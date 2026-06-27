La película animada “Toy Story 5″ alcanza 379 millones de dólares y consolida su dominio en la taquilla global

Toy Story 5 alcanzó una recaudación global de 379.241.642 dólares, según Box Office Mojo. (Pixar-Disney via AP)

La película animada “Toy Story 5” ha alcanzado una recaudación global de 379.241.642 dólares, según cifras oficiales actualizadas de Box Office Mojo. El estreno, realizado en junio de 2026, impacta de manera directa a los estudios Pixar y Disney, al público familiar y a la industria de exhibición internacional, debido a su alto rendimiento económico y a la convocatoria registrada en los principales mercados.

De acuerdo con los datos reportados por Box Office Mojo, la cinta animada obtuvo 227.241.642 dólares en el mercado doméstico de Estados Unidos y 152.000.000 dólares en mercados internacionales. Estas cifras, verificadas por la plataforma especializada en estadísticas de taquilla, fueron confirmadas por medios como Deadline, que ha seguido de cerca el desempeño del filme en las primeras semanas de exhibición y ha informado sobre la evolución de las ventas durante el segundo fin de semana.

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La saga Toy Story, inaugurada en 1995, se consolidó como una de las franquicias más rentables de la animación global. El lanzamiento de la quinta entrega se produce en un contexto de fuerte competencia para la taquilla internacional, con múltiples estrenos de alto presupuesto por parte de los principales estudios de Hollywood. El desempeño de Toy Story 5 establece un nuevo punto de referencia para Disney y Pixar en la categoría de animación, según las cifras analizadas por Deadline y Box Office Mojo.

¿Cuánto recaudó Toy Story 5 a nivel mundial?

Box Office Mojo reporta que “Toy Story 5” alcanzó una recaudación global de 379.241.642 dólares al 27 de junio de 2026. El 59,9% de los ingresos proviene del mercado estadounidense, mientras que el 40,1% corresponde a mercados internacionales.

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El desglose por territorios, según la misma fuente, es el siguiente:

Estados Unidos: 227.241.642 dólares

México: 25.863.000 dólares

Reino Unido: 20.312.000 dólares

China: 17.983.000 dólares

Brasil: 6.539.000 dólares

Francia: 7.320.000 dólares

Argentina: 5.392.000 dólares

España: 5.396.000 dólares

Corea del Sur: 5.936.000 dólares

Estas cifras consolidan a la película como uno de los estrenos más exitosos del año, según Deadline y Box Office Mojo.

La película de Pixar y Disney sumó 227.241.642 dólares en Estados Unidos y 152.000.000 dólares en mercados internacionales. (Disney Pixar)

¿Cómo fue el desempeño de Toy Story 5 en su primer fin de semana?

El filme debutó con un ingreso doméstico de 159.677.837 dólares durante su primer fin de semana en Estados Unidos, de acuerdo con Box Office Mojo. En mercados internacionales, el estreno también logró cifras destacadas, superando los 150 millones de dólares en los primeros días de exhibición.

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Deadline detalló que el segundo fin de semana registró una disminución del 54% respecto al debut, estimando 70 millones de dólares adicionales en Estados Unidos. El medio especializado indicó que la cifra se mantiene dentro del rango esperado para una franquicia con amplia base de seguidores y fuerte presencia en la cartelera internacional.

¿Por qué Toy Story 5 es importante para la industria cinematográfica?

El éxito comercial de Toy Story 5 refuerza el liderazgo de Disney y Pixar en el sector de la animación. Según Deadline, la película contribuyó a que Disney superara los 3.000 millones de dólares en recaudación global durante 2026, algo que ningún otro estudio ha logrado en el año.

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La estrategia de lanzamiento simultáneo en los principales mercados internacionales, junto con una campaña global coordinada por Disney, permitió maximizar la convocatoria en salas y fortalecer la presencia de la marca a nivel internacional. El filme se exhibió en más de 4.400 salas en Estados Unidos y en cadenas de Europa, América Latina y Asia.

El estreno de Toy Story 5 en junio de 2026 ubicó a la franquicia entre los lanzamientos animados con mayor recaudación del año. (Pixar)

¿Cómo se compara Toy Story 5 con otros estrenos animados?

El debut de Toy Story 5 se ubica por encima de la mayoría de los estrenos animados de 2026, según datos de Deadline y Box Office Mojo. La cifra de 159.677.837 dólares en el mercado doméstico supera las aperturas de entregas previas de la franquicia y de otras producciones animadas recientes de Pixar.

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En el plano internacional, la recaudación de 152 millones de dólares durante la primera semana coloca al filme entre los títulos más vistos del verano boreal. Analistas de taquilla citados por Deadline destacan la capacidad de Disney para adaptar sus estrategias de distribución, logrando mantener una demanda sostenida incluso frente a la competencia de otros títulos de alto presupuesto.

¿Qué factores contribuyeron al éxito de Toy Story 5?

El rendimiento financiero de Toy Story 5 responde a distintos factores:

Estrategia de estreno simultáneo en mercados clave.

Participación de voces icónicas del elenco original.

Campaña promocional global impulsada por Disney .

Alianzas con cadenas de exhibición de América Latina, Europa y Asia.

Distribución en horarios estratégicos y formatos de gran pantalla.

Según Deadline, la película compartió pantallas de gran formato con otros estrenos relevantes, como “Supergirl”, lo que permitió diversificar la oferta en horarios y maximizar la asistencia en salas.

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El éxito de Toy Story 5 reforzó el liderazgo de Disney y Pixar y contribuyó a que Disney superara los 3.000 millones de dólares globales en 2026. (Pixar-Disney via AP)

¿Cuánto recaudó Toy Story 5 en los principales mercados internacionales?

La información de Box Office Mojo detalla los ingresos de los territorios con mayor convocatoria, entre ellos:

México: 25.863.000 dólares

Reino Unido: 20.312.000 dólares

China: 17.983.000 dólares

Brasil: 6.539.000 dólares

Francia: 7.320.000 dólares

Argentina: 5.392.000 dólares

España: 5.396.000 dólares

El éxito en estos mercados evidencia la fortaleza de la franquicia fuera de Estados Unidos y la capacidad de Pixar para conectar con audiencias diversas.

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¿Qué impacto tiene Toy Story 5 en la agenda de Disney y Pixar?

El desempeño de Toy Story 5 permite a Disney consolidar su liderazgo en recaudación global durante 2026. Según Deadline, la película contribuyó a que el estudio superara los 3.000 millones de dólares en ingresos en lo que va del año, resultado que no ha sido igualado por otros competidores.

La continuidad de la franquicia y su éxito comercial fortalecen la estrategia de Pixar en la industria de la animación, al tiempo que aseguran la viabilidad de futuras producciones asociadas a la marca y el desarrollo de productos derivados.

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¿Qué se puede esperar del futuro de Toy Story tras estos resultados?

La tendencia de recaudación de Toy Story 5 sugiere una extensión de la exhibición en salas durante las próximas semanas. Analistas citados por Deadline proyectan que la película podría superar marcas históricas de la franquicia si mantiene el ritmo de asistencia internacional.

El impacto de la cinta se extiende a toda la cadena de valor de la industria cinematográfica, desde la producción hasta la comercialización de productos asociados, reforzando la posición de Disney y Pixar frente a la competencia global.