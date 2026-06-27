República Dominicana

República Dominicana activa plan especial para retornar a 57 médicos tras devastadores sismos en Venezuela

El gobierno dominicano gestiona la protección de su personal sanitario e implementa una red de asistencia logística y humanitaria para apoyar a los afectados por los movimientos telúricos

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Un hombre con una mochila con los colores de la bandera venezolana camina entre los escombros de los edificios derrumbados tras los terremotos que sacudieron el país, en La Guaira (Venezuela), el 26 de junio de 2026. REUTERS/Maxwell Briceno
Un hombre con una mochila con los colores de la bandera venezolana camina entre los escombros de los edificios derrumbados tras los terremotos que sacudieron el país, en La Guaira (Venezuela), el 26 de junio de 2026. REUTERS/Maxwell Briceno

La emergencia humanitaria causada por los recientes terremotos en Venezuela ha puesto en riesgo a decenas de profesionales de la salud dominicanos, según reportes oficiales de la Cancillería de la República Dominicana. El Gobierno activó la Operación Quisqueya Solidaria 2026 para ofrecer protección inmediata a sus nacionales varados en territorio venezolano, entre ellos al menos 57 médicos que enfrentan condiciones adversas tras los sismos.

Desde el inicio de la crisis, el presidente Luis Abinader instruyó a su gabinete a dar prioridad absoluta a la protección de los dominicanos afectados. El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, informó que existe comunicación directa y permanente con el grupo de médicos que reside o trabaja en distintas regiones de Venezuela. Según el funcionario, la principal consigna es garantizar la seguridad y la vida de los compatriotas, sobre todo de quienes permanecen en las zonas más impactadas por el desastre.

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Los médicos han solicitado asistencia urgente para su repatriación debido a la inestabilidad de los servicios básicos, la saturación de los hospitales y las dificultades para acceder a insumos médicos. Las autoridades dominicanas, encabezadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), desplegaron una misión especial para acelerar los trámites consulares y logísticos que permitan la salida segura de estos profesionales.

Naraly García, una joven dominicana en Venezuela, solicita ayuda para ella y otros 56 compatriotas. Son médicos que estaban realizando su residencia y el terremoto los ha dejado sin nada, perdiendo incluso sus pasaportes.

Por lo que, el director de Protección a Nacionales en el Exterior, Miguel Reyes, lidera el equipo enviado a Caracas con el objetivo de brindar apoyo humanitario y facilitar el regreso voluntario de los médicos y otros ciudadanos que lo requieran.

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La Cancillería ha habilitado líneas telefónicas de emergencia y oficinas de atención presencial para familiares y connacionales que necesiten orientación inmediata. Los trámites se gestionan en las Oficinas Gubernamentales, bloque D, frente al Palacio Nacional en Santo Domingo, desde donde se coordina la operación de emergencia y protección a los nacionales.

El gesto de solidaridad de los profesionales de la salud dominicanos ha sido reconocido oficialmente. El ministro Atallah expresó su respeto y agradecimiento a quienes han decidido permanecer en Venezuela para continuar su labor, a pesar de las circunstancias adversas. Según la Cancillería, este compromiso evidencia el espíritu de cooperación que caracteriza la relación entre ambos pueblos.

El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, destacó la comunicación permanente con los médicos dominicanos en Venezuela y subrayó el compromiso del gobierno con su retorno seguro.
El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, destacó la comunicación permanente con los médicos dominicanos en Venezuela y subrayó el compromiso del gobierno con su retorno seguro.

Red de ayuda y centros de acopio para Venezuela

Mientras avanzan las gestiones para la repatriación de los médicos y otros ciudadanos dominicanos, el Gobierno ha puesto en marcha una red de apoyo humanitario para asistir a la población venezolana afectada.

La Operación Quisqueya Solidaria 2026, coordinada por el Ministerio de Defensa (MIDE) y las Fuerzas Armadas, estableció dos centros de acopio en puntos estratégicos del país para canalizar donaciones y suministros esenciales.

El primer centro funciona en la Base Aérea de San Isidro, dedicado exclusivamente a la recepción de medicamentos e insumos médicos. Todo lo recibido es evaluado y organizado por personal especializado de las Fuerzas Armadas, para asegurar que llegue en condiciones óptimas a quienes lo necesitan. El segundo centro, ubicado en la Base Naval “27 de Febrero” en Sans Soucí, recibe alimentos no perecederos, agua potable y productos de hidratación destinados a las comunidades más afectadas en Venezuela.

Comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores y Defensa de República Dominicana sobre la habilitación de centros de acopio y la misión de asistencia enviada a Venezuela tras los terremotos.
Comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores y Defensa de República Dominicana sobre la habilitación de centros de acopio y la misión de asistencia enviada a Venezuela tras los terremotos.

La respuesta institucional busca ofrecer soluciones inmediatas tanto para los nacionales atrapados en el epicentro de la crisis como para los miles de venezolanos que requieren asistencia de emergencia. De acuerdo con los comunicados oficiales de la Cancillería, la operación refuerza los lazos históricos de cooperación entre ambos países y pone a prueba la capacidad de reacción del Estado dominicano ante desastres naturales de gran magnitud.

El enfoque gubernamental se mantiene en el retorno seguro de los médicos y en la entrega eficaz de suministros, en un contexto donde la colaboración internacional es esencial para mitigar los efectos de la catástrofe.

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