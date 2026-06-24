Por qué el queso fresco puede alterar el control del peso aunque tenga menos calorías que el curado

Magda Carlas afirma que en la pérdida de peso no hay alimentos que adelgacen y que solo el agua no aporta calorías (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el camino hacia una alimentación más equilibrada, existen ideas preconcebidas que pueden obstaculizar el avance, incluso cuando se eligen alimentos con fama de saludables. Magda Carlas, médica y nutricionista, advierte sobre la tendencia a sobrevalorar la capacidad de ciertos productos para favorecer la pérdida de peso, recordando que el éxito depende siempre del conjunto de la dieta.

“Ya nos gustaría que el queso fresco no engordara. Sería fantástico que un queso tan bueno como este no engordara. Pero es lo de siempre, el único alimento que no engorda de la dieta es el agua, que tampoco adelgaza”, señala Carlas en el podcast Respuestas que alimentan, de RAC1.

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Un error, según la especialista, es pensar que basta con sumar alimentos reconocidos como saludables sin considerar el exceso en la cantidad o la calidad nutricional real. Productos como la palta o las nueces pueden formar parte de una dieta, pero si se consumen en exceso, pueden impedir el progreso.

La nutricionista advierte que sumar alimentos saludables a la dieta no garantiza resultados si se consumen en exceso (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista sostiene que “no hay ningún alimento que adelgace y no hay ninguno que no engorde si lo tomas en cantidad”. El único elemento de la dieta sin calorías, insiste, es el agua.

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El queso fresco y su aporte calórico

El queso fresco se ha convertido en un habitual de las dietas bajas en calorías, a menudo rodeado de la creencia de que su consumo no influye en el peso. Carlas desmiente esta idea y explica que, aunque tiene más agua que un queso curado y por lo tanto aporta menos energía, no significa que no engorde. La especialista aclara que si se compara la misma cantidad de queso fresco y queso curado, el primero tendrá menos calorías, pero seguirá sumando al balance energético.

La médica insiste en que el impacto del queso fresco en la dieta depende del contexto general y de las cantidades consumidas. Ningún alimento es responsable exclusivo del adelgazamiento ni responsable exclusivo del adelgazamiento. El queso fresco solo resulta “más ligero” en comparación directa, pero su aporte calórico no debe ser ignorado en la suma diaria.

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El impacto del queso fresco en la dieta depende del contexto general y de la cantidad consumida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diferencias entre queso fresco y curado

Una diferencia entre el queso fresco y el queso curado radica en su composición. El queso fresco, al tener mayor contenido de agua, resulta más digestivo y aporta menos energía. Sin embargo, este beneficio viene acompañado de una menor densidad nutricional, ya que contiene menos vitaminas y calcio que el queso curado. Carlas destaca que este aspecto suele pasar desapercibido para quienes buscan opciones supuestamente más saludables.

A pesar de su reputación, el queso fresco no puede sustituir en nutrientes a las versiones más concentradas como el curado. La elección entre uno u otro debería responder a las necesidades y preferencias personales, siempre considerando que la mayor digestibilidad del fresco implica también una menor cantidad de nutrientes clave por ración.

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El queso fresco contiene menos vitaminas y calcio que el queso curado, pese a que resulta más digestivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué influye en el valor nutricional

No todos los quesos frescos son iguales, ya que su valor nutricional depende del tipo de leche utilizada en su elaboración. Carlas advierte que este matiz puede llevar a errores y confusiones, haciendo pensar que cualquier queso fresco resulta una opción ligera. Por eso, recomienda observar detenidamente las etiquetas y la composición de cada producto antes de incorporarlo en la rutina diaria.

La especialista subraya que la moderación es necesaria: “Cuanta más grasa y más sal tiene un queso, por lo general menos dosis debemos tomar”. Por tanto, no solo importa la categoría del queso, sino también el control de la cantidad consumida. Este enfoque ayuda a evitar sorpresas en el proceso de control de peso y permite mantener una dieta equilibrada.

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El valor nutricional del queso fresco varía según el tipo de leche y obliga a revisar las etiquetas antes de incorporarlo a la dieta (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso de la burrata con tomate

La ensalada de burrata y tomate es uno de los ejemplos más habituales de confusión a la hora de valorar el contenido calórico de un plato. Carlas señala que “pensar que tomar una ensalada con una gran bola de burrata y unos tomates es ligero es una idea errónea”. La presencia de burrata, con su alto contenido de grasa, convierte el plato en una opción mucho más calórica de lo que parece.

La especialista insiste en que la combinación de ciertos ingredientes puede modificar drásticamente el perfil nutricional de un plato. Aunque la base de tomate aporte frescura y ligereza, la inclusión de quesos grasos como la burrata eleva considerablemente el aporte energético. El análisis detallado de las recetas es fundamental para evitar errores en la dieta.

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Durante la pérdida de peso, la médica recomienda una dieta equilibrada con productos frescos, variedad y control de las raciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Moderación y variedad en la dieta

Durante un proceso de pérdida de peso, Carlas recomienda aplicar el principio de moderación y no prohibirse ningún alimento. Si la dieta se basa en productos frescos como frutas, verduras, lácteos, frutos secos, cereales integrales, pescados azules, semillas, legumbres o carnes magras, no es necesario eliminar ningún componente. La clave es controlar las cantidades y mantener un equilibrio adecuado.

La médica recuerda que “lo saludable también engorda” si se consume en exceso. El éxito reside en la variedad y en saber ajustar las raciones según las necesidades personales y el objetivo de cada persona. Mantener la atención en la calidad y la cantidad es esencial para lograr resultados sostenibles a largo plazo.

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