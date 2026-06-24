Los saludos de los famosos a Lionel Messi: recuerdos, homenajes y fotos retro para celebrar sus 39 años

Santiago del Moro, Nico Vázquez, Cris Morena y Dalma Maradona, entre los saludos a Lionel Messi

El miércoles 24 de junio, Lionel Messi celebra su cumpleaños número 39 mientras se encuentra concentrado con la Selección Argentina. El festejo coincide con la previa de un nuevo compromiso internacional: el próximo partido frente a Jordania, en el contexto de su sexto Mundial. Este aniversario no solo resalta la vigencia deportiva de uno de los máximos referentes de la historia del fútbol, sino que también moviliza a múltiples sectores sociales, mediáticos y culturales que se suman al homenaje.

A lo largo del día, una catarata de mensajes y publicaciones recorrieron las redes sociales. Figuras del ámbito deportivo, artístico y mediático se sumaron para expresarle sus saludos, afecto y admiración. Las palabras y gestos compartidos en estas plataformas no solo celebran su talento, sino que también ponen en relieve el significado que el futbolista tiene para la cultura argentina y para millones de seguidores en todo el mundo.

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Los saludos de Nico Vázquez para Lionel Messi

Nico Vázquez, uno de sus grandes amigos en el mundo del espectáculo, compartió una serie de imágenes de momentos compartidos juntos, desde el casamiento del astro con Antonela Roccuzzo a la reciente visita al teatro para verlo en Rocky. “Pareces de otro planeta, pero gracias a Dios sos de este”, escribió el actor, quien además aportó su mirada sobre el lado más personal de Leo.

“Lo que más me emociona es la persona que sos. Detrás de todo lo que lograste hay un hombre humilde, resiliente, un gran padre, un gran amigo y alguien que nunca perdió su esencia”, describió Nico, e hizo foco en su legado: “Gracias por inspirar a tantas personas dentro y fuera de la cancha”.

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Por último, destacó la relación entre ellos. “Gracias por acompañarme siempre, por estar a mi lado en las buenas y en las malas, porque eso es justamente lo que nos une y lo que nos va a unir toda la vida. Sabés que, así como vos estás para mí, yo también estoy para vos, siempre. Porque los vínculos de verdad se construyen acompañándose, sosteniéndose y celebrándose en cada etapa del camino”.

Santiago del Moro saludó a Lionel Messi

Muy feliz cumple al número 1 del mundo, el mayor talento combinado con la más increíble humidad", sumó Marley, junto a una foto de la reciente entrevista al crack junto a Ian Lucas.

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Por su parte, Santiago del Moro optó por un mensaje directo y emotivo en sus historias: “Feliz cumpleaños Lio! Te amamos! Gracias por tanto”, acompañado de una imagen de Messi con la camiseta argentina.

Cris Morena también se acordó de Lionel Messi

Desde el mundo del espectáculo, Cris Morena compartió: “¡Feliz cumple campeón del fútbol y de la vida! Sos de otro mundo y la luz del universo.” El reconocimiento se amplificó con mensajes de colegas y personalidades como Christian Sancho, quien recordó una anécdota vinculada al homenaje de Maxi Rodríguez cuando tuvo que marcar al astro: “Abrazo de Gol tuyo Crack y seas muy Feliz”.

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En tanto, Juanse saludó con una foto de Messi sonriente y la frase: “Feliz cumpleaños Leo”, acompañada de corazones azul y blanco, símbolos de la bandera argentina. Desde la unión de lo futbolero y lo mediático, el que aportó la mejor foto fue Maxi López, con una postal retro de cuando eran compañeros en el Barcelona, sentados en el banco de suplentes. “Feliz cumple amigo”, escribió el ex MasterChef Celebrity.

El saludo de Juanse para Lionel Messi

Lio Messi y Maxi López en los tiempos del Barcelona

La cuenta SQP Oficial subrayó la admiración popular con una imagen de su conductora, Yanina Latorre, junto al futbolista y la leyenda: “Feliz cumple @leomessi. El mejor del mundo”. Por su parte, el doctor Guillermo Capuya eligió destacar a la madre de Messi, Celia, una manera diferente de tener presente al rosarino: “Esta mujer, un día como hoy, hace 39 años, daba a luz a una gran persona”, acompañando la publicación con una fotografía afectuosa.

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Yanina Latorre posó junto a Lionel Messi durante su visita a Miami

El doctor Guillermo Capuya saluda a Celia María Cuccittini, madre de Lionel Messi, en el día del cumpleaños del futbolista

En tono humorístico, Dalma Maradona compartió un meme en la que Lionel protestaba por el alto volumen de la música. “Este Leo soy yo! Feliz cumple capitán!”, escribió la hija de Diego, reforzando la cercanía y el cariño que despierta la figura del capitán argentino.

La celebración del cumpleaños trasciende el ámbito deportivo. Sus logros, su constancia y su carácter hicieron que se convierta en un referente para generaciones enteras. Los mensajes de admiración que circulan en redes sociales reflejan el impacto de su figura, tanto dentro como fuera del campo de juego.

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Dalma Maradona utilizó un meme para saludar a LIonel Messi

Lionel Messi junto a Christian Sancho en la despedida de Maxi Rodríguez

El hecho de que Messi se encuentre en medio de su sexto Mundial lo posiciona como un caso excepcional en la historia del fútbol. Esta marca no solo habla de longevidad y rendimiento, sino también de la confianza y el respeto que despierta entre sus compañeros, entrenadores y aficionados. Su presencia en la Selección y la expectativa de nuevos logros refuerzan el vínculo emocional entre el futbolista y la identidad argentina.

Las muestras de afecto y reconocimiento público expresan cómo Messi se transformó en un símbolo cultural. El alcance de sus logros deportivos se ve amplificado por la forma en que los argentinos y el mundo entero se identifican con sus valores de esfuerzo, humildad y superación.

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