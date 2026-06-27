Semana financiera: las acciones argentinas se desplomaron y el dólar ratificó la senda alcista

La caída de 12% en la cotización del petróleo afectó a las acciones del rubro energía (REUTERS/Brendan McDermid)

La última semana dejó como saldo en materia financiera un nuevo avance en las distintas cotizaciones del dólar, en máximos de 2026, a la vez que las acciones argentinas sufrieron un fuerte recorte de precios, ante mercados internacionales con mayor aversión al riesgo inversor y el efecto del desplome del precio del petróleo por la consolidación de las negociaciones de paz en Oriente Medio.

El dólar mayorista terminó operado en los 1.477 pesos. A lo largo de la semana ganó 16 pesos o 1,1%, mientras que en el recorrido de junio anota una suba de 69 pesos o 4,9 por ciento.

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El Banco Central fijó un techo para su esquema de bandas cambiarias en los $1.800,75, referencia que dejó al tipo de cambio oficial a una distancia de 323,75 pesos o 21,9% de dicho limite.

Justina Gedikian, estratega de Cohen Aliados Financieros, afirmó que “el tipo de cambio aceleró su marcha aun con una liquidación del agro elevada, mientras el carry en pesos perdió capacidad para compensar el riesgo cambiario”.

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El dólar al público, a $1.495 para la venta en el Banco Nación, ganó 15 pesos o 1% semanal y quedó ofrecido en el precio más alto desde el 5 de enero. En junio, el billete minorista sube 65 pesos o un 4,5 por ciento. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar al público promedió $1.495,57 para la venta y $1.444,18 para la compra.

El dólar blue -que llegó a negociarse a 1.530 pesos- finalizó el viernes a $1.515, para ajustar el alza experimentada a lo largo de la semana a 35 pesos o 2,4 por ciento.

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“El Mundial pasó a un segundo plano. El nuevo tema de la semana fue el tipo de cambio: el MEP superó los $1.500, el ‘contado con liquidación’ tocó $1.580 y el mayorista llegó a $1.479, máximo nominal desde las elecciones de octubre. Solo en junio, el dólar acumula subas de entre 4% y 6% según el segmento. La estrategia más golpeada fue el carry trade, que evaporó dos meses de ganancias en dólares y acumula en el mes una pérdida de 2,5% en moneda dura, la primera desde septiembre de 2025″, resumió GMA Capital.

A lo largo de la semana el Banco Central absorbió USD 240 millones con su intervención en el segmento spot, a la vez que las reservas internacionales brutas, en los USD 47.081 millones, disminuyeron en USD 287 millones, con la incidencia de la caída del oro, que integra estos activos y bajó 3,2% desde el viernes 19, a USD 4.087,60 la onza.

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“En el plano financiero se notó una mayor tensión. El tipo de cambio continuó su depreciación, aunque se redujo hacia el final de la semana. En ese marco, el BCRA redujo su ritmo de compra de reservas respecto a semanas anteriores. La liquidez se sintió menor en el mercado, con una suba en el margen de las tasas de interés”, definieron los expertos del Equipo de Research de Puente.

Fuerte caída accionaria

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, aún sobre los 3,1 millones de puntos, exhibió una caída de 5,2% en pesos en la semana, que se amplió a un 8,5% en dólares, ante la suba de la paridad del “contado con liquidación”. La baja se asoció a un recorte de precios en las bolsas de Nueva York, donde el panel tecnológico Nasdaq recortó más de 4% y estableció un escenario de mayor cautela y aversión al riesgo sobre activos emergentes.

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Un factor decisivo para el desempeño accionario argentino fue el amplio recorte de precios del petróleo, pues las compañías ligadas a la producción de energía son las de mayor ponderación del panel líder.

El precio del petróleo Brent del Mar del Norte, se desplomó un 12%, ahora debajo de USD 72 el barril en los contratos con entrega en agosto, para alcanzar de nuevo niveles previos al inicio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, el pasado 28 de febrero, es decir cuatro meses atrás. Por su parte, el precio del barril de WTI, de referencia en Estados Unidos, se desplomaba igualmente hasta los 69 dólares.

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El ADR de YPF en Wall Street resignó más de 10% semanal, a la zona de 45 dólares; Pampa Energía cedió 6,4%, Transportadora de Gas del Sur, un 5,7%, Vista Energy recortó 5,9% y Tenaris cayó 2,7 por ciento.

Los títulos del sector financiero también continuaron castigados luego de que MSCI confirmó que no aplicaría cambios a la calificación “standalone” (aislado) para el mercado argentino. Banco Supervielle se hundió más de 15%; Grupo Galicia cedió 10,6%, igual que Banco Francés, mientras que Banco Macro se dejó un 9,1 por ciento.

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Acciones locales en Wall Street (Rava Bursátil, precios en dólares)

También destacaron las abruptas caídas de acciones que operan menos volumen, como Bioceres (-16,1%) y Satellogic (-22,7%). Del lado positivo quedó Mercado Libre, con una mejora de 2% en dólares respecto del viernes anterior.

Del lado de la renta fija, los títulos públicos en dólares quedaron equilibrados, mientras que el riesgo país de JP Morgan subió ocho unidades para la Argentina, en los 437 puntos básicos, debido a la compresión de las tasas de retorno experimentada por los bonos del Tesoro de los EEUU.

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“En la semana los Globales subieron 0,1% y los Bonares recortaron en la misma magnitud. Así, en el mes la deuda soberana argentina sube 3,1%. En el acumulado del 2026, por su parte, los Globales suben 7,5% y los Bonares, 9%, posicionando a Argentina entre los emisores soberanos de mejor desempeño en lo que va del año”, precisaron los analistas de IEB.

“En detalle, los Bonares operan actualmente con rendimientos cercanos al 7,3% en el tramo más corto (sacando el AO27 que opera en 4,3%) y en torno al 9% hacia los vencimientos más largos. Los Globales, por su parte, mantienen una curva algo más comprimida si se valúa al dólar MEP, con tasas próximas al 6% en la parte corta y alrededor de 8,5% en el extremo largo”, agregaron desde IEB.

“El avance en las negociaciones de paz tuvo un marcado impacto en los commodities, aunque con efectos diferenciados. Lo más destacado fue el retroceso del petróleo de 18% en el último mes, llevándolo a operar a niveles muy cercanos de los valores preguerra", expresó Balanz un un informe.

“El cambio de postura de la Reserva Federal hace que el foco gire en torno a los datos de Estados Unidos en el corto plazo. Dado que el shock de oferta generado por el cierre del Estrecho de Ormuz se ha revertido y que no hay presiones claras de demanda, el giro hawkish de la Fed podría moderarse en las próximas reuniones si la desaceleración de la inflación acompaña", evaluaron desde Balanz.