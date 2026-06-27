Álex de la Iglesia se pasa a la animación con una película de terror para adultos basada en H.P. Lovecraft

Álex de la Iglesia dirigirá una película de animación 3D basada en H.P. Lovecraft (EFE/Javi Lopez)

Álex de la Iglesia va a dirigir en 2027 su primera animación, una película de terror 3D para adultos basada en la obra de H.P. Lovecraft titulada Ages of Madness: The Howling of the Jinn (Edades de la locura: El aullido de los genios), ejercicio “complicadísimo” al que se asoma “con mucho respeto”, ha asegurado.

El creador de El día de la bestia, La comunidad o Balada triste de trompeta interpreta precisamente a un director de cine en Minions&Monsters, que se estrenará el próximo 1 de julio en cines, una película que para él es una genialidad, la mejor de la saga, y que ha presentado esta semana.

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Él mismo entrará en el universo del dibujo animado para adultos, por primera vez como realizador y productor, ha confirmado en declaraciones tras el comunicado adelantado este miércoles por la productora canaria 3Doubles (Heidi: El rescate del lince), con los que trabajará en este proyecto junto a Sumendi Uhartea y Pokeepsie Films, la productora que dirige con Carolina Bang, su mujer.

Imágenes de 'Ages of Madness: The Howling of the Jinn'.

“El universo de H.P. Lovecraft llega a la gran pantalla en 3D, con la grotesca y fascinante estética que solo un maestro como De la Iglesia puede entregar. Cuatro eras, un libro prohibido y un antiguo caos a punto de ser desatado", asegura el estudio de animación.

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De la Iglesia ha explicado que “siempre” ha tenido en la cabeza la posibilidad de hacer animación. “Antes de hacer películas dibujaba monstruos”, resalta en el comunicado, en el que resalta que con esta película va a reconectar con sus raíces con un proyecto que le devuelve el entusiasmo del primer día haciendo películas.

Pero, como ha advertido, la animación es un campo al que le tiene “un inmenso respeto”. “O sea, me parece complicadísimo, sobre todo técnicamente”, ya que exige “un ‘story board’ completísimo”, ha detallado.

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“Y sobre todo, no cambiar de idea, o sea, tú no puedes decir, espera, vamos a hacer otra toma. Has hecho una y esa es la que va. Pero voy a intentar hacer una de adultos, una de terror”, ha remarcado el cineasta.

H. P. Lovecraft (Wikipedia)

“En el terror están los mejores directores”

Este género a su juicio es “el más interesante” que se hace en la actualidad en cine, también en acción real, con ejemplos como Backrooms, Obsession o las películas del director Ari Aster (Midsommar y Hereditary).

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“Los mejores directores están en el terror ahora, porque es el género más libre, que no tiene ningún tipo de atadura, que puedes hacer lo que quieras”, ha opinado De la Iglesia.

Un género en el que los personajes “pueden ser buenos, malos, regulares, como te dé la gana” y sin condiciones. “Y, sobre todo, la audiencia está acostumbrada a mucha mayor libertad narrativa. En otros estás atado a unas variables que no son cinematográficas. En el terror solo hay cine”, ha remarcado.

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Fiel a este gusto, De la Iglesia va a ser además padrino oficial de MadHorror, un festival de terror que se celebrará en septiembre en Madrid.

Fuente: EFE