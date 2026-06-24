Javier Milei y Flávio Bolsonaro se volverán a reunir en Argentina en un nuevo gesto de campaña frente a Lula

El presidente Javier Milei junto a Flavio Bolsonaro

Mientras Brasil se prepara para las elecciones presidenciales, el senador Flávio Bolsonaro, principal candidato de la oposición a Lula da Silva, confirmó que viajará a la Argentina la semana que viene para participar de una conferencia organizada por la Israel Allies Foundation en Buenos Aires, en la cual estará el presidente Javier Milei. Ambos dirigentes tienen una estrechísima afinidad ideológica y el presidente argentino ya manifestó en múltiples oportunidades su apoyo al hijo de Jair Bolsonaro en su carrera al Palacio de Planalto.

Milei y Bolsonaro se encontrarán en Buenos Aires en el marco de esa conferencia, confirmaron tres altísimas fuentes del Gobierno al ser consultadas por Infobae. “Van a coincidir en ese evento”, afirmó un funcionario inobjetable del Poder Ejecutivo. La conferencia es organizada por la Israel Allies Foundation en Buenos Aires, con participación de legisladores, diplomáticos y funcionarios de toda América Latina. El programa se extiende del 28 al 30 de junio.

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Según comentan fuentes que estarán en esa celebración, Bolsonaro fue invitado para la reunión y “pidió juntarse con el Presidente”. Algo que el mismo Milei dijo que sí.

La noticia comenzó a surgir por esta mañana en Brasil, cuando desde el entorno del senador y candidato a presidente dieron a entender que iban a viajar para la Argentina para las fechas del 29 al 30 de junio. El único día en el que podrá coincidir con Milei será el 29, porque al día siguiente el presidente argentino debe ir a Paraguay -más precisamente a la ciudad de Asunción- para la cumbre de mandatarios del Mercosur, la primera tras la entrada en vigor provisional del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea.

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Javier Milei junto a Flavio Bolsonaro en la asunción de José Antonio Kast

La conferencia que organiza la Israel Allies Foundation comenzará el domingo 28 por la noche con una cena de bienvenida que estará presidida por Leopoldo Martínez, director para América Latina de la Israel Allies Foundation, y en la que se prevé la asistencia de Flavio Bolsonaro. El canciller Pablo Quirno estará como keynote speaker de ese día.

Pero la jornada principal será el lunes 29 de junio. Allí se desarrollarán diferentes paneles en los que se hablará sobre los Acuerdos de Isaac, que buscan fomentar la cooperación entre Israel y Latinoamérica y que tuvieron la venia del mismo Milei, y sobre los roles que cumple la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA).

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Entre los invitados están Axel Wanish, embajador argentino en Israel; Eyal Sela, embajador israelí en Argentina; Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos en Argentina; Sabrina Ajmechet, diputada y co-presidenta del Caucus Israel Allies en Argentina; David Hatchwell, cofundador de ACOM; Jonathan Karszenbaum, co-vicepresidente de la delegación argentina ante la IHRA; Mauro Berenstein, presidente de DAIA; Ariel Gelblung, director para América Latina del Centro Simon Wiesenthal; Karla Gutiérrez, presidenta del Parlamento Centroamericano (PARLACEN); Sammy Eppel, Hatzad Hasheni (moderador); Ariel Seidler, Congreso Judío Latinoamericano; Osvaldo Armoza, presidente de AMIA (a confirmar); Ilan Lopez, director ejecutivo de la Comunidad Judía de Guatemala; Alejandro Finocchiaro, diputado y co-presidente del Caucus Israel Allies en Argentina (moderador); Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional de Honduras; S. Fitzgerald Haney, American Friends of Isaac Accords.

Quien hablará hacia el final del día y luego de todas las exposiciones será el presidente Javier Milei, que fue designado keynote speaker de la jornada.

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Al día siguiente se dará una visita al Palacio del Congreso de la Nación, que tendrá al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, como principal anfitrión. El dirigente libertario viene de visitar Israel y se convirtió en el primer presidente de la Cámara baja en realizar una visita oficial al Parlamento israelí.

Lula aspira a reelección y su cuarto mandato en total en las elecciones presidenciales que se desarrollarán en el último trimestre de este año. Su principal competidor en las encuestas es el senador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente. En ese sentido, Milei ya dio señales explícitas de alineamiento hacia el candidato conservador. Ambos se mostraron juntos, abrazándose y dándose palabras de aliento en la asunción presidencial de José Antonio Kast en Chile.

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