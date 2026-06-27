Antes de la clasificación, Franco Colapinto afronta la última práctica libre del GP de Austria

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“Es mi ídolo”: la confesión de uno de los Mernosketti que reavivó el debate Messi vs. Cristiano en Infobae Mundial Luego de que Moski confesara su preferencia por CR7, la mesa se dividió. Los cuestionamientos por parte de Tinelli, Bauletti y Mernuel y las comparaciones entre los jugadores

No tenía botines, lo premiaron con un fusil y se retiró a los 28 años: Just Fontaine, el dueño del récord imposible que Messi busca romper El francés marcó 13 goles en el Mundial de Suecia 1958, en el que su seleccionado finalizó tercero

“Amo a Messi” y “Maradona es el rey”: el inesperado encuentro con la banda militar de Jordania antes del partido con Argentina Varios integrantes de la banda fundada en 1921 hablaron con Infobae en la previa del duelo entre ambos seleccionados en Dallas. Qué resultado esperan para el partido y su mirada sobre los íconos de la Albiceleste

Fuerte personalidad disciplinaria y poca tolerancia a las protestas: así dirige el árbitro de Argentina-Jordania El rumano Istvan Kovacs será el encargado de conducir el partido que se disputará en el AT&T Stadium de Dallas. Sus características