El Salvador

Ministerio de Salud registra una disminución del 69% de casos de dengue en El Salvador

El Ministerio de Salud reportó 2,208 casos sospechosos de dengue hasta mediados de junio y confirmó que la mayoría de los pacientes atendidos son menores de nueve años. El diagnóstico clínico y la vigilancia activa han permitido controlar la enfermedad

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El Minsal informó que los casos sospechosos de dengue en El Salvador muestran una tendencia sostenida a la baja en los últimos meses. (Foto archivo Infobae)
El Minsal informó que los casos sospechosos de dengue en El Salvador muestran una tendencia sostenida a la baja en los últimos meses. (Foto archivo Infobae)

El Ministerio de Salud (Minsal) informó que los casos sospechosos de dengue, una enfermedad viral que puede causar la muerte si no se atiende de forma oportuna, presentan una tendencia sostenida a la baja durante los últimos meses en El Salvador.

Según el Boletín Epidemiológico, el promedio semanal disminuyó de más de 200 casos sospechosos a cerca de 60 pacientes atendidos a nivel nacional.

Hasta la Semana Epidemiológica (SE) 23, que comprende del 7 al 13 de junio, las autoridades reportaron 2,208 casos sospechosos a nivel nacional, por lo que la enfermedad se mantiene por debajo de la zona de éxito y los expertos consideran que está controlada.

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En total, existen 11 municipios registrados con “leve afectación”, de los cuales la mitad corresponden a la capital salvadoreña. El grupo etario más afectado son los menores de nueve años, con 1,014 pacientes atendidos bajo sospecha de dengue en la red hospitalaria nacional, seguidos por los adolescentes entre 10 y 19 años, con 705 casos.

El Boletín Epidemiológico reportó que el promedio semanal de casos sospechosos de dengue bajó de más de 200 a cerca de 60 pacientes atendidos. (Cortesía: Freepik)
El Boletín Epidemiológico reportó que el promedio semanal de casos sospechosos de dengue bajó de más de 200 a cerca de 60 pacientes atendidos. (Cortesía: Freepik)

A pesar del volumen de casos, las autoridades de salud solo han confirmado 16 con exámenes de laboratorio. No todos los casos sospechosos se analizan porque el diagnóstico del dengue es eminentemente clínico.

Los sistemas de salud priorizan los recursos de laboratorio para confirmar casos graves, hospitalizaciones y fallecimientos.

Aunque las autoridades no reportan casos confirmados de dengue grave, el boletín indica 18 egresos hospitalarios de pacientes cuyo cuadro presentó complicaciones y requirió asistencia médica. No se han registrado fallecidos por complicaciones relacionadas a esta enfermedad, pero las autoridades mantienen vigilancia activa, ya que actualmente circula el serotipo 3 del dengue, identificado como uno de los más graves por su vinculación con complicaciones severas y casos de fallecimiento.

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Este serotipo puede provocar manifestaciones clínicas como dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, sangrado de mucosas, shock hipotensivo, falla multiorgánica y hemorragias graves. Además, se ha documentado su asociación con el síndrome de shock por dengue y la fiebre hemorrágica, lo que incrementa el riesgo de hospitalización y muerte, especialmente en infecciones primarias y secundarias.

Dengue - Perú - 30 de octubre
Hasta la Semana Epidemiológica 23, El Salvador registró 2,208 casos sospechosos de dengue y la enfermedad se mantiene por debajo de la zona de éxito. (Cholusat Sur)

El dengue es una enfermedad febril autolimitada, cuyos síntomas varían desde formas leves hasta graves. Los síntomas aparecen entre 4 y 10 días después de la picadura de un mosquito infectado. Los síntomas comunes son similares a los de la gripe y pueden presentarse como:

Fiebre

Dolor de cabeza

Dolor detrás de los ojos

Dolor muscular y articular

Náuseas o vómitos

Erupción

Fatiga

Durante la evolución de la enfermedad, algunas personas pueden experimentar dificultad respiratoria, sangrado nasal y de encías, y una caída rápida de la presión arterial que puede provocar shock. Si no se trata, esto puede ser mortal. Un manejo adecuado de los casos de dengue en los hospitales ha contribuido a reducir la tasa de letalidad a menos del 1 % en la mayoría de los países afectados, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El médico infectólogo Ernesto Navarro Marín, en una entrevista matutina en Frente a Frente, explicó que el dengue puede presentarse de diferentes formas y que no siempre es fácil de identificar en un primer episodio. “Usualmente el dengue, cuando da por primera vez, no se expresa con una erupción tan rápida. Pero me llamó la atención que esos dos pacientes que yo he visto recientemente, de una vez tienen fiebre y todo el cuadro típico de ganglios inflamados, sobre todo si la fiebre y la erupción aparecen tempranamente”.

Navarro Marín añadió que la erupción suele presentarse cuando el paciente ha tenido dengue previamente, ya que existen cuatro tipos de dengue y el organismo produce anticuerpos para cada uno.

“Con el primer dengue que a usted le da, se forman anticuerpos y quedan de memoria en su organismo para cuando se expone a un nuevo dengue, esa reacción del virus, un tipo diferente, con los anticuerpos que usted tiene, entonces por eso se van a reducir”.

El Minsal mantiene vigilancia activa por la circulación del serotipo 3 del dengue, asociado con complicaciones severas, hospitalización y riesgo de muerte. REUTERS/Rodolfo Buhrer
El Minsal mantiene vigilancia activa por la circulación del serotipo 3 del dengue, asociado con complicaciones severas, hospitalización y riesgo de muerte. REUTERS/Rodolfo Buhrer

El especialista destacó que el dengue puede ser tan benigno que la persona no se da cuenta, pues puede cursar como un estado catarral o confundirse con gripes comunes.

“Sucede muchas veces que el dengue puede ser tan benigno que la persona ni se entera, un estado catarral pasó, ya. O a veces el dengue puede producir diarrea, dolor de garganta o tos, que se puede confundir inicialmente, a menos que el paciente, varios días después, presente una erupción”.

Navarro Marín señaló que un proceso febril acompañado de dolor de cabeza y dolor detrás de los ojos es característico del dengue, especialmente cuando se presentan ganglios inflamados, principalmente en el cuello. El especialista reconoció que el dengue sigue siendo una enfermedad que genera incertidumbre incluso para los médicos más experimentados.

El MINSAL mantiene vigilancia epidemiológica por la presencia de otras enfermedades transmitidas por el zancudo Aedes aegypti. El último informe registró 8 casos sospechosos de chikungunya y 22 de zika, lo que refuerza la necesidad de un monitoreo constante ante la circulación de estos virus en el país.

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