El Salvador

El abrazo que venció a la tragedia: Salvadoreños rescatan a joven de 15 años atrapada bajo los escombros en Venezuela

Tras una extenuante jornada de más de 13 horas de labor extrema, un equipo de rescatistas salvadoreños logró rescatar con vida a Camila Sofía Medina Rivas, una joven de 15 años que permanecía atrapada en el noveno piso de un edificio colapsado, aferrada en un tierno abrazo a su pequeña perrita Chanel

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Camila Sofía, de 15 años, abraza a su perrita Chanel tras ser rescatadas con vida en el estado de La Guaira. Ambas resistieron más de 13 horas bajo el concreto (Cortesía Secretaría de Prensa).
Camila Sofía, de 15 años, abraza a su perrita Chanel tras ser rescatadas con vida en el estado de La Guaira. Ambas resistieron más de 13 horas bajo el concreto (Cortesía Secretaría de Prensa).

El silencio en Playa Grande, en el estado de La Guaira, era absoluto, pesado, interrumpido solo por el rugido lejano del mar y el crujir metálico de las estructuras colapsadas. Los terremotos del 24 de junio habían transformado un tranquilo sector costero en un laberinto de polvo y hormigón armado. Entre los restos de lo que alguna vez fue un edificio residencial, la vida se aferraba a un hilo invisible a la altura del noveno piso, donde Camila Sofía Medina Rivas, una adolescente de 15 años, esperaba un milagro.

La tragedia que azotó a Venezuela ha dejado heridas profundas y cicatrices imborrables. Las autoridades han elevado oficialmente la trágica cifra a 920 muertos y más de 3,360 heridos, un balance que congela el aliento de toda una nación. En medio de este desolador panorama, donde cada minuto que pasa reduce drásticamente las posibilidades de encontrar supervivientes, las historias de fe se convierten en el único faro de esperanza para los rescatistas.

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Para Camila, el calvario bajo el concreto se extendió por más de 24 horas. Sin embargo, en la absoluta oscuridad de su encierro, la joven no estuvo sola. Apretada contra su pecho, dándole calor y un motivo para no rendirse, se encontraba Chanel, su pequeña y fiel perrita. Según relataría más tarde la madre de la menor entre lágrimas de angustia, ambas permanecieron fuertemente abrazadas durante todo el confinamiento, uniendo sus fuerzas y latidos contra el peso de las toneladas de escombros.

En un conmovedor video, equipos de rescate de salvadoreños entregaron a Chanel, la perrita de Camila Sofía.

El rescate de Camila Sofía no fue una tarea ordinaria; requirió una exitosa operación de alta complejidad técnica y un despliegue de profunda empatía humana. Al lugar acudió el grupo USAR El Salvador, un contingente de la misión humanitaria salvadoreña integrado por personal altamente especializado del Cuerpo de Bomberos, la Dirección General de Protección Civil, la Fuerza Armada, el Ministerio de Salud, la Policía Nacional Civil y cuerpos de socorro como la Cruz Roja y los Comandos de Salvamento.

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Los especialistas sabían que el tiempo corría en su contra. Con herramientas de precisión y maniobras quirúrgicas para evitar nuevos derrumbes en la inestable estructura, los rescatistas comenzaron a abrirse paso hacia el corazón del noveno piso colapsado. Las labores se prolongaron durante una extenuante jornada de más de trece horas de intenso esfuerzo físico y mental.

El primer rayo de luz en medio de la pesadilla llegó unas horas antes del desenlace principal. Los rescatistas lograron estabilizar el acceso y poner a salvo a Chanel. El rescate de la mascota inyectó una dosis de adrenalina y optimismo al equipo: si la perrita estaba a salvo, Camila también lo estaría.

Finalmente, alrededor de las 2:47 a.m., de este día 27 de junio, los aplausos y los rostros cansados pero conmovidos rompieron la tensión de la noche. Camila Sofía fue extraída con vida de la trampa de concreto. Fue un reencuentro con la libertad y con la promesa de volver a abrazar a los suyos, dejando atrás las horas más oscuras de su vida.

Los quipos especializados lograron sacar con vida a Camila Sofía, una adolescente de 15 años que permanecía atrapada bajo un edificio colapsado en La Guaira, una de las regiones más afectadas por los terremotos.

Una cadena de esperanza: Rescate de Nayarit Colmenares

La hazaña de los equipos salvadoreños en La Guaira no terminó con el rescate de la adolescente. Horas antes de este conmovedor suceso, los especialistas humanitarios ya habían protagonizado otro impactante rescate en el mismo complejo de desolación, demostrando la incansable preparación del personal en las zonas de desastre.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, informó que las brigadas de salvamento lograron rescatar con vida a Nayarit Colmenares, una mujer de 39 años que se encontraba atrapada en las entrañas del sexto piso de una estructura colapsada por los mismos sismos.

Este esfuerzo humanitario se prolongó por más de siete horas de maniobras extremas. Durante el proceso, los rescatistas consiguieron lo que parecía imposible en la fase crítica: establecer contacto visual con la sobreviviente.

Tras 7 horas de labor, el contingente logró rescatar con vida a Nayarit Colmenares, de 39 años, quien quedó atrapada en el sexto piso al colapsar la estructura. (Cortesía: Nayib Bukele)

Al notar que Nayarit presentaba un estado de salud bastante delicado y signos de deshidratación severa, los especialistas médicos del grupo no dudaron en arriesgarse; lograron canalizarle una vena entre los espacios reducidos de los escombros para suministrarle líquidos y medicamentos vitales, asegurando su estabilidad biológica mientras el resto del equipo continuaba rompiendo el concreto para liberarla.

Cada vida rescatada en La Guaira es un triunfo definitivo de la solidaridad internacional sobre la devastación de la naturaleza. Mientras la cifra de víctimas sigue pesando en el corazón de Venezuela, los milagros de Camila, Chanel y Nayarit mantendrán encendida la llama de los rescatistas que se niegan a abandonar las ruinas.

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