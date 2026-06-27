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El desgarrador posteo de Benicio, el hijo de Ernestina Pais, para despedir a su madre

Fruto de la relación de la conductora y el fotógrafo Alejandro Guyot, y de bajo perfil mediático, el joven se manifestó públicamente el día después de la tragedia

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Ernestina Pais
Ernestina Pais murió este viernes a los 54 años (Gustavo Gavotti)

La noticia de la muerte de Ernestina Pais continúa impactando a la comunidad del espectáculo. La conductora falleció este viernes a los 54 años tras ser embestida por una formación del Tren de la Costa mientras intentaba cruzar las vías con la barrera baja, en la intersección de Sáenz Peña y El Cano. La noticia desató una ola de mensajes de despedida en las redes sociales de colegas, amigos y figuras del medio.

En ese panorama desgarrador, faltaba la reacción de Benicio, su único hijo, fruto de la relación con el fotógrafo Alejandro Guyot. El joven de 22 años subió a sus redes una foto desgarradora junto a su madre. Se los ve juntos mirando a cámara, ella con la mano en uno de sus hombros, esbozando una sonrisa y con los ojos vidriosos. Y sin palabras, apenas un corazón entre ambos, como síntesis del amor para la eternidad, de buscar refugio ante lo inesperado de la tragedia.

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En una charla con Sebastián Soldano para Infobae, Ernestina explicó el perfil bajo de su hijo: “A él no le cae en gracia ser citado”, admitió la conductora, aunque se permitió un pequeño desliz culpa de la emoción. “Pude haber hecho muchas cosas mal en esta vida, pero si en algo la pegamos con su padre es en el resultado de quien se convirtió. Porque Beni es ‘la bondad’. El ser más lindo que pudieras conocer”.

Asi despidió Benicio Guyot Pais a su mamá Ernestina
Asi despidió Benicio Guyot Pais a su mamá Ernestina

Pais y Guyot estuvieron juntos casi una década, entre 2000 y 2010, y tuvieron a Benicio, su único hijo. Ernestina habló de esa relación en una entrevista con Sebastián Soldano para Infobae. Lo llamó “un tipazo” y recordó los términos en que se manejaron al separarse: “De quien me separé jurando que jamás le quitaría el padre a Benicio, porque yo sé bien de qué se trata”. Contó además que, aun viviendo en la misma casa, “solo discutíamos por mail, para no angustiarlo”. Pese a la separación, Guyot permaneció como un apoyo constante para ella y para su hijo.

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Durante la emisión del viernes, Ángel de Brito contó en LAM (América TV) cómo habría tomado conocimiento de la tragedia Benicio. El periodista compartió la información que, según explicó, le hicieron llegar fuentes vinculadas al caso. “Acá me dicen que la Policía fue a buscar a su hijo a la casa para notificarlo del fallecimiento“, relató De Brito durante la emisión del programa.

El viernes 26 de junio, Ernestina viajaba a bordo de un Honda City y el impacto se produjo a las 19:25, cuando se dirigía al teatro Niní Marshall de Tigre para realizar una función de El divorcio, la obra de José María Muscari donde compartía elenco con Fabián Vena, Diego Ramos, Rochi Igarzábal y Romina Gaetani. Sus compañeros se enteraron de la noticia con el público ya en la sala, y fue Ramos el encargado de comunicar la noticia de la suspensión, aunque decidieron omitir el motivo.

Primer plano de una mujer y un joven abrazados. La mujer sonríe ampliamente y el joven tiene una sonrisa suave, lleva un anillo rojo.
Benicio y Ernestina, un amor para toda la vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fuentes municipales y policiales confirmaron a Infobae que tanto la barrera como el sistema de señalización fonoluminosa funcionaban correctamente al momento del impacto. Las mismas fuentes precisaron que las imágenes de los dispositivos de seguridad no registraron la presencia de transeúntes en el lugar durante el choque.

El personal de la Comisaría de Vicente López, Seccional 5.ª de la Policía Bonaerense fue el primero en presentarse en la escena y confirmó la muerte de la conductora. La identificación, no obstante, no fue inmediata: el impacto le provocó lesiones profundas en el rostro y el vehículo no tenía documentos personales en su interior. Los agentes tampoco encontraron rastros de alcohol.

Murió la periodista Ernestina Pais: su auto fue arrollado por un tren en San Isidro
Así quedó el auto de Ernestina Pais luego del impacto

Pese a ello, los oficiales tenían una sospecha. La víctima ya había protagonizado un accidente de menor gravedad en marzo de ese mismo año, dato que orientó las pesquisas hacia su identidad. Con esa pista, se dirigieron al domicilio de la familia Pais, en la localidad de Vicente López.

Al llegar, comprobaron que la mujer había salido de la vivienda y no se encontraba allí. Su familia intentó comunicarse con ella a través de su teléfono personal. El sonido del llamado que provino desde el interior del automóvil siniestrado fue la confirmación de que la víctima era Ernestina.

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