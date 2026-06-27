El Salvador

El Registro Nacional de las Personas Naturales de El Salvador asume la autenticación de partidas para trámites en el exterior

Desde el 25 de junio, la validación de firmas en certificaciones para trámites fuera del país quedó centralizada en la entidad nacional, tras una notificación formal enviada a los registros municipales

Guardar
Google icon
La Ley del Registro del Estado Familiar, vigente desde diciembre de 2024, dispuso que solo el RNPN puede autenticar certificaciones con efectos en el exterior./ (RNPN)
La Ley del Registro del Estado Familiar, vigente desde diciembre de 2024, dispuso que solo el RNPN puede autenticar certificaciones con efectos en el exterior./ (RNPN)

El Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) notificó oficialmente a las alcaldías de El Salvador sobre una importante modificación en la emisión de partidas auténticas. Desde el pasado 25 de junio de este año, la competencia exclusiva para autenticar la firma de los funcionarios que expiden certificaciones del Registro del Estado Familiar recae únicamente en el RNPN, dejando a las alcaldías sin esta atribución.

Esta decisión responde a la entrada en vigencia de la Ley del Registro del Estado Familiar, promulgada en diciembre de 2024. Mediante una carta enviada a los Registradores del Estado Familiar, la directora del Registro de Personas Naturales, Beatriz Elizabeth Castillo Saldivar, detalló que la actualización normativa establece que toda certificación de partida que deba surtir efectos en el exterior y que haya sido emitida por los registros del estado familiar, debe ser autenticada exclusivamente por el RNPN.

PUBLICIDAD

El documento, con fecha de 24 de junio de 2026, precisa que la autenticidad de las firmas en las certificaciones de partidas dejará de ser competencia de los registros municipales y pasará al nivel nacional.

En respuesta, alcaldías como la de San Salvador, Cuscatlán Norte, La Libertad Sur y La Libertad Este emitieron avisos en sus redes sociales para informar a la población sobre este cambio. Los comunicados reiteran que, por disposición de los artículos 7 (literal j) y 106 de la Ley del Registro del Estado Familiar, las municipalidades ya no podrán emitir partidas auténticas y que la gestión ahora corresponde únicamente al RNPN.

PUBLICIDAD

Mujer de cabello castaño rojizo con blusa beige entregando un documento a un hombre con barba en un escritorio de oficina con el número doce.
La nueva Ley del Registro del Estado Familiar centralizó en el RNPN los procesos de inscripción y autenticación. /(RNPN)

Fundamento legal y antecedentes

La raíz de esta modificación normativa se encuentra en la Ley del Registro del Estado Familiar, que entró en vigencia en diciembre de 2024. Esta ley establece que la autenticación de las firmas en las partidas debe realizarse solo a través del RNPN, centralizando el proceso y eliminando la facultad de las alcaldías para emitir certificaciones auténticas. El objetivo es unificar criterios y fortalecer la identidad y seguridad jurídica de los registros públicos de las personas naturales.

Antes de esta reforma, la legislación permitía que los registros municipales autenticasen las firmas de los funcionarios en las partidas del estado familiar. El proceso incluía la intervención del jefe del Registro del Estado Familiar y, opcionalmente, del alcalde municipal para autenticar las certificaciones, especialmente aquellas que debían surtir efecto en el extranjero.

Además, los documentos podían requerir la autenticación del Ministerio de Relaciones Exteriores o de las representaciones diplomáticas salvadoreñas en el exterior, según las necesidades del solicitante y del país donde se presentaría el documento.

Sin embargo, con la última Ley del Registro del Estado Familiar que fue aprobada en 2024 se implementaron varias transformaciones respecto al sistema anterior. Entre los cambios principales destaca la digitalización de los asientos registrales, la responsabilidad directa del RNPN sobre la autenticidad de las firmas en las certificaciones y la centralización de los procesos de inscripción y autenticación. Además, ahora se reconoce el asiento digital y la firma autógrafa digitalizada, lo que garantiza mayor integridad y autenticidad de los registros.

La reforma eliminó plazos restrictivos para pedir rectificaciones administrativas y buscó uniformar los procedimientos registrales en todo El Salvador./ (RNPN)
La reforma eliminó plazos restrictivos para pedir rectificaciones administrativas y buscó uniformar los procedimientos registrales en todo El Salvador./ (RNPN)

La nueva normativa también elimina plazos restrictivos que antes existían para solicitar rectificaciones administrativas, otorgando mayor flexibilidad en la gestión de errores u omisiones en las partidas. También se reduce la discrecionalidad de las alcaldías y se busca uniformar los procedimientos en todo el país, orientando la función registral hacia un sistema nacional más seguro y eficiente.

Impacto en la ciudadanía

Tras recibir la carta de notificación, las alcaldías están informando a las personas que solicitan partidas auténticas para trámites en el exterior, que deben gestionarlas directamente ante el RNPN, ya sea en sus oficinas centrales, regionales o puntos de atención descentralizados.

Las alcaldías han exhortado a la ciudadanía a consultar los canales oficiales del RNPN para informarse sobre el nuevo procedimiento y evitar contratiempos en sus gestiones.

Temas Relacionados

Registro CivilSan SalvadorDigitalizaciónEl Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Salud mantiene bajo vigilancia 200 casos sospechosos de sarampión tras confirmar seis contagios en Honduras

Las autoridades sanitarias intensifican el monitoreo epidemiológico en varios departamentos ante el riesgo de nuevos contagios.

Salud mantiene bajo vigilancia 200 casos sospechosos de sarampión tras confirmar seis contagios en Honduras

Día Internacional de la Sordoceguera en El Salvador: desafíos, avances y la lucha por la visibilidad

A pesar de que el 20.4% de la población en El Salvador vive con alguna discapacidad y un 7.6% enfrenta dificultades críticas en su vida diaria según el CONAIPD, las personas con sordoceguera siguen siendo invisibles para las estadísticas oficiales

Día Internacional de la Sordoceguera en El Salvador: desafíos, avances y la lucha por la visibilidad

China defiende controles a buques panameños y eleva el tono contra el gobierno de Mulino

La representación diplomática también respondió a las críticas sobre el sistema político chino y sugirió que Panamá actúa bajo influencia externa

China defiende controles a buques panameños y eleva el tono contra el gobierno de Mulino

El presidente Abinader dispone un plan especial para la infraestructura escolar en Independencia en República Dominicana

La medida fue anunciada en Duvergé e incluye la construcción y ampliación de planteles, además de un informe que deberá presentar Roberto Herrera en la próxima reunión del Gabinete de Construcción

El presidente Abinader dispone un plan especial para la infraestructura escolar en Independencia en República Dominicana

Rawayana pospone concierto en Costa Rica tras terremotos en Venezuela: nueva fecha será en diciembre

La banda venezolana reprograma su presentación en Parque Viva como gesto de solidaridad ante la emergencia nacional

Rawayana pospone concierto en Costa Rica tras terremotos en Venezuela: nueva fecha será en diciembre

TECNO

Apple deja obsoletos miles de Apple Watch: estos son los modelos que ya no recibirán actualizaciones

Apple deja obsoletos miles de Apple Watch: estos son los modelos que ya no recibirán actualizaciones

Colombia, entre los tres países de América Latina con más transacciones, pagos sin contacto y viajeros en el Mundial 2026

El secreto detrás de la revelación del iPhone en 2007: Steve Jobs mostró un celular que funcionaba a medias

iPhone: cómo se activan las alertas sísmicas

Ver Colombia vs. Portugal gratis: la búsqueda en Google que pone en riesgo tu celular

ENTRETENIMIENTO

Dua Lipa sorprende al mostrar fotos íntimas de su luna de miel en Italia

Dua Lipa sorprende al mostrar fotos íntimas de su luna de miel en Italia

El segundo tráiler de “Spider-Man: Brand New Day” rompe récord con casi 600 millones de vistas en una semana

'Buscando a Nemo' está de vuelta: Pixar confirma un nuevo cortometraje enfocado en Dory

Josh Peck, estrella de ‘Drake y Josh’, revela por primera vez el salarió que recibió a lo largo de la serie: “La gente supone que fue mucho más”

La nueva serie de Netflix que une a Millie Bobby Brown y David Harbour como padre e hija

MUNDO

El grupo terrorista Hezbollah rechazó el acuerdo firmado por Estados Unidos, Israel y Líbano

El grupo terrorista Hezbollah rechazó el acuerdo firmado por Estados Unidos, Israel y Líbano

Una misión buscará bajar del Everest el cuerpo de “Green Boots”, el alpinista que permanece allí desde hace casi 30 años

Países árabes condenaron el ataque de Irán contra Bahréin: “Socava los esfuerzos por reducir la tensión”

Un buque petrolero fue atacado por un proyectil “no identificado” en el estrecho de Ormuz

Ucrania volvió a atacar una estación de bombeo de petróleo que suministra combustible a Moscú