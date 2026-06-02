Salud

Por qué hay personas que no logran bajar de peso, según la ciencia

La genética, el metabolismo y los hábitos hacen que cada persona responda de forma completamente distinta a los mismos tratamientos

Guardar
Google icon
Ilustración plana de una balanza antigua con ADN, una célula adiposa y un reloj en el platillo izquierdo; en el derecho, una zapatilla, verduras, una casa y una pesa.
La pérdida de peso depende de factores genéticos, metabólicos y de comportamiento, según la investigación científica más reciente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perder peso implica mucho más que una simple cuestión de calorías. Cómo adelgaza el cuerpo es un proceso biológico que transforma la grasa almacenada y la elimina principalmente como agua y dióxido de carbono. No existe una única fórmula efectiva para adelgazar, ya que influyen factores genéticos, metabólicos y de comportamiento.

Cuando una persona reduce su masa corporal, la grasa almacenada en el tejido adiposo se descompone a nivel celular y se convierte en agua y dióxido de carbono. La mayor parte se expulsa por los pulmones en forma de dióxido de carbono, mientras que una cantidad menor se elimina por la orina, sudor y otras secreciones, de acuerdo con Cleveland Clinic. Así, el destino es en su mayoría el aire que se exhala, aunque también se expulsa a través de líquidos corporales.

PUBLICIDAD

El proceso fisiológico se inicia cuando el cuerpo consume menos energía de la que gasta y empieza a utilizar sus reservas energéticas. “Almacenamos energía en el hígado y los músculos, en forma de carbohidratos y células grasas”, explica el Dr. Tom Rifai, especialista en nutrición metabólica de Cleveland Clinic. Este proceso utiliza oxígeno para romper los enlaces de hidrógeno, carbono y oxígeno de las moléculas en las células adiposas, lo que libera energía y origina agua y dióxido de carbono como subproductos.

Vista superior de una balanza de peso analógica negra con un dial blanco y aguja roja en 100; una cinta métrica blanca enredada descansa sobre ella.
La actividad física combinada con una alimentación equilibrada potencia la quema de calorías y la conservación de masa muscular durante la pérdida de peso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta transformación ocurre tanto en reposo como durante la actividad física. En descanso, procesos como la respiración, el latido cardíaco o la función cerebral requieren energía liberada por esta descomposición molecular. Con el ejercicio, los músculos emplean primero glucógeno almacenado y, después de un periodo, recurren a la grasa como fuente principal de energía.

PUBLICIDAD

Cómo funciona el metabolismo en la pérdida de peso

El metabolismo convierte los alimentos en energía disponible para el organismo. Según Mayo Clinic, determina cuántas calorías necesita el cuerpo para mantener funciones vitales como respirar y bombear sangre, incluso en estado de reposo. Factores como la masa muscular, la edad, el sexo y la genética influyen sobre este metabolismo basal, por lo que dos personas con peso similar pueden consumir energía a ritmos distintos.

Existen creencias extendidas que asocian un “metabolismo rápido” con la capacidad de adelgazar fácilmente, y un “lento” con la dificultad para perder peso. Sin embargo, los especialistas enfatizan que rara vez es la causa principal de la obesidad. “Sí ayuda a decidir cuánta energía necesita el cuerpo. Pero el peso depende de cuánto come y bebe una persona en combinación con la actividad física”, destaca la clínica estadounidense.

Piernas y pies descalzos de una joven sobre una balanza blanca. El suelo es de baldosas y hay una alfombra gris clara al fondo de un baño sencillo.
Los especialistas descartan recetas universales para adelgazar y subrayan la importancia de enfoques personalizados para alcanzar un peso saludable (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actividad física juega un papel esencial en la quema de calorías y ayuda a conservar la masa muscular, importante para mantener un metabolismo elevado. Incrementar el movimiento diario y realizar ejercicio de resistencia, como levantamiento de pesas, junto con dedicar entre 150 y 300 minutos semanales a actividades aeróbicas, aumenta el gasto energético, recomienda Mayo Clinic. Coincide Cleveland Clinic al señalar que las personas que logran perder peso y mantenerlo suelen combinar una alimentación equilibrada con ejercicio regular.

Por qué no existe una fórmula única para adelgazar

Las diferencias individuales en la respuesta a tratamientos para la pérdida de peso han llevado a los investigadores a rechazar una solución universal para la obesidad. “Probablemente no exista una solución milagrosa para la obesidad; si la hay, será diferente para cada grupo de personas”, subraya Alison Field, jefa del Departamento de Epidemiología de la Universidad de Brown, tras analizar datos de más de 2.400 pacientes sometidos a cirugía bariátrica.

El estudio de la academia identificó al menos cuatro subgrupos distintos de pacientes con obesidad, diferenciados por patrones de alimentación, perfiles metabólicos y antecedentes de peso.

Por ejemplo, un nene que desarrolla la condición a los cinco años tiene necesidades y respuestas muy diferentes a las de un adulto que aumenta de peso paulatinamente, detalla Field. Estos resultados refuerzan la importancia de personalizar los tratamientos para adelgazar.

dieta, weight, físico, mejorar el estado de salud, alimentación, comida, dietético, nutrición - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Recomiendan combinar alimentación individualizada, ejercicio sostenido y, cuando es necesario, intervención médica para un manejo efectivo de la obesidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

The Conversation aporta diversas teorías sobre la regulación del peso. La teoría del “peso de referencia”, propuesta en una investigación, propone que el cuerpo tiende a mantener una cantidad específica de grasa, ajustando el metabolismo y el apetito para conservar ese nivel.

El modelo del “punto de equilibrio” atribuye el peso corporal sobre todo a los hábitos, la alimentación y el entorno, poniendo el foco en el comportamiento más que en la biología. El modelo “doble punto de intervención”, revelado en un estudio de 2023, plantea que existen umbrales superior e inferior entre los cuales intervienen factores ambientales y biológicos para mantener el peso en un rango determinado.

La evidencia actual apunta a que factores como la genética, el entorno, los hábitos dietéticos, la actividad física y los aspectos psicológicos determinan la facilidad para perder peso. Por ello, los especialistas recomiendan una combinación individualizada de alimentación adecuada, ejercicio sostenido y, en algunos casos, intervención médica o quirúrgica, según el perfil y los antecedentes de cada persona.

Temas Relacionados

ObesidadPerder pesoSaludBienestarNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Aeróbico, fuerza y variedad: la fórmula de Harvard para reducir la mortalidad hasta un 70%

Un estudio sobre más de 500.000 adultos concluyó que combinar tres tipos de actividad física triplica los beneficios frente a cualquier modalidad practicada sola, con mayor impacto en las enfermedades del corazón

Aeróbico, fuerza y variedad: la fórmula de Harvard para reducir la mortalidad hasta un 70%

Calcio o magnesio, el dilema de la salud ósea: médicos explican qué mineral es más importante

Ambos minerales resultan esenciales para la fortaleza de los huesos, pero especialistas destacan diferencias claves en su función, absorción, riesgos por deficiencia y posibles efectos secundarios de la suplementación

Calcio o magnesio, el dilema de la salud ósea: médicos explican qué mineral es más importante

8 hábitos avalados por neurólogos para ralentizar el deterioro cognitivo leve

Desde 30 minutos de ejercicio moderado hasta una alimentación inspirada en la dieta MIND, Nicholas Doher, de la Cleveland Clinic, detalla las rutinas con mayor respaldo científico para preservar la independencia funcional

8 hábitos avalados por neurólogos para ralentizar el deterioro cognitivo leve

Almidón resistente: por qué comer papas frías puede ayudar a controlar el azúcar en sangre

Al bajar la temperatura, la estructura molecular de esta sustancia se transforma y se convierte en un compuesto que la microbiota intestinal fermenta como fibra, con beneficios concretos para la salud metabólica

Almidón resistente: por qué comer papas frías puede ayudar a controlar el azúcar en sangre

Cómo dejar de procrastinar, según expertos en salud mental

Becky Bikat Tilahun, piscóloga de Cleveland Clinic, brindó estrategias específicas para evitar el ciclo de culpa y la tensión emocional. Qué tener en cuenta para reforzar la motivación

Cómo dejar de procrastinar, según expertos en salud mental

DEPORTES

Entre la enfermedad de Passarella y el inicio de las cábalas: a 40 años del debut de la selección argentina en México ‘86

Entre la enfermedad de Passarella y el inicio de las cábalas: a 40 años del debut de la selección argentina en México ‘86

Jugó un Mundial con Maradona, creó una agencia para ayudar a atletas desconocidos y ahora brilla en otro deporte

El blooper de Ruggeri durante la grabación de un spot publicitario para el Mundial: “Traeme un café con leche”

Las perlitas de la primera práctica de Argentina rumbo al Mundial 2026: del gesto de Messi al vendaje del Dibu Martínez

La verdad detrás de las misteriosas cinco estrellas que aparecieron en la camiseta de la selección de Uruguay: “Es místico”

TELESHOW

Quién fue la última eliminada de Gran Hermano: el mano a mano entre Titi Tcherkaski y Tati Luna

Quién fue la última eliminada de Gran Hermano: el mano a mano entre Titi Tcherkaski y Tati Luna

Araceli González sorprendió como espectadora de Sottovoce, la obra de Adrián Suar: “Nos estamos revinculando como familia”

Claudia Villafañe recordó el Mundial de 1990 y cómo vivió los penales en la semifinal contra Italia: “Nos dejaron afuera”

Marixa Balli explotó ante los rumores de internas en Cortá por Lozano: “La tengo al plato”

Lali Espósito replicó un tuit propio contra Javier Milei en medio de la conmoción por el crimen de Agostina Vega

INFOBAE AMÉRICA

Tras los bombardeos rusos, Volodimir Zelensky afirmó que Europa “necesita su propia defensa antibalística” para terminar la guerra

Tras los bombardeos rusos, Volodimir Zelensky afirmó que Europa “necesita su propia defensa antibalística” para terminar la guerra

Continúa la incertidumbre en Medio Oriente: Israel y Hezbollah mantienen los enfrentamientos pese al alto el fuego anunciado por Trump

Financial Times: Estados Unidos negocia con países europeos una ampliación del despliegue de armas nucleares en la región

La Justicia de Bolivia aclaró que las órdenes de captura contra líderes sindicales solo están suspendidas de forma temporal

Irán amenazó con abandonar las negociaciones para poner fin a la guerra si Israel continúa los ataques contra Hezbollah en Líbano