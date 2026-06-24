Así se definirán los grupos del Mundial 2026 en caso de igualdad de puntos: cómo funciona el desempate olímpico

Uruguay protagonizará uno de los cierres de grupo más apasionantes de esta fase inicial del Mundial 2026 (Foto: Reuters/Paul Childs)

El Mundial 2026 trajo distintas reformas reglamentarias. Un punto del reglamento que comenzará ser fundamental a lo largo de esta última fecha pasa por los criterios para definir las posiciones en los grupos en caso de igualdad de puntos. Los equipos ordenarán su ubicación por el llamado popularmente “desempate olímpico”.

El Artículo 13 del Reglamento FIFA de la Copa del Mundo establece, al fin de cuentas, que las posiciones en las zonas se definirán a partir de los resultados de los partidos entre sí como parámetro inicial. En caso de que haya tres equipos involucrados en la igualdad de puntos, se aplicarán conceptos en cascada.

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Primero se mira qué pasó entre esos equipos empatados: quién ganó más puntos en sus enfrentamientos directos, quién tuvo mejor diferencia de goles en esos partidos y quién marcó más.

Si el empate persiste, se amplía la mirada a todos los partidos del grupo: diferencia de goles general, goles marcados en total y, como penúltimo recurso, el fair play (las tarjetas recibidas suman o restan puntos: amarilla descuenta 1, roja directa descuenta 4, y así).

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Si nada de eso resuelve el desempate, entra el ranking FIFA: gana el puesto la selección mejor ubicada en la clasificación mundial más reciente.

Pero hay otro aspecto a mirar en el Reglamento a la hora de cotejar desempates: ocho de los doce mejores terceros avanzarán a 16avos de final. Para tal fin, se armará una tabla con los doce conjuntos que culminen ubicados en el tercer peldaño de cada zona.

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En esa tabla paralela, también habrá criterios para desempatar en caso de igualdad de puntos pero serán más sencillos: FIFA usa un sistema más directo y sin enfrentamientos directos de por medio, ya que esos equipos vienen de grupos distintos. Se ordenan todas las terceras por puntos totales, luego por diferencia de goles en toda la fase, luego por goles marcados y, si aún hay empate, por fair play con el mismo sistema de tarjetas. El último recurso, de nuevo, es el ranking FIFA.

Entre este martes y el próximo sábado se confirmarán 32 clasificados a los 16avos de final del certamen. Hasta el momento, sólo hay algunas confirmaciones. México, Estados Unidos, Alemania, Francia, Noruega, Argentina y Colombia aseguraron su pasaje a la siguiente ronda. Como contracara, Panamá, Jordania, Túnez, Turquía y Haití no jugarán por nada el último partido.

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ASÍ ESTÁN LOS GRUPOS

ASÍ ESTÁ LA TABLA DE LOS TERCEROS

*Los ocho mejores terceros avanzarán a 16avos de final

LA AGENDA DE LA ÚLTIMA FECHA DE LA FASE DE GRUPOS DEL MUNDIAL 2026

EL DESEMPATE EN CASO DE IGUALDAD DE PUNTOS

Si dos o más selecciones del mismo grupo tuvieran los mismos puntos tras completar la fase de grupos, se aplicarán los siguientes criterios, en el orden indicado, para determinar su posición:

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1.er paso:

a) más puntos obtenidos en los partidos de grupo entre las selecciones en cuestión;

b) mayor diferencia de goles en los partidos de grupo entre las selecciones en cuestión;

c) más goles marcados en los partidos de grupo entre las selecciones en cuestión.

2.o paso:

Si, tras aplicar los anteriores criterios a) a c), las selecciones siguen igualadas, para determinar su posición definitiva se aplicarán los criterios a) a c) a los partidos en los que se hayan enfrentado únicamente las selecciones restantes. Si no se puede llegar a una decisión por este procedimiento, se aplicarán los siguientes criterios

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d) a f) a los dos o más equipos que sigan igualados a puntos:

d) mayor diferencia de goles en todos los partidos de grupo;

e) más goles marcados en todos los partidos de grupo;

f) más puntos obtenidos por conducta deportiva (de jugadores y cuerpo técnico)

según el número de tarjetas amarillas y rojas recibidas:

- tarjetas amarillas: 1 punto menos

- tarjetas rojas (tras doble amonestación): 3 puntos menos

- tarjeta roja directa: 4 puntos menos

- tarjeta amarilla y tarjeta roja directa: 5 puntos menos

Formato de la competición

Se aplicará a cada jugador o miembro del cuerpo técnico una sola de las deducciones mencionadas por partido. La selección que tenga más puntos obtendrá el puesto más alto en la clasificación. Por lo que respecta al segundo paso, todas las selecciones afectadas se posicionarán mediante la aplicación por orden de los criterios d) a f). Si una de las selecciones tuviera derecho a ocupar una posición superior o inferior de conformidad con un criterio, pero no fuera posible determinar el posicionamiento de todas las selecciones según ese mismo criterio, el orden de las dos o tres selecciones restantes se determinará de conformidad con el siguiente criterio y así sucesivamente. En cualquier caso, el segundo paso no se volverá a aplicar desde el principio para las dos o tres selecciones restantes después de que se haya aplicado un criterio.

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3. er paso: Si no se puede llegar a una decisión siguiendo los procedimientos del primer y el segundo paso, se aplicarán los siguientes criterios:

g) las dos o más selecciones que sigan igualadas a puntos se ordenarán según la edición publicada más reciente de la Clasificación Mundial Masculina FIFA

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h) las dos o más selecciones que sigan igualadas a puntos se ordenarán según la edición publicada de la Clasificación Mundial Masculina FIFA anterior a la edición publicada más reciente, y así sucesivamente, hasta que se llegue a una decisión.