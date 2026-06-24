Retiran productos congelados del mercado por posible presencia de fragmentos de plástico en alimentos

MorningStar Farms anunció el retiro voluntario de Buffalo Chik’n Nuggets y Hot & Spicy Sausage Patties por posible presencia de fragmentos de plástico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La empresa MorningStar Farms anunció el retiro voluntario de dos productos congelados de base vegetal en Estados Unidos, Puerto Rico y Costa Rica tras detectar la posible presencia de fragmentos de plástico en algunos lotes de Buffalo Chik’n Nuggets y Hot & Spicy Sausage Patties. El aviso, difundido primero por la compañía el 18 de junio de 2026 y publicado oficialmente en el sitio de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) el 22 de junio, afecta a consumidores, comercios minoristas y distribuidores en los tres países.

Según la FDA, la decisión responde a la identificación de materiales plásticos en los alimentos, lo que llevó a la empresa a retirar del mercado los productos específicos involucrados. La agencia estadounidense comunicó que publica avisos de este tipo como parte de su función de servicio público y reiteró que la información sobre la retirada proviene directamente de la empresa. El alcance del retiro, las fechas de consumo preferente y los códigos de lote están detallados en el aviso institucional oficial.

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MorningStar Farms, una marca destacada en el segmento de alimentos de origen vegetal y propiedad de Mars Inc., ya había realizado anteriormente otros retiros de productos como parte de sus procedimientos de control de calidad, según registros de la FDA. El incidente reactiva el debate sobre los riesgos de contaminación en la industria alimentaria y la importancia de los mecanismos regulatorios y empresariales para responder ante alertas sanitarias, de acuerdo con la información oficial publicada por la FDA.

¿Por qué MorningStar Farms retiró productos del mercado en 2026?

El retiro voluntario anunciado por MorningStar Farms se originó tras recibir reportes de consumidores sobre la posible presencia de fragmentos de plástico en algunos productos. De acuerdo con la notificación oficial reproducida por la FDA, la compañía tomó la decisión de retirar dos variedades de alimentos congelados como medida preventiva.

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La agencia federal estadounidense destacó en su portal que “cuando una empresa anuncia un retiro, la FDA publica el aviso como un servicio público”, añadiendo que la información sobre el caso es proporcionada por la empresa responsable. La FDA no realiza una validación independiente del motivo del retiro en cada caso, pero sí verifica que el aviso cumpla con los estándares regulatorios y de transparencia.

La medida afecta a productos distribuidos en supermercados y cadenas de alimentación en Estados Unidos, Puerto Rico y Costa Rica. El retiro se circunscribe únicamente a los lotes identificados en el aviso, sin involucrar otras líneas o presentaciones de la marca.

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La FDA publicó el aviso del retiro de MorningStar Farms en Estados Unidos y precisó que la información fue proporcionada por la empresa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué productos de MorningStar Farms fueron retirados por posible contaminación con plástico?

Según el aviso publicado por la FDA y la comunicación oficial de MorningStar Farms, los productos afectados por el retiro voluntario son:

MorningStar Farms Buffalo Chik’n Nuggets , presentación de 10,5 oz, código UPC 000 28989 10110 5 , con fechas de consumo preferente del 7 y 8 de julio de 2027.

MorningStar Farms Hot & Spicy Sausage Patties, presentación de 8 oz, código UPC 000 28989 10094 8, con fechas de consumo preferente del 5, 6 y 7 de julio de 2027.

La compañía subrayó en su comunicado que “ningún otro producto de la marca está incluido en este retiro”. Los consumidores pueden identificar los lotes afectados revisando tanto el código UPC como la fecha de consumo preferente impresos en el empaque.

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La notificación aclara que la medida es preventiva y busca evitar que los consumidores se expongan a un riesgo potencial de lesiones físicas provocadas por materiales no alimentarios, según la información oficial de la FDA.

¿Cómo saber si un alimento está involucrado en un retiro por contaminación?

Para determinar si un producto está involucrado en un retiro como el de MorningStar Farms, los consumidores deben revisar los siguientes datos en el empaque:

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Marca y nombre comercial del producto.

Código UPC.

Fecha de consumo preferente (“Better if Used Before”).

En este caso, la FDA recomienda a quienes posean los productos involucrados no consumirlos y desecharlos de inmediato. Para dudas o consultas sobre otros productos similares, la agencia mantiene un portal actualizado con todos los retiros de alimentos vigentes y pasados en Estados Unidos, accesible en su sitio web oficial.

Los Buffalo Chik’n Nuggets retirados corresponden a la presentación de 10,5 oz con código UPC 000 28989 10110 5 y fechas de consumo preferente del 7 y 8 de julio de 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué hacer si compré un producto MorningStar Farms afectado por el retiro?

La recomendación oficial para los consumidores es:

No consumir los productos afectados bajo ningún concepto. Desechar los alimentos aunque no presenten alteraciones visibles. Contactar a MorningStar Farms para solicitar un reembolso o devolución. El servicio de atención está disponible de lunes a viernes, de 9 a 18 horas (hora del Este de Estados Unidos), vía telefónica al 800-962-0120 o por mensaje de texto al 877-453-5837.

La empresa y la FDA insisten en la importancia de seguir estos pasos como medida preventiva de salud pública. “La seguridad y el bienestar de nuestros consumidores es nuestra máxima prioridad. Como parte de nuestros protocolos internos, actuamos inmediatamente tras detectar la posible incidencia”, según consta en el comunicado oficial de la empresa publicado en el sitio de la FDA.

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¿Cuáles son los riesgos de consumir alimentos contaminados con plástico?

El principal riesgo de consumir productos alimenticios con fragmentos de plástico incluye lesiones físicas como asfixia, daño en la cavidad bucal, dientes o tracto digestivo. Aunque no se han reportado incidentes graves ni lesiones asociadas a este caso, la FDA y MorningStar Farms consideran fundamental la acción preventiva para evitar cualquier eventualidad.

El retiro responde a estándares internacionales de seguridad alimentaria, donde la presencia de cuerpos extraños en productos procesados es considerada una causa inmediata de retiro del mercado, según la regulación federal estadounidense y las pautas de la industria alimentaria.

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La FDA recomendó no consumir los productos retirados, desecharlos de inmediato y contactar a MorningStar Farms para solicitar un reembolso o devolución. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué antecedentes existen de retiros similares en la industria alimentaria?

La FDA gestiona anualmente numerosos retiros de productos alimenticios por motivos que incluyen la presencia de cuerpos extraños, contaminación biológica o la detección de alérgenos no declarados. MorningStar Farms, como parte de Mars Inc., opera en uno de los segmentos con mayor crecimiento en la industria de alimentos de origen vegetal en Estados Unidos.

El caso actual se suma a una lista de notificaciones similares en el sector de alimentos procesados. Los datos de la FDA muestran que la mayoría de los retiros se realizan de manera voluntaria por parte de las empresas, frecuentemente tras reportes de consumidores o tras controles internos de calidad.

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¿Dónde encontrar información oficial sobre retiros de alimentos en Estados Unidos?

El sitio oficial de la FDA mantiene un registro actualizado de todos los retiros de productos alimenticios en Estados Unidos, accesible para consumidores, minoristas y autoridades sanitarias. El portal incluye información sobre los productos afectados, los motivos del retiro y las recomendaciones para la población.

La agencia reitera que publica estos avisos como parte de su función de información pública y que los datos provienen directamente de la empresa responsable.

¿Qué impacto tiene el retiro de MorningStar Farms para consumidores y comercios?

El retiro voluntario afecta a consumidores, cadenas minoristas y distribuidores en Estados Unidos, Puerto Rico y Costa Rica. La acción busca proteger la salud pública y mantener la confianza en la industria alimentaria, así como en la marca y el segmento de productos de origen vegetal.

La empresa se comprometió a fortalecer sus controles internos y continuar con sus protocolos de seguridad alimentaria, según el comunicado publicado por la FDA. Las autoridades sanitarias seguirán monitoreando el desarrollo del caso y actualizarán la información en sus portales oficiales.