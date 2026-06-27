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Antes de la clasificación, Franco Colapinto afronta la última práctica libre del GP de Austria

El piloto argentino de Alpine busca prolongar su buen presente en la Fórmula 1 en el circuito Red Bull Ring

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DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE AUSTRIA

Sábado 27 de junio

Práctica libre 3: 7.30 (Argentina) / 12.30 (Austria)

Clasificación: 11.00 (Argentina) / 16.00 (Austria)

Domingo 28 de junio

Carrera a 71 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Austria)

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / Apple TV (EEUU) / F1TV

10:15 hsHoy

La negociación “secreta” entre Max Verstappen y uno de los equipos más importantes que podría dar un giro a la grilla de la Fórmula 1

Desde Inglaterra aseguran que el piloto neerlandés inició conversaciones “preliminares” con McLaren y desde Países Bajos abrieron la puerta a esta opción

Max Verstappen estaría en conversaciones con McLaren (Foto: Reuters/Leonhard Foeger)
Max Verstappen estaría en conversaciones con McLaren (Foto: Reuters/Leonhard Foeger)

El rendimiento actual de Max Verstappen en la clasificación de la Fórmula 1 generó una ola de rumores sobre su futuro inmediato, con la posibilidad de que el piloto neerlandés esté evaluando un cambio de escudería que sacudiría el panorama del automovilismo internacional. La hipótesis más reciente apunta hacia un destino inesperado: McLaren.

Leer la nota completa
10:10 hsHoy

Datos clave del GP de Austria:

  • Longitud del circuito: 4,326 km
  • Número de vueltas: 71
  • Distancia de la carrera: 307,018 km
  • Récord de vuelta: 1m 07.924s – Oscar Piastri (2025)
10:05 hsHoy

El trazado del circuito del Gran Premio de Austria:

Circuito GP de Austria
10:03 hsHoy

Tras cosechar el décimo puesto (producto de una sanción que lo privó de finalizar octavo), Franco Colapinto buscará prolongar su buen presente en la Fórmula 1 en el circuito austríaco

10:00 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del segundo día de actividad del Gran Premio de Austria de la Fórmula 1

Franco Colapinto intentará prolongar su buen momento en la F1 en el GP de Austria (REUTERS/Leonhard Foegerra)
Franco Colapinto intentará prolongar su buen momento en la F1 en el GP de Austria (REUTERS/Leonhard Foegerra)

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