La furiosa reacción del Loco Bielsa antes de una entrevista tras la eliminación de Uruguay en fase de grupos del Mundial

MARCELO BIELSA, MUY ENOJADO TRAS LA ELIMINACIÓN DE URUGUAY EN FASE DE GRUPOS DEL MUNDIAL.



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La selección de Uruguay no pudo pasar la primera ronda del Mundial 2026 y consumó su eliminación tras perder 1-0 en Jalisco frente a España. Una vez finalizado el partido, Marcelo Bielsa hizo las declaraciones protocolares en el campo de juego y evidenció su enojo con un grito furioso que quedó registrado en la cámara que transmitía en vivo las imágenes.

“¡Dale de una vez!“, reaccionó el rosarino al personal que se encontraba detrás de cámara. Luego, el DT de la Celeste respondió las preguntas que le realizó la cronista con pocas palabras. “No logré potenciar el poderío que tenía Uruguay en sus jugadores”, resumió acerca del balance del equipo en la Copa del Mundo.

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Acerca de la salida de Federico Valverde en el transcurso del segundo tiempo por Federico Viñas, el Loco replicó: “Busqué que el equipo tuviera más presencia en ataque”. Luego, ante la pregunta sobre qué habló con el arquero Fernando Muslera por su reemplazo en el entretiempo (ingresó Sergio Rochet), dijo de manera tajante: “Nada”.

Marcelo Bielsa grita una indicación durante el partido Uruguay-España en el Mundial 2026 (Ulises RUIZ / AFP)

En zona mixta, Bielsa brindó más testimonios antes de dirigirse a la conferencia de prensa para ampliar sus conceptos. “Tuvimos potencial, a mi me tocó gestionarlo pero no logré que el nivel de las individualidades permitiera conformar un equipo poderoso proporcionado a la calidad de sus jugadores”, indicó ante los medios presentes. Sobre los cambios que realizó, ahondó: “Yo no la tomé, es una decisión que tomó el mismo Muslera, con el cambio de Valverde busqué jugar con 2 nueves con el objetivo de tener más llegadas”.

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