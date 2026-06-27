Antes de la clasificación, Franco Colapinto afronta la última práctica libre del GP de Austria

DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE AUSTRIA
Sábado 27 de junio
Práctica libre 3: 7.30 (Argentina) / 12.30 (Austria)
Clasificación: 11.00 (Argentina) / 16.00 (Austria)
Domingo 28 de junio
Carrera a 71 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Austria)
TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / Apple TV (EEUU) / F1TV
El rendimiento actual de Max Verstappen en la clasificación de la Fórmula 1 generó una ola de rumores sobre su futuro inmediato, con la posibilidad de que el piloto neerlandés esté evaluando un cambio de escudería que sacudiría el panorama del automovilismo internacional. La hipótesis más reciente apunta hacia un destino inesperado: McLaren.
Datos clave del GP de Austria:
- Longitud del circuito: 4,326 km
- Número de vueltas: 71
- Distancia de la carrera: 307,018 km
- Récord de vuelta: 1m 07.924s – Oscar Piastri (2025)
El trazado del circuito del Gran Premio de Austria:
Tras cosechar el décimo puesto (producto de una sanción que lo privó de finalizar octavo), Franco Colapinto buscará prolongar su buen presente en la Fórmula 1 en el circuito austríaco
Bienvenidos al minuto a minuto del segundo día de actividad del Gran Premio de Austria de la Fórmula 1