Economía

Cierre y despido de más de 100 empleados en una fábrica de baterías en Entre Ríos

Se trata de la planta en Gualeguaychú de Unionbat, que concentrará actividades en San Martín, Buenos Aires. En la provincia mesopotámica recientemente cerró una planta de la mayor granja avícola del país, lo que afecta otros 950 empleos. Qué dice un “monitor mensual” de empresas

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Vista dividida de una fábrica: lado izquierdo oscuro con máquinas paradas, lado derecho brillante con trabajadores y maquinaria en funcionamiento, con chispas.
Una fábrica argentina muestra dos realidades económicas contrapuestas, con un sector en penumbra y otro en plena actividad, simbolizando los desafíos y la resiliencia industrial del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La empresa autopartista Unionbat, dedicada a la fabricación de baterías, decidió discontinuar su actividad productiva en una planta situada en Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, para concentrar su producción en San Martín, provincia de Buenos Aires.

Según se comunicó, “la decisión forma parte de una adecuación de su estructura industrial, orientada a una operación más concentrada y eficiente”. En Gualeguaychú, señalaron, “permanecerá una dotación mínima afectada a tareas de seguridad, custodia y mantenimiento del establecimiento. Las desvinculaciones derivadas de la discontinuación se instrumentan en forma individual, conforme al marco legal aplicable y con la liquidación que corresponde en cada caso. La compañía agradece el aporte de quienes integraron esa operación”.

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Medios entrerrianos informaron que la decisión implica el despido de cerca de un centenar de empleados. Algunas versiones aumentan la cuenta a 120 despidos.

“La empresa Unión Bat comenzó el despido de aproximadamente un centenar de trabajadores convencionados, una decisión que volvió a encender las alarmas sobre la situación del empleo industrial en su planta de Gualeguaychú y que también abrió interrogantes acerca de la continuidad de la firma en la localidad”, informó el medio local “Analisis Digital” en la tarde/noche del viernes.

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La noticia, señaló, “generó una rápida reacción entre los empleados y representantes sindicales. Al mediodía, trabajadores y delegados gremiales se concentraron frente a las instalaciones de la fábrica para desarrollar una asamblea en la que analizaron el alcance de la medida y evaluaron los pasos a seguir”.

“Nuevo golpe”

El medio señaló que la decisión es “un nuevo golpe” al empleo industrial en la ciudad entrerriana y el aumento de la incertidumbre ante la posibilidad de que los despidos representen el inicio de un proceso de reducción o incluso de cierre de la planta incrementó la preocupación tanto entre los trabajadores como en el sector gremial”.

La decisión de la autopartista se inscribe en el marco de un menor nivel de actividad de la industria automotriz, con niveles de venta inferiores a los previstos en los planes anuales de las principales automotrices del país.

Infobae recurrió al contacto de WhatsApp de la empresa, cuya respuesta fue que el horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 17:30 y que “apenas volvamos a estar en horario laboral te responderemos”.

Ayer, en una Asamblea, los empleados locales buscaban precisiones sobre la decisión de la empresa y en diálogo con una radio local delegados del gremio definieron un escenario “incierto y angustiante”, por su impacto directo en el empleo, las familias afectadas y la economía local.

El Entre Ríos, otro medio local, señaló por su parte que en Gualeguaychú, la industria representa una importante fuente de trabajo y movimiento económico y que los despidos anunciados “no solo impactan sobre los trabajadores alcanzados, sino también sobre el entramado comercial y de servicios vinculado a la actividad fabril”.

Unionbat SA es una fabricante de baterías cuya sede central está en Villa Lynch, San Martín. Se define como “una empresa totalmente integral que inicia su proceso de fabricación en su fundición de metales no ferrosos, fabricando sus aleaciones de alta calidad y pureza” y posee dos plantas industriales, una de 9.400 metros cuadrados en San Martin, Provincia de Buenos Aires, y otra de 20.000 m2 en el Parque Industrial de Gualeguaychú, en el cual se produjeron los despidos de ayer.

En su página web afirma ser “el único fabricante de baterías en la Argentina que posee certificación IATF 16949” y “la única fábrica de baterías en la Argentina que provee sus productos a Equipos Originales de las Terminales Automotrices, superando todos los ensayos e inspecciones del proceso de fabricación”.

Más de cien años

La empresa es más que centenaria. Su historia, según describe, se remonta a la función en 1914 de la empresa Gino Bocci y Hermano. En 1981 presentó la primera “batería intercelda, termosellada y de bajo mantenimiento” fabricada en América del Sur y en 1997 se fusionó con Baterías Wao dando origen a la sociedad actual: Unionbat S.A. En 2001 obutvo la Homologación del Sistema de Calidad bajo varias normas y como “operador de residuos peligrosos” y en 2005, reseña fue “la primera fábrica de Argentina” en producir baterías con aleación Calcio-Plata. Su más reciente hito fue el lanzamiento en 2019 de “nuevas baterías plomo-ácido Línea SOLAR, aptas para Energías renovables”.

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Para Entre Ríos el cierre de planta y la reducción de su nómina a solo personal en tareas de mantenimiento se suma a la crisis de Granja Tres Arroyos, la mayor avícola del país, que cerró la planta “La China” en la provincia, poniendo riesgo unos 950 empleos y culpó a los sindicatos de aplicar “medidas inflexibles y desproporcionadas”.

Según el Monitor mensual de empresas de Fundar, desde noviembre de 2023 -mes previo a la asunción de Javier Milei- hasta marzo pasado se perdieron 26.448 empresas en todo el país, una baja del 5,2% sobre el total.

Se trata de “la peor caída en los primeros 28 meses de un gobierno” dice el informe de Fundar, cuyo relevamiento precisa también que sólo en marzo pasado se registraron 2.011 empresas menos que en febrero. Según el documento, a marzo se acumulaban 18 meses consecutivos de caída mensual. Y en la comparación interanual la pérdida asciende a 14.203 empresas respecto de marzo de 2025, una baja del 2,8%, con la que se acumulan 25 caídas interanuales consecutivas.

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