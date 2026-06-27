El Registro Nacional de las Personas Naturales de El Salvador asume la autenticación de partidas para trámites en el exterior

La Ley del Registro del Estado Familiar, vigente desde diciembre de 2024, dispuso que solo el RNPN puede autenticar certificaciones con efectos en el exterior./ (RNPN)

El Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) notificó oficialmente a las alcaldías de El Salvador sobre una importante modificación en la emisión de partidas auténticas. Desde el pasado 25 de junio de este año, la competencia exclusiva para autenticar la firma de los funcionarios que expiden certificaciones del Registro del Estado Familiar recae únicamente en el RNPN, dejando a las alcaldías sin esta atribución.

Esta decisión responde a la entrada en vigencia de la Ley del Registro del Estado Familiar, promulgada en diciembre de 2024. Mediante una carta enviada a los Registradores del Estado Familiar, la directora del Registro de Personas Naturales, Beatriz Elizabeth Castillo Saldivar, detalló que la actualización normativa establece que toda certificación de partida que deba surtir efectos en el exterior y que haya sido emitida por los registros del estado familiar, debe ser autenticada exclusivamente por el RNPN.

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El documento, con fecha de 24 de junio de 2026, precisa que la autenticidad de las firmas en las certificaciones de partidas dejará de ser competencia de los registros municipales y pasará al nivel nacional.

En respuesta, alcaldías como la de San Salvador, Cuscatlán Norte, La Libertad Sur y La Libertad Este emitieron avisos en sus redes sociales para informar a la población sobre este cambio. Los comunicados reiteran que, por disposición de los artículos 7 (literal j) y 106 de la Ley del Registro del Estado Familiar, las municipalidades ya no podrán emitir partidas auténticas y que la gestión ahora corresponde únicamente al RNPN.

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La nueva Ley del Registro del Estado Familiar centralizó en el RNPN los procesos de inscripción y autenticación. /(RNPN)

Fundamento legal y antecedentes

La raíz de esta modificación normativa se encuentra en la Ley del Registro del Estado Familiar, que entró en vigencia en diciembre de 2024. Esta ley establece que la autenticación de las firmas en las partidas debe realizarse solo a través del RNPN, centralizando el proceso y eliminando la facultad de las alcaldías para emitir certificaciones auténticas. El objetivo es unificar criterios y fortalecer la identidad y seguridad jurídica de los registros públicos de las personas naturales.

Antes de esta reforma, la legislación permitía que los registros municipales autenticasen las firmas de los funcionarios en las partidas del estado familiar. El proceso incluía la intervención del jefe del Registro del Estado Familiar y, opcionalmente, del alcalde municipal para autenticar las certificaciones, especialmente aquellas que debían surtir efecto en el extranjero.

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Además, los documentos podían requerir la autenticación del Ministerio de Relaciones Exteriores o de las representaciones diplomáticas salvadoreñas en el exterior, según las necesidades del solicitante y del país donde se presentaría el documento.

Sin embargo, con la última Ley del Registro del Estado Familiar que fue aprobada en 2024 se implementaron varias transformaciones respecto al sistema anterior. Entre los cambios principales destaca la digitalización de los asientos registrales, la responsabilidad directa del RNPN sobre la autenticidad de las firmas en las certificaciones y la centralización de los procesos de inscripción y autenticación. Además, ahora se reconoce el asiento digital y la firma autógrafa digitalizada, lo que garantiza mayor integridad y autenticidad de los registros.

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La reforma eliminó plazos restrictivos para pedir rectificaciones administrativas y buscó uniformar los procedimientos registrales en todo El Salvador./ (RNPN)

La nueva normativa también elimina plazos restrictivos que antes existían para solicitar rectificaciones administrativas, otorgando mayor flexibilidad en la gestión de errores u omisiones en las partidas. También se reduce la discrecionalidad de las alcaldías y se busca uniformar los procedimientos en todo el país, orientando la función registral hacia un sistema nacional más seguro y eficiente.

Impacto en la ciudadanía

Tras recibir la carta de notificación, las alcaldías están informando a las personas que solicitan partidas auténticas para trámites en el exterior, que deben gestionarlas directamente ante el RNPN, ya sea en sus oficinas centrales, regionales o puntos de atención descentralizados.

Las alcaldías han exhortado a la ciudadanía a consultar los canales oficiales del RNPN para informarse sobre el nuevo procedimiento y evitar contratiempos en sus gestiones.

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