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La conmovedora despedida de Gastón Pauls a Ernestina Pais: “Fuimos amigos, novios, compañeros y más”

El actor compartió fotos, recuerdos y las últimas palabras que cruzó con la conductora, quien murió luego de ser arrollado por un tren. Postales de un vínculo forjado desde el humor y la confianza que pasó a la eternidad

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Primer plano de hombre con barba, camiseta oscura, collar de cuentas amarillas y blancas, y pendiente. Detrás, mujer con gafas de sol oscuras
Una pareja se retrata en una selfie de primer plano donde el hombre sonríe y la mujer usa gafas de sol.

La muerte de Ernestina Pais sacudió este viernes al mundo del espectáculo argentino. La periodista y conductora, de 54 años, murió de forma instantánea al ser embestida por una formación del Tren de la Costa mientras cruzaba un paso a nivel con la barrera baja en la intersección de las calles Sáenz Peña y El Cano, en San Isidro. Entre el estupor y la profunda tristeza, amigos y compañeros se volcaron a las redes para compartir sus recuerdos con la periodista. Y entre las publicaciones más emotivas estuvo la de Gastón Pauls, quien entre palabras y fotos, trazó el mapa de una amistad que duró décadas.

“Fuimos amigos, novios, amigos de nuevo, compañeros. Todo eso fuimos. Y más”, escribió Pauls al inicio de su texto. No eligió el tono del obituario, sino que prefirió el de la memoria en común, haciendo públicos aquellos tesoros guardados en su intimidad: los lugares compartidos, los nombres propios, las canciones. "Club 69. Mercury Rev. Tu casa a medio hacer. Tu perro Rolando llamándome por mi nombre. Risas en mi casa de Warnes. El Obras y el Dorrego. Melero y Nena Mía escuchada infinitas veces“. Cada línea, un fragmento de una vida en común.

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Primer plano de un hombre con barba y una mujer con gafas de sol sonriendo para una selfie, con texto de una publicación de Instagram
La sentida despedida de Gastón Pauls a Ernestina Pais

El relato de Pauls es una sucesión de instantáneas, un anecdotario a cielo abierto para que cada lector proyecte escenarios de un tiempo que ya no volverá. “Osvaldo. Silvina. Milión. Vos yéndote a la madrugada a la radio y yo durmiendo. Tu foto de Charly. Seguíamos riendo… hasta que dolía. Nuestras charlas sobre hermanos. El estreno de Star Wars. La charla en el Cemic y, contra todo pronóstico, más risas. La anécdota del remisero”. Una lista que no necesitaba explicaciones para quienes los conocían, y que para el resto dibujaba el perfil de una relación construida en la confianza y el humor. "Tu inteligencia única. Tu humor por sobre todo. Tu sonrisa, la más ancha del mundo“, escribió el actor.

El texto, acompañado de fotos y capturas de conversaciones privadas, también aludió a un período de vulnerabilidad que Pais había hecho público. Un camino que comenzó con la pandemia, el cierre de su restaurante y una tristeza que fue tapando con alcohol. “Empecé a vivir un infierno”, dijo entonces. Pauls lo nombró sin rodeos: “La internación. La visita en el medio. Nuestros abrazos. Tu confianza”. Y después: “La externación. Tu primera salida. Juntos yendo a ver a Posca. Risas y más risas.”

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El cierre del texto reveló el apodo con el que Pauls y su hermano Nicolás, la llamaban: ERDNE, escrito así, en mayúscula. “Con la R bien marcada”, aclaró. Y reprodujo las últimas palabras que ella le escribió: “Te amo”. “Nos amamos”, respondió él. “Gracias por tanto amor. Buen viaje amada ERDNE”.

Desencriptados con Ernestina Pais
La inconfundible carcajada de Ernestina Pais en su última entrevista con Infobae (Gustavo Gavotti)

La muerte de Pais continúa provocando un gran impacto en la comunidad. Con más de tres décadas de carrera, su versatilidad la llevó por diferentes caminos. Fue movilera de Jorge Guinzburg en La Biblia y el Calefón, luego lo acompañó al frente de Mañanas Informales y, en 2009, la primera mujer en ponerse al frente de Caiga Quien Caiga —el programa creado por Mario Pergolini—, por lo que recibió dos nominaciones consecutivas al Premio Martín Fierro como conductora del año. En gráfica, fue cofundadora de la versión argentina de la revista Los Inrockuptibles y trabajó en radios como Rock & Pop. Al momento de su muerte protagonizaba El Divorcio, la obra producida por José María Muscari.

El accidente ocurrió a las 19:25 del viernes 26 de junio. Las cámaras de seguridad registraron cómo su Honda City ingresó al cruce en sentido diagonal, detrás de otro vehículo que también pasó con la barrera baja. La formación identificada como UTA-8 la embistió por el lateral del conductor. Las barreras y el sistema de señalización fonoluminosa funcionaban correctamente al momento del impacto. Pais no estaba habilitada para conducir: le habían revocado la licencia tras un accidente en marzo de este año, cuando se negó a realizarse un test de alcoholemia. La causa quedó a cargo de la fiscal María Paula Hertrig, quien ordenó una autopsia y análisis toxicológicos cuyos resultados aún se aguardan.

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