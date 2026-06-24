El sorprendente aliado de los deportistas: para qué usan el líquido de pepinillos en plena competencia

El líquido de pepinillos en vinagre se usa desde hace años en deportes de resistencia como recurso contra los calambres - IMAGN IMAGES via Reuters/Blake Dahlin

Cuando el árbitro alemán Felix Zwayer se acercó a la banda durante el partido Estados Unidos-Australia y bebió una pequeña botella, muchos espectadores asumieron que se trataba de una bebida isotónica. Sin embargo, el contenido era otro: líquido de pepinillos en vinagre, un recurso que desde hace años se usa en deportes de resistencia para evitar o frenar calambres musculares. En la escena, el gesto parece mínimo —un trago rápido desde una botella pequeña—, pero detrás hay una lógica que circula en vestuarios y rutas: ante una contracción súbita, muchos atletas buscan un estímulo intenso, de sabor marcado, con la expectativa de que el calambre ceda en poco tiempo.

La idea es simple: beber el líquido en el que se conservan los pepinillos para intentar detener una contracción involuntaria, dolorosa y repentina. Y, según lo que describe el texto, la explicación más aceptada por la evidencia disponible no apunta a una reposición rápida de minerales, sino a un efecto relacionado con el sistema nervioso: un estímulo potente en la boca y la garganta podría disparar una respuesta refleja que modula la señal que sostiene el espasmo, algo consistente con la rapidez con la que muchos deportistas dicen notar cambios.

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En esa misma línea, según un estudio publicado en Journal of Athletic Training, la ingesta de líquido de pepinillos no produjo cambios agudos en parámetros plasmáticos que expliquen un alivio inmediato por “corrección” del equilibrio hidroelectrolítico. Por eso, los autores plantearon que, cuando el efecto se percibe en un plazo corto, la hipótesis más plausible pasa por un mecanismo rápido de tipo sensorial-reflejo, más que por una reposición instantánea de electrolitos.

Por qué el líquido de pepinillos podría cortar un calambre “demasiado rápido” para ser por electrolitos

Una persona con un calambre muscular en la pierna se beneficia del líquido de pepinillos, que un estudio en voluntarios deshidratados sugiere acorta la duración de los espasmos en segundos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante décadas, los calambres se atribuyeron sobre todo a la deshidratación o a la pérdida de sales minerales por el sudor. De ahí la recomendación habitual de beber agua y reponer sodio, potasio o magnesio, además de la popularidad de bebidas isotónicas.

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El problema, según el texto, es el tiempo: algunos atletas reportaron que el calambre cedía en segundos tras beber líquido de pepinillos, un lapso demasiado corto como para que el organismo absorba sodio en el intestino, lo lleve al torrente sanguíneo y lo distribuya hasta el músculo implicado. Esa brecha entre la experiencia reportada y la fisiología digestiva es la que empuja a buscar una explicación alternativa, más rápida y compatible con una respuesta sensorial inmediata.

Para poner a prueba esa observación, el texto menciona un estudio dirigido por Kevin Miller, publicado en la revista científica Medicine & Science in Sports & Exercise. En ese trabajo, el equipo provocó calambres controlados en voluntarios deshidratados y comparó qué ocurría cuando bebían líquido de pepinillos y cuando no.

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El objetivo no era “demostrar” una causa única, sino medir un dato operacional: si el calambre cambia de duración ante una intervención breve y fácilmente estandarizable. Según el artículo, el líquido redujo de forma significativa la duración de los calambres y lo hizo con una velocidad que no encajaría con una explicación basada en electrolitos.

El mecanismo que se investiga: receptores TRP y una respuesta neurológica al sabor ácido

El vinagre del líquido de pepinillos estimularía receptores en la boca, la garganta y el esófago y activaría una respuesta neurológica vinculada al corte del calambre - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los receptores TRP (por “transient receptor potential”) son canales iónicos presentes en células sensoriales de la cavidad oral y participan en la detección de estímulos químicos, entre ellos componentes vinculados al sabor ácido y a la quimioestesia (la sensación irritante o pungente de ciertas sustancias). En ese marco, revisiones sobre gusto y quimioestesia describen cómo estos canales intervienen en la transducción sensorial en la boca y en vías asociadas.

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Sobre esa base fisiológica se apoya una hipótesis frecuente: si una sustancia de sabor ácido desencadena una señal sensorial intensa en la boca, el efecto inmediato observado en algunos deportistas no necesariamente se explicaría por una reposición rápida de electrolitos, sino por una respuesta neurológica de tipo reflejo.

En esa línea, según el estudio publicado en la revista Applied Sciences, los autores compararon el enjuague bucal con líquido de pepinillos frente a su ingesta para aliviar calambres inducidos; a partir de ese diseño, discutieron el posible papel de una señal orofaríngea rápida —compatible con un mecanismo neurológico— como explicación alternativa a un cambio inmediato en el equilibrio hidroelectrolítico.

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