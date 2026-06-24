República Dominicana

Gobierno dominicano extiende subsidio a fertilizantes para proteger producción y estabilidad de los alimentos

La nueva partida, gestionada por el Ministerio de Agricultura, estará vigente hasta el 31 de agosto y eleva a 2,151 millones de pesos dominicanos el apoyo oficial para contener los costos agropecuarios

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El Gobierno de República Dominicana amplió el subsidio a los fertilizantes para sostener los costos de producción agropecuaria y la seguridad alimentaria. (Freepik)
El Gobierno de República Dominicana amplió el subsidio a los fertilizantes para sostener los costos de producción agropecuaria y la seguridad alimentaria. (Freepik)

Ante la volatilidad de los precios del combustible a nivel internacional y su impacto en la economía local, las autoridades dominicanas expandieron el programa de subsidio a los fertilizantes mediante la firma de nuevos acuerdos con empresas importadoras de materias primas e insumos agrícolas, una medida que permitirá mantener la estabilidad de los costos de producción, proteger la seguridad alimentaria y contribuir a que los alimentos continúen llegando a precios razonables a la mesa de las familias dominicanas.

La extensión del subsidio, gestionada por el Ministerio de Agricultura y encabezada por el ministro Francisco Oliverio Espaillat, incluye la inyección de una nueva partida presupuestaria que supera los 1,090 millones de pesos dominicanos (aproximadamente 18,718,280 USD).

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Esta asignación estará vigente hasta el 31 de agosto, lo que supone una ampliación de 15 días respecto al acuerdo previo. De este modo, el monto total destinado por el Gobierno de República Dominicana al subsidio de fertilizantes en el último periodo asciende a 2,151 millones de pesos dominicanos.

El Ministerio de Agricultura, encabezado por Francisco Oliverio Espaillat, asignó más de 1,090 millones de pesos dominicanos y extendió la vigencia del subsidio hasta el 31 de agosto. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)
El Ministerio de Agricultura, encabezado por Francisco Oliverio Espaillat, asignó más de 1,090 millones de pesos dominicanos y extendió la vigencia del subsidio hasta el 31 de agosto. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

El programa busca aliviar el impacto de las fluctuaciones internacionales sobre los insumos agrícolas, particularmente los fertilizantes, cuyo costo depende en gran parte de los precios globales del petróleo y sus derivados. Al mantener un esquema de subsidios, el Ejecutivo procura evitar incrementos abruptos en los costos de producción agropecuaria y por extensión, en los precios de la canasta básica.

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En la ceremonia de firma, que tuvo lugar en la sede del Ministerio de Agricultura, el ministro Francisco Oliverio Espaillat subrayó la importancia estratégica de esta política para el país. “El presidente Luis Abinader ha demostrado con hechos su respaldo al campo dominicano. Estos subsidios han sido fundamentales no solo para garantizar la estabilidad de los precios de los fertilizantes, sino también para preservar la estabilidad de la canasta básica y proteger el poder adquisitivo de la población”, afirmó el funcionario.

Los acuerdos sellados con empresas importadoras grandes y pequeñas contemplan mecanismos de cooperación público-privada para garantizar el abastecimiento oportuno de materias primas destinadas a la fabricación de fertilizantes y abonos. Este enfoque busca asegurar la disponibilidad de insumos durante los períodos de mayor demanda agrícola y reducir el riesgo de desabastecimiento en las regiones productoras.

Un tractor verde trabaja la tierra en un campo abierto, con herramientas agrícolas oxidadas y sacos de fertilizante en primer plano. Montañas y vegetación al fondo bajo un cielo claro.
El monto total destinado por República Dominicana al subsidio de fertilizantes en el último periodo asciende a 2,151 millones de pesos dominicanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los convenios involucra a las principales empresas importadoras del país, lo que permitirá fortalecer la capacidad de respuesta ante eventuales contingencias en el mercado internacional. Además, se firmó un segundo acuerdo con once pequeñas empresas importadoras, promoviendo la diversificación del mercado y ampliando las oportunidades para productores o distribuidores de menor escala.

La implementación del subsidio se materializa a través de transferencias directas a las empresas importadoras, quienes se comprometen a trasladar el beneficio a los productores agrícolas mediante la reducción del precio final de los fertilizantes. Esto impacta directamente en la estructura de costos de los productores, permitiendo sostener los niveles de producción y mantener la competitividad frente a otros países de la región.

El Ministerio de Agricultura destacó que la política de subsidios ha resultado determinante para fortalecer la seguridad alimentaria, garantizar la oferta de los principales rubros agrícolas y evitar aumentos significativos en los precios de los alimentos. Según la institución, República Dominicana figura entre los pocos países de la región que mantienen programas de apoyo directo de esta magnitud para reducir el impacto de las fluctuaciones internacionales sobre los costos de producción agrícola, lo que protege tanto a productores como a consumidores.

La medida busca amortiguar el impacto de la volatilidad internacional del combustible y de los precios globales del petróleo sobre los insumos agrícolas. (Cortesía: Ministerio de Agricultura de la República Dominicana)
La medida busca amortiguar el impacto de la volatilidad internacional del combustible y de los precios globales del petróleo sobre los insumos agrícolas. (Cortesía: Ministerio de Agricultura de la República Dominicana)

Representantes de las empresas participantes reconocieron la efectividad de la medida y coincidieron en que la coordinación entre el sector público y privado es clave para garantizar el acceso a fertilizantes a precios asequibles. La continuidad de esta política, indicaron, permite asegurar la sostenibilidad de la producción nacional y contribuye a la estabilidad de los alimentos en el mercado local.

El compromiso del presidente Luis Abinader con el sector agropecuario se refleja en la canalización de recursos extraordinarios para sostener la producción, en un contexto de presiones e incertidumbre global. “Estos subsidios han sido fundamentales para preservar la estabilidad de la canasta básica y proteger el poder adquisitivo de la población”, reiteró el ministro Espaillat.

La decisión de extender el subsidio hasta finales de agosto responde a la necesidad de mantener estable el suministro de insumos agrícolas durante la temporada de mayor actividad productiva. El Gobierno prevé que esta medida permita a los agricultores planificar sus campañas con mayor certeza y asegurar el abastecimiento de alimentos a precios estables para millones de familias dominicanas.

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