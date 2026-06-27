River busca goles: quedó a un paso de repatriar a Borré, hará una “oferta importante” por Gio Simeone e insiste por Beltrán

River Plate busca goles y apunta a Rafael Santos Borré, Gio Simeone y Lucas Beltrán (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mercado de pases de River Plate no se detiene tras los arribos de Nicolás Otamendi y el uruguayo Mauro Arambarri. En las últimas horas avanzó hacia la contratación de Rafael Santos Borré, en el marco de un mercado de pases marcado por la búsqueda de refuerzos ofensivos. La directiva del club de Núñez tiene negociaciones avanzadas para concretar el regreso del delantero colombiano, mientras mantiene abiertas gestiones por Giovanni Simeone y Lucas Beltrán (llegaría solamente uno de los dos)

La operación por Borré se encuentra cerca de cerrarse. Las conversaciones con el Inter de Porto Alegre llegaron a una instancia decisiva y restan detalles menores para que el futbolista vuelva a vestir la camiseta de River. El acuerdo se estructurará en torno a una cifra que ronda los 2,5 millones de dólares por la ficha del atacante. El propio jugador resignará parte de su salario actual en Brasil para favorecer el traspaso.

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De concretarse, Santos Borré, de 30 años, afrontará su segunda etapa en el club argentino, donde ya se consolidó como una pieza clave entre 2017 y 2021. En ese período, el delantero acumuló 55 goles y 22 asistencias en 149 partidos oficiales, además de haber sido protagonista en la obtención de la Copa Libertadores. Luego de su salida en condición de libre, Borré emigró a Alemania para jugar en el Eintracht Frankfurt y el Werder Bremen. Luego retornó a Sudamérica, cuando el Inter pagó 6,5 millones de euros por su pase.

River Plate quedó cerca de repatriar a Rafael Santos Borré (REUTERS/Sergio Moraes)

Para el director técnico Eduardo Coudet la prioridad es reforzar el ataque tras las recientes incorporaciones de Nicolás Otamendi y Mauro Arambarri. El Chacho, que lo conoce de su paso por el fútbol brasileño, lo llamó en los últimos días para contarle su idea. El colombiano, en la presente temporada, disputó 28 partidos con 9 goles y 2 asistencias, además de acumular 1.734 minutos en cancha y cuatro tarjetas amarillas, sin expulsiones. Los dirigentes consideran que su experiencia y conocimiento del club pueden aportar respuestas inmediatas al déficit ofensivo registrado en la última parte del semestre.

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Mientras las gestiones con Borré avanzan, la dirigencia de River mantiene abierta otra negociación relevante. Según le confiaron a Infobae, Gio Simeone sigue en la órbita del club, que ya realizó una oferta inicial de 9 millones de euros al Torino. El propio delantero, hijo de Diego Simeone, trasladó a la directiva italiana su deseo de ser transferido, aunque la postura del presidente Urbano Cairo hasta el momento resultó inflexible y el club no mostró intenciones de desprenderse del atacante en este mercado.

River Plate insiste por Gio Simeone y realizará una nueva oferta a Torino (Tano Pecoraro/LaPresse via AP)

A pesar de la negativa inicial, desde River le confiaron a este medio que preparan “una oferta importante” para presentar durante el fin de semana, con el objetivo de acercarse a las pretensiones del Torino. La estrategia del club argentino apunta a aprovechar la voluntad explícita de Simeone de regresar a Núñez, factor que los dirigentes consideran clave para destrabar la negociación. La expectativa es que la presión del futbolista y el nuevo ofrecimiento permitan abrir un canal de diálogo más fluido con la institución italiana.

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En paralelo, la ofensiva de River también tiene en la mira el regreso de Lucas Beltrán. Tal como informó Infobae, River Plate y la Fiorentina alcanzaron un acuerdo para el traspaso definitivo del delantero, que contempla un préstamo inicial de 500 mil euros y una opción de compra de 6,7 millones de euros por el 55% del pase. La traba principal radicaba en la falta de consenso entre el jugador y el club de Núñez, aunque desde el jueves se iniciaron conversaciones directas para destrabar ese aspecto.

Beltrán, de 25 años, ya tuvo dos etapas previas en River y su eventual regreso permitiría sumar alternativas en un sector donde el club busca competencia interna y variantes de jerarquía. La definición del pase depende de la aceptación final del jugador, quien se encuentra evaluando la propuesta económica y deportiva presentada por la dirigencia.

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River Plate acordó con Fiorentina el pase de Lucas Beltrán. Resta el visto bueno del jugador (@valenciacf)

Por otra parte, la dirigencia Millonaria también busca concretar el fichaje de un viejo anhelo: Ángel Correa. El futbolista, tras faltar el viernes, se presentó a la pretemporada de Tigres de México, entidad que hasta el momento se mantiene inflexible y exige el pago de 15 millones de dólares por la ficha del ex San Lorenzo y Atlético de Madrid. Los de Núñez ya tienen un acuerdo económico con el jugador y se esperan novedades la próxima semana.

En contrapartida, el Millonario también lleva adelante una importante depuración dentro de su plantel, al dejar entrenando en Buenos Aires a nombres de peso como Paulo Díaz, Maximiliano Meza, Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Alex Woiski, Maximiliano Salas y Giuliano Galoppo. A esta nómina se le sumarán Kevin Castaño y Matías Galarza Fonza, una vez finalizada su participación en la Copa del Mundo. Tampoco viajaron a Alicante los juveniles Ian Subiabre y Santiago Lencina, quienes mantienen negociaciones abiertas para cambiar de aires.

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Con vistas a la triple competencia (los 16avos de final de la Copa Argentina frente a Aldosivi el 17 de julio, el Torneo Clausura y los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde espera al vencedor de la serie entre Santa Fe de Colombia y Caracas de Venezuela), River Plate afrontará un amistoso internacional en Portugal. El 3 de julio se medirá con Flamengo de Brasil.