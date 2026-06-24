Valter Longo, el gurú de la longevidad: “Las proteínas animales contienen aminoácidos que aceleran el envejecimiento”

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados más reveladores del nuevo trabajo del biólogo italiano Valter Longo y su equipo, muestran que una dieta vegetal, reforzada con pescado y una dosis ajustada del aminoácido metionina, logra aumentar la esperanza de vida saludable, reducir la fragilidad y la masa grasa en ratones.

Al analizar datos de más de 200 mil personas, los investigadores comprobaron que quienes mantenían una alimentación centrada en vegetales experimentaban menor incidencia de obesidad y diabetes tipo 2. Esta asociación se mantuvo incluso cuando se consideraban variables como la ingesta calórica y la calidad general de la nutrición.

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La dieta propuesta por Longo, descrita como una “dieta para la longevidad”, se inspira en el patrón mediterráneo, pero incluye la adición de pescado y una pequeña cantidad de metionina. Según el investigador, esto permite obtener “una cantidad pequeña pero suficiente de metionina y otros aminoácidos esenciales”.

Un estudio en ratones mostró que una dieta basada en vegetales, pescado y metionina ajustada prolonga la vida saludable y reduce la fragilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación en ratones, publicada en Cell Metabolism, permitió comparar cuatro patrones alimenticios: estándar, occidental, cetogénico y la dieta de longevidad (LDMM) baja en proteínas y suplementada con metionina. Los animales que siguieron la LDMM mostraron “una mayor esperanza de vida saludable, una menor masa grasa y una menor fragilidad”.

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Pero, ¿qué probabilidades existen de que estos efectos se repliquen en humanos? ¿Qué desafíos prevéen los investigadore para trasladar estos hallazgos del laboratorio a la vida cotidiana? “En el mismo artículo mostramos que, en tres estudios epidemiológicos diferentes realizados en humanos, aquellos que consumían más proteínas animales y metionina presentaban, por amplio margen, los índices más altos de sobrepeso, obesidad y diabetes”, respondió a Infobae Valter Longo

Maura Fanti, primera autora del estudio, subrayó el impacto de modificar un solo aminoácido: “Esperábamos que las diferentes dietas produjeran resultados diferentes, pero lo que realmente nos impresionó fue cómo la modulación de un solo aminoácido, la metionina, en la dieta para la longevidad podía producir cambios metabólicos tan drásticos”.

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Este hallazgo sugiere que la clave para intervenciones metabólicas estratégicas podría estar en “la composición de aminoácidos, y no solo la cantidad total de proteínas”, como puntualizó Fanti en la publicación de Cell Metabolism.

El equipo de Valter Longo comprobó que quienes priorizan alimentos vegetales presentan menor obesidad y diabetes tipo 2, independientemente del consumo calórico

Implicancias clínicas y comparaciones entre especies

El equipo detectó, además, biomarcadores de mejor salud cardiometabólica en los ratones LDMM, como mayores niveles de moléculas señalizadoras tipo GLP-1. Fanti matizó: “Por supuesto, existen diferencias en la forma en que estas vías se regulan entre ratones y humanos, pero observar cambios tan coordinados en múltiples hormonas metabólicas es realmente alentador”.

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En la práctica, los ratones con LDMM podían comer tanto o más que cualquier otro grupo y, aun así, perder grasa sin sacrificar masa muscular magra, siempre que el consumo de metionina se mantuviera bajo pero suficiente. Longo enfatizó que este resultado sólo se lograba bajo ese delicado equilibrio.

Las conclusiones se refuerzan con los datos en humanos: las personas que consumían “los niveles más altos de proteína animal —y, por lo tanto, la mayor cantidad de metionina y otros aminoácidos esenciales— tuvieron una mayor prevalencia de obesidad y el doble de incidencia de diabetes en comparación con aquellos que consumieron poca o ninguna proteína animal”.

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La dieta de longevidad propuesta se inspira en el modelo mediterráneo, pero incorpora pescado y una dosis cuidadosa de metionina (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo también observó que este efecto persistía incluso cuando quienes consumían más proteína animal llevaban una dieta menos calórica y, en general, más saludable.

“Esperamos que los datos obtenidos en animales y en humanos ayuden a poner fin a esta etapa de alto consumo de proteínas, durante la cual la mayoría de las personas considera que una gran cantidad de proteínas animales es saludable. Además, buscamos que estos datos orienten hacia un consumo de proteínas y aminoácidos en cantidades bajas, pero suficientes, optimizando así la longevidad y la fuerza. Varios de los aminoácidos que favorecen el envejecimiento están presentes en altas concentraciones en las proteínas de origen animal y en bajas concentraciones en las de origen vegetal”, agregó a Infobae Longo.

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Qué implica este hallazgo para la alimentación humana

La investigación plantea que no es la reducción de calorías el factor decisivo para perder peso y ganar salud metabólica, sino el tipo de aminoácidos presentes en la dieta. Así, una alimentación rica en vegetales, moderada en pescado y con cantidades controladas de metionina podría ofrecer ventajas sobre los modelos tradicionales de restricción calórica.

Los resultados sugieren que la composición de aminoácidos, y no solo la cantidad de proteínas, es clave para optimizar la longevidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El propio Longo resumió el desafío para la ciencia nutricional: “Esto desafía el dogma de que la reducción de calorías es necesaria para perder peso, pero también nos indica que necesitamos comprender claramente los mecanismos”.

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El investigador advirtió que “una ingesta insuficiente de metionina provocó fragilidad, pero un exceso de metionina anuló los beneficios de esta dieta, que por lo demás se basaba en la alimentación de poblaciones longevas como las dietas tradicionales italiana y de Okinawa”.

En consecuencia, Longo concluyó que “la ingesta total de proteínas puede ser menos importante que la ingesta de aminoácidos específicos”.

El siguiente paso para el equipo es llevar adelante un ensayo clínico controlado de la dieta LDMM en personas, con la expectativa de validar en humanos los efectos positivos observados en modelos animales.

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