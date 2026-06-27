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Franco Colapinto explicó el error en la clasificación del GP de Austria que lo dejó 16° en la F1: “Me equivoqué”

El argentino de Alpine no logró cerrar una vuelta limpia en la Q2, algo que lo relegó en la grilla de salida. El joven de 23 años se mostró optimista de cara a la carrera del domingo en el Red Bull Ring

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Franco Colapinto quedó eliminado en la Q2 del Gran Premio de Austria de Fórmula 1 por una salida de pista y largará 16° este domingo en el circuito Red Bull Ring. El piloto de Alpine perdió el control en la curva uno en su último intento y no pudo marcar un tiempo competitivo para quedar más adelante. Su compañero, Pierre Gasly, partirá en el 11° puesto en Spielberg.

Una vez finalizada la actividad en pista, el joven de 23 años habló en conferencia de prensa sobre el error que lo privó de largar más arriba en la grilla y expresó su frustración por el salto en el rendimiento que había dado el monoplaza A526 de la escudería francesa. “Una pena. El auto andaba bien, creo que estamos un poco mejor que ayer. Estamos más competitivos. Podría haber sido una mejor qualy”, comentó el argentino con ESPN.

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Inmediatamente, explicó su salida de pista en la curva 1 durante el cierre de la Q2: “Me equivoqué en la 1. Fui muy fuerte y no sé si bloquié atrás o qué pasó. No pude hacer vueltas en la Q2 y es una lástima. En la Q1, dentro de todo, estábamos bien. No estábamos tan mal. No fue una buena Q2. Con el set (neumáticos) viejo no iba tan mal el auto. Después empeoré, no cerré la vuelta con el nuevo. Hay que trabajar para mañana”.

Más allá de que largará en una posición relegada de la zona de puntos, Franco Colapinto se mostró optimista de cara a la carrera del domingo, principalmente por el fuerte ritmo que mostró Alpine en las prácticas libres. “En carrera íbamos bien. Creo que va a haber más opciones para la carrera seguramente. Trabajar para mañana tener un mejor día”, sintetizó el argentino de 23 años.

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*La salida de pista en la Q2 de Franco Colapinto

Franco Colapinto cerró la Q1 con un registro de 1:07.894 y avanzó con el 11° puesto, por delante de su compañero Pierre Gasly, que pasó a la Q2 en la 13ª posición luego de no lograr mejorar en su último intento. Ya en la segunda tanda, Colapinto giró primero con gomas usadas, que tienen un rendimiento considerablemente más bajo a los nuevos, y marcó 1:08.171. El argentino no pudo completar una marca limpia por la salida de pista en la curva 1, que lo privó de subir algunos puestos y lo relegó al 16° lugar.

Pierre Gasly se quedó a 0.040 segundos de entrar a la Q3 luego de no alcanzar el tiempo de Max Verstappen y saldrá 11° en el Red Bull Ring. La clasificación finalizó con una gran polémica pole position de George Russell. El Mercedes completó su último intento bajo banderas amarillas por el choque del neerlandés de Red Bull. Sin embargo, la dirección de carrera optó por no penalizarlo.

El Gran Premio de Austria se largará a las 10:00 (hora argentina) en el trazado de Spielberg. La carrera tendrá un total de 71 vueltas.

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