos sugerían que la activación del AHR por compuestos alimentarios beneficiosos podía apoyar la salud intestinal. Lo que no estaba claro era por qué ese mismo receptor podía asociarse con efectos tan distintos.

El equipo encontró que la urolitina A activa de forma selectiva el AHR en las células epiteliales intestinales, que recubren y protegen el intestino. Esa activación pone en marcha el inflamasoma NLRP6, un sistema de defensa celular que en este caso mostró una función protectora.

Aunque los inflamasomas suelen vincularse con respuestas inflamatorias dañinas, el estudio observó otra posibilidad. Sweta Ghosh, exinvestigadora posdoctoral del laboratorio de Jala y autora principal, afirmó a Nature Communications: “Los hallazgos muestran que no todas las vías inflamatorias son perjudiciales. En las condiciones adecuadas y en las células correctas, estas vías pueden desempeñar un papel esencial en el mantenimiento de la salud intestinal y el apoyo a la reparación de tejidos”.

Ilustración de una molécula brillante formada por esferas azules y verdes interaccionando con células del revestimiento intestinal en un fondo rosa.
La autora principal Sweta Ghosh afirmó en Nature Communications que algunas vías inflamatorias pueden mantener la salud intestinal y apoyar la reparación de tejidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando la urolitina A activó el NLRP6 en células epiteliales intestinales, el sistema liberó la cantidad adecuada de moléculas asociadas con la función intestinal normal. Según el estudio, eso ayudó a reparar el revestimiento del intestino, fortalecer la barrera, aumentar la producción de moco protector y mejorar las defensas antimicrobianas, en lugar de promover inflamación.

Los autores sostuvieron que esta es la primera vez que se muestra cómo un producto microbiano natural actúa junto con la respuesta del cuerpo para controlar procesos moleculares y celulares complejos durante una lesión intestinal. El efecto descrito ayudó a preservar la salud intestinal y a reducir el daño en los tejidos.

Un posible camino hacia tratamientos más selectivos

El equipo confirmó el mecanismo en varios sistemas experimentales, incluidas células, organoides y muestras de tejido intestinal de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. En esos tejidos humanos, la urolitina A activó la misma vía protectora.

Ese resultado refuerza la posibilidad de explorar terapias que apunten a mecanismos protectores en tipos celulares concretos. La investigación plantea esa opción para la enfermedad inflamatoria intestinal y otras enfermedades gastrointestinales, en vez de recurrir a una supresión amplia del sistema inmunitario.

Mujer con bata blanca observa una pantalla holográfica con un intestino humano ampliado, células, una doble hélice de ADN y conexiones genéticas luminosas.
Los resultados extienden el potencial de la urolitina A a otras enfermedades gastrointestinales además de la enfermedad inflamatoria intestinal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Venkatakrishna Rao Jala, profesor asociado del Departamento de Microbiología e Inmunología y del Brown Cancer Center de la Universidad de Louisville, señaló a Nature Communications: Este estudio nos ayuda a comprender mejor cómo los compuestos naturales producidos por las interacciones entre la dieta, los microbios intestinales y el cuerpo pueden influir en los procesos de la enfermedad”.

Jala ya había encabezado trabajos previos sobre los efectos beneficiosos de la urolitina A en el intestino. Esta nueva investigación amplía esa línea al mostrar cómo ese metabolito interactúa con el sistema inmunitario para mejorar la salud intestinal.

El hallazgo perfila una ruta de investigación centrada en restaurar el equilibrio del intestino a partir de mecanismos protectores precisos. Esa diferencia marca distancia con los enfoques que actúan sobre el sistema inmunitario de forma general, según el estudio publicado en Nature Communications.

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