Hantavirus: un artículo en The Lancet advierte sobre la situación en América Latina

Un comentario en The Lancet advirtió que el brote de hantavirus de 2026 expuso fallas persistentes de vigilancia y coordinación sanitaria en América Latina

El brote de hantavirus de 2026 vinculado al crucero MV Hondius expuso fallas persistentes en la vigilancia epidemiológica y en la capacidad de respuesta coordinada en América Latina, según advirtió un comentario publicado en la revista médica The Lancet.

En ese texto, los autores plantearon que, aunque el episodio es epidemiológicamente distinto del COVID-19, volvió a mostrar la “deficiente aplicación de las lecciones aprendidas” durante la pandemia para sostener mejoras estructurales. Los autores plantearon que América Latina necesita una plataforma regional de respuesta rápida para anticipar, coordinar y contener amenazas de enfermedades infecciosas antes de que se conviertan en emergencias internacionales.

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El comentario, con fuerte participación latinoamericana, fue firmado —entre otros— por el especialista Fernando Ariel García‑Terrón, Director del Instituto AHF de Salud Pública Global para Latinoamérica y el Caribe, Juliette Morgan, directora regional para Sudamérica de los CDC de Estados Unidos, el exministro de Salud argentino Adolfo Rubinstein, y la exministra peruana Patricia García, entre otros. Para ese grupo, el evento del Hondius marca una señal de alerta sobre el nivel de preparación regional ante brotes emergentes.

El episodio del MV Hondius y los antecedentes de transmisión

El episodio fue vinculado al MV Hondius, que zarpó de Ushuaia, Argentina, el 1 de abril de 2026, con 147 pasajeros y tripulantes (Reuters)

The Lancet indicó que el buque zarpó de Ushuaia, Argentina, el 1 de abril de 2026, en una ruta transatlántica con 147 pasajeros y tripulantes. El comentario vinculó el brote con ese viaje y lo presentó como un caso que ganó visibilidad mundial y activó una respuesta internacional.

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El texto recordó que el virus de los Andes —un hantavirus endémico de Argentina y Chile— fue reconocido por su alta tasa de letalidad. También repasó el último brote importante de transmisión de persona a persona previo al actual: ocurrió entre noviembre de 2018 y febrero de 2019 en Chubut, Argentina, y dejó 34 infecciones confirmadas y 11 muertes.

Según el comentario, el mayor riesgo de transmisión en ese episodio se asoció con títulos virales elevados, grandes reuniones sociales y contacto interpersonal cercano frecuente. Esa referencia reforzó el argumento de los autores sobre la necesidad de mecanismos de respuesta que funcionen con rapidez en escenarios donde la movilidad y las interacciones estrechas pueden acelerar los contagios.

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Una advertencia sobre coordinación: de la crisis a la inacción

The Lancet señaló que el evento es epidemiológicamente distinto de la COVID-19, pero funciona como prueba de cómo responde la región ante una amenaza inesperada (Reuters)

Los autores sostuvieron que el brote de 2026 puso de manifiesto la debilidad de la vigilancia y la respuesta coordinada en América Latina. Pese a los avances posteriores a la pandemia, afirmaron, persistieron brechas en coordinación entre países, en capacidad de vigilancia y en la traducción de evidencia científica en decisiones políticas.

En la práctica, ese déficit se tradujo —según el texto— en respuestas fragmentadas y desiguales frente a un mismo problema sanitario. El documento describió un patrón que consideró recurrente: reaccionar con medidas de emergencia durante una crisis y luego volver a la inacción una vez que disminuye el peligro inmediato.

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Esa dinámica, advirtieron, aumenta el riesgo si no se crean capacidades operativas permanentes, con recursos, legitimidad y mandato para coordinar acciones antes de que los brotes escalen.

Un “punto ciego” en la seguridad sanitaria mundial

El texto sostuvo que la región sigue siendo un “punto ciego” en la agenda global de seguridad sanitaria, pese a su exposición a amenazas infecciosas

El comentario planteó que las iniciativas de seguridad sanitaria mundial subestimaron a América Latina como región de aparición y reaparición de enfermedades infecciosas, pese a factores que elevan el riesgo de brotes: diversidad ecológica, alteración ambiental, movilidad transfronteriza y amenazas recurrentes de arbovirus y zoonosis.

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Como parte de ese diagnóstico, el texto enumeró la aparición en la última década de Zika, chikungunya, fiebre amarilla, sarampión y otros virus desatendidos y reemergentes. Para los autores, el cambio climático, la alteración antropogénica de los ecosistemas y la escasa coordinación entre países amplificaron ese escenario.

La consecuencia, según el documento, es que crisis concentradas regionalmente pueden permanecer al margen de la agenda política global, incluso cuando sobrecargan los sistemas de salud.

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El dengue como ejemplo: récord de casos

El texto mencionó que en la última década se registraron en la región Zika, chikungunya, fiebre amarilla, sarampión y otros virus desatendidos y reemergentes (Reuters)

El dengue ocupó un lugar central en el argumento de The Lancet sobre ese “punto ciego”. El comentario afirmó que en 2023 las Américas registraron su mayor número de casos de dengue hasta la fecha y que esa cifra fue superada nuevamente en 2024, con más de 13 millones de casos en 47 países y territorios.

Para los autores, ese brote no se tradujo en una atención política global tangible, lo que ilustró cómo una crisis de gran magnitud puede quedar encapsulada a nivel regional.

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El texto también sostuvo que el dengue “puede convertirse en una amenaza más allá de la región”, al mencionar casos de transmisión local reportados en Florida, Hawái, Texas, Arizona y California, en Estados Unidos.

La alerta de la OPS y el dato de letalidad

El comentario citó una alerta de la OPS de diciembre de 2025 sobre síndrome pulmonar por hantavirus, con recomendaciones para fortalecer vigilancia y medidas intersectoriales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El comentario citó una alerta epidemiológica emitida por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), oficina regional de la OMS para las Américas con sede en Washington, D.C., sobre el síndrome pulmonar por hantavirus en diciembre de 2025. Ese documento instó a los países, en particular a los del Cono Sur, a fortalecer la vigilancia e implementar medidas intersectoriales para mitigar riesgos ambientales y ocupacionales.

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Según el texto, la alerta destacó un aumento de la letalidad del hantavirus en Argentina, que alcanzó el 32 % en 2025, frente a un promedio del 15 % en los cuatro años anteriores. A partir de ese antecedente, los autores señalaron que no estaba claro hasta qué punto los países tradujeron las directrices en medidas concretas de preparación.

Esa brecha, plantearon, reabrió el debate sobre la necesidad de mecanismos regionales con financiamiento, legitimidad y capacidad operativa para coordinar la preparación y la respuesta en un escenario de amenazas sanitarias recurrentes.

El comentario enumeró factores que amplifican amenazas en la región, como diversidad ecológica, alteración ambiental y movilidad transfronteriza

La recomendación fue clara: América Latina necesita una plataforma regional sólida para prevenir, prepararse y responder a amenazas de enfermedades infecciosas antes de que se conviertan en emergencias internacionales. El texto sostuvo que la estructura sanitaria mundial “con sede en Ginebra” presentó deficiencias en mandato, capacidad operativa e implementación regional, lo que dificultó respuestas coordinadas.

En ese marco, los autores propusieron que un mecanismo latinoamericano complemente a la OPS con coordinación de la preparación y de las respuestas transfronterizas adaptadas a las necesidades de la región, con un foco explícito en la implementación.

Entre los bienes públicos regionales que, según el comentario, podrían producir este tipo de plataformas, se incluyeron vigilancia epidemiológica, declaraciones de emergencias sanitarias regionales, redes de laboratorios y producción regional de productos sanitarios esenciales, como vacunas, pruebas y equipos de protección personal.

Según esa alerta citada, la letalidad del hantavirus en Argentina alcanzó el 32 % en 2025, frente a un promedio del 15 % en los cuatro años anteriores (Imagen Ilustrativa Infobae)

El documento ubicó la propuesta en un contexto más amplio: líderes e instituciones de salud global que impulsan una redefinición de la arquitectura sanitaria mundial. Desde esa perspectiva, sostuvo que las regiones pueden funcionar como puentes operativos y políticos entre instituciones globales, gobiernos nacionales y otros actores.

Como ejemplos de instituciones regionales que reinventaron su arquitectura de salud pública, mencionó a los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades, la Agencia de Salud Pública del Caribe, el Centro de la ASEAN para Emergencias de Salud Pública y Enfermedades Emergentes, y el Centro Sudeste Europeo para la Vigilancia y el Control de Enfermedades Infecciosas.

En el esquema delineado por el comentario, el nivel global podría concentrarse en normas y estándares, intercambio global de datos y promoción de solidaridad. Los organismos regionales coordinados, en cambio, deberían liderar el desarrollo de directrices y apoyar la implementación de respuestas a escala regional y nacional.

Los autores advirtieron sobre un patrón recurrente: respuestas de emergencia durante crisis seguidas por inacción cuando baja el riesgo inmediato (Europa Press)

El comentario advirtió que muchos países latinoamericanos operan con espacio fiscal limitado y con sistemas de salud con recursos insuficientes. También sostuvo que los sistemas de vigilancia siguieron insuficientemente financiados y equipados para sostener la notificación de enfermedades y la vigilancia genómica.

Aunque el documento consideró improbable que el evento del hantavirus de 2026 se convierta en una epidemia a gran escala, lo presentó como una prueba para la coordinación regional y mundial ante brotes. Para los autores, el caso funcionó como recordatorio de que la seguridad sanitaria y la vigilancia epidemiológica deben entenderse como bienes públicos, tanto globales como regionales.

Fortalecer la prevención, la preparación y la respuesta, concluyeron, implica ir más allá de marcos regulatorios y prevención pasiva hacia una implementación activa, liderada localmente, apoyada por apropiación regional, liderazgo y colaboración multisectorial. Sin esos esfuerzos, advirtieron, el ciclo de pánico y negligencia corre el riesgo de repetirse.