La polémica pole de George Russell en el GP de Austria que sacude a la F1: “Es bandera amarilla y tenes que levantar”

La clasificación del Gran Premio de Austria de la Fórmula 1 tuvo un apasionante y polémico final. George Russell se quedó con la pole position pese a marcar su mejor vuelta en medio de banderas amarillas por el accidente de Max Verstappen en el último sector del Red Bull Ring. Dirección de carrera investigó la acción y determinó —en cuestión de segundos— que el británico de Mercedes levantó lo suficiente el pie del acelerador. Otros pilotos, como su compañero Andrea Kimi Antonelli, abortaron su intento por la situación de precaución en la curva nueve. Charles Leclerc largará segundo en Spielberg.

La controversia comenzó cuando el Red Bull de Verstappen (que estaba completando una vuelta sublime) se fue de control por un sobreviraje violento en la rápida curva a la derecha número 9 y se estrelló contra la barrera de contención en los últimos instantes de la Q3. La salida de pista activó una doble bandera amarilla que, inmediatamente, cambió a una sola en el panel luminoso antes de la curva mencionada, justo cuando el Mercedes encaraba su vuelta decisiva. Russell completó el giro, marcó el mejor registro (1:06.113) y comunicó por radio que había respetado la señalización.

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“Levanté el pie del acelerador al entrar en esa curva y perdí mucho tiempo”, expresó por la radio del equipo. Según informó el portal especializado Motorsport, esa explicación coincidió con la evaluación posterior de los comisarios, que compararon sus datos con su mejor vuelta anterior y consideraron acreditada una reducción perceptible de velocidad en el sector afectado.

La telemetría, en comparación a la vuelta anterior, marcó que el británico levantó algunos metros antes el pie del acelerador, aunque con el nuevo reglamento, esto también le permitió generar más energía para desplegar más adelante. Su último sector fue solo 0.027 segundos más lento que el de su primer intento en la Q3. Algunos segundos después, volvieron las dobles banderas amarillas en la pista.

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Juan Manuel Cochito López, expiloto y comentarista de la F1, explicó en la transmisión de ESPN: “Cuando tenés un auto afuera, es bandera amarilla y tenes que levantar. No se entiende. En el sensor del acelerador se ve que levanta unos metros antes, pero con este reglamento, podés levantar antes para regenerar y desplegarlo en la curva siguiente. Es por esto que no lo sancionan. El reglamento habla de levantar significativamente. Esto es perder medio segundo por precaución, no podes hacer la vuelta más rápida levantando significativamente. Los comisarios deportivos tienen su criterio, pero tienen inconsistencia”.

*El accidente de Max Verstappen en la curva 9 durante la Q3

La clave reglamentaria estuvo en que se trató de una bandera amarilla simple y no de una doble. De acuerdo con el artículo B1.8.4 del reglamento deportivo de 2026, todo piloto que “atraviese un sector de comisariado señalizado con bandera amarilla deberá reducir la velocidad y estar preparado para cambiar de dirección”, y para que los comisarios consideren cumplida esa obligación “se espera que haya frenado con antelación y/o reducido la velocidad de forma perceptible en el sector de comisariado correspondiente”. Ese umbral fue el que, según Motorsport, Russell cumplió.

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“La vuelta fue increíble y luego, obviamente, me salió la bandera amarilla en el último sector, pero hice un lift de 100 metros, perdí muchísimo tiempo. Es una curva donde se ve bastante bien, con una elevación enorme, y pensaba evaluar la situación en cuanto llegara a ella, para ver si el coche estaba allí. Como solo había una bandera amarilla, estaba bastante seguro de que no había peligro. En cuanto giré en la curva, ya vi la verde más adelante. De hecho, pensé que el coche había seguido su marcha, porque no lo vi; estaba tan lejos de la pista que no lo vi en absoluto”, argumentó el británico en conferencia de prensa, según reprodujo The Race.

El resultado dejó a Russell por delante de los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton por más de dos décimas, en una sesión que además mantuvo a Andrea Kimi Antonelli, líder del campeonato, en el cuarto puesto y sin una última vuelta rápida por haber levantado el ritmo ante las banderas amarillas. La pole también le dio al británico de Mercedes la posibilidad de recortar una desventaja de 50 puntos en la pelea por el título de la F1.

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*El compacto de la clasificación del GP de Austria

“Es una sola bandera amarilla y una salida en falso a 100 metros, George pierde una décima y media. Fue una vuelta increíble, y se ve en los datos. Es una mejora enorme en comparación con todas las vueltas anteriores, así que bien hecho. Estoy muy contento por él, por cómo lo consiguió”, afirmó Toto Wolff, jefe de Mercedes, en diálogo con Sky Sports.

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La FIA resolvió la maniobra en un puñado de minutos y evitó una investigación formal al despejar cualquier amenaza sobre la pole del británico de Mercedes. La confusión, sin embargo, se mantuvo dentro del propio equipo porque Antonelli sí abortó su vuelta y regresó a boxes.

El propio italiano, por su parte, explicó: “Escuché ‘amarillo, amarillo’, pero estaba mirando al comisario, y probablemente, no sé, vi mal, y vi dos banderas en lugar de una, y aborté. Además, era difícil ver, porque el sol me daba en la cara, y solo miré al comisario, porque creo que el panel, el panel se puso amarillo, pero claro, no sabes si es una luz simple o doble, así que miré al comisario, y era difícil ver, y solo vi dos luces amarillas en lugar de una, y simplemente aborté por completo”.

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Con este panorama, el Gran Premio de Austria iniciará con George Russell en la pole position, acompañado por Charles Leclerc de Ferrari en la primera fila. El británico de Mercedes tiene una oportunidad clave para recortar distancias en la pelea por el título. La carrera del domingo, que tendrá a Franco Colapinto partiendo desde la 16° plaza, comenzará a las 10:00 (hora argentina).