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Así están los cruces de 16avos de final del Mundial tras finalizar la segunda fecha

A falta de una jornada por grupo, la Copa del Mundo se puso al rojo vivo y ya se palpitan los duelos de la siguiente ronda

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Futbolistas Messi, Mbappé, Ronaldo, Haaland, Yamal y Musiala en un estadio, compitiendo por un trofeo de la Copa Mundial sobre el césped.
Las principales figuras del mundo del fútbol pujan por quedarse con la Copa del Mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras el choque entre Colombia y República Democrática del Congo, la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México puso su punto final y ya se comienza a palpitar la última fecha, que marcará los cruces definitivos de los 16avos de final, la nueva instancia que se añadió en esta edición de la competencia producto de la ampliación de participantes.

Aunque aún hay lugar para sorpresas y cambios en los emparejamientos, luego de esta segunda fecha aparecen en el horizonte varios cruces que acabarán muchas miradas, como Alemania-Paraguay, Argentina-Uruguay, Países Bajos-Marruecos, España-Austria y Portugal-Croacia,

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LOS CRUCES DE 16AVOS DE FINAL TRAS EL CIERRE DE LA SEGUNDA FECHA:

  • Alemania (1° del Grupo E) vs. República Checa (Mejor tercero)
  • Francia (1° del Grupo I) vs. Bélgica (Mejor tercero)
  • Corea del Sur (2° del Grupo A) vs. Suiza (2° del Grupo B)
  • Países Bajos (1° Grupo F) vs. Marruecos (2° del Grupo C)
  • Portugal (2° del Grupo K) vs. Ghana (2° del Grupo L)
  • España (1° del Grupo H) vs. Austria (2° del Grupo J)
  • Estados Unidos (1° del Grupo D) vs. Suecia (Mejor tercero)
  • Egipto (1° Grupo G) vs. Escocia (Mejor tercero)
  • Brasil (1° Grupo C) vs. Japón (2° del Grupo F)
  • Costa de Marfil (2° del Grupo E) vs. Noruega (2° del Grupo I)
  • México (1° del Grupo A) vs. Cabo Verde (Mejor tercero)
  • Inglaterra (1° del Grupo L) vs. Argelia (Mejor tercero)
  • Argentina (1° del Grupo J) vs. Uruguay (2° del Grupo H)
  • Australia (2° del Grupo D) vs. Irán (2° del Grupo G)
  • Canadá (1° del Grupo B) vs. Paraguay (Mejor tercero)
  • Colombia (1° del Grupo K) vs. Croacia (Mejor tercero)

Quiénes ya aseguraron su boleto a los 16avos de final:

  • México
  • Estados Unidos
  • Alemania
  • Argentina
  • Francia
  • Noruega
  • Colombia

La selecciones que ya quedaron eliminadas de la Copa del Mundo:

  • Haití
  • Túnez
  • Turquía
  • Jordania
  • Panamá

¿Cuándo se juegan los 16avos del Mundial 2026?

La primera ronda de eliminación directa de la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México 2026 iniciará inmediatamente después de la fase de grupos. Se disputarán del domingo 28 de junio al viernes 3 de julio, con un total de 16 partidos. En esta instancia participarán los dos primeros de cada uno de los 12 grupos y los ocho mejores terceros del torneo.

¿Cómo se definen los mejores terceros que clasifican a los 16avos?

Las ocho mejores seleccionados que avancen a la siguiente ronda como mejores terceros se definirán bajo los siguientes criterios:

  • Más puntos obtenidos en todos los partidos de grupo
  • Diferencia de goles en todos los partidos de grupo
  • Más goles marcados en todos los partidos de grupo
  • Más puntos obtenidos por conducta deportiva
  • Si dos selecciones continúan empatadas, se ordenarán según la edición más reciente del ranking FIFA
  • Si continúa el empate, se ordenarán según la edición del ranking FIFA a la publicada más reciente

Así está hoy la tabla de los mejores terceros:

Criterios de desempate para los grupos de la Copa Mundial

Si dos o más selecciones de un mismo grupo empatan en puntos al término de la fase de grupos, se aplicarán los siguientes criterios:

  • Mayor número de puntos obtenidos en los partidos entre las selecciones en cuestión
  • Mayor diferencia de goles en los partidos entre las selecciones en cuestión
  • Más goles anotados en los partidos de las selecciones en cuestión

En caso de seguir la paridad, se aplicarán los siguientes criterios para desempatar:

  • Mayor diferencia de goles de todos los partidos de grupo
  • Más goles marcados de todos los partidos de grupo
  • Más puntos obtenidos por conducta deportiva

El último paso, en caso de proseguir la igualdad, será definir un desempate de acuerdo a la posición de las selecciones en el último ranking FIFA.

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Así están los grupos del Mundial 2026:

Todos los partidos de la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026:

República Checa vs México

Sudáfrica vs Corea del Sur

Suiza vs Canadá

Bosnia vs Qatar

Brasil vs Escocia

Marruecos vs Haití

Turquía vs Estados Unidos

Paraguay vs Australia

Curazao vs Costa de Marfil

Ecuador vs Alemania

Japón vs Suecia

Túnez vs Países Bajos

Egipto vs Irán

Nueva Zelanda vs Bélgica

Cabo Verde vs Arabia Saudita

Uruguay vs España

Noruega vs Francia

Senegal vs Irak

Argelia vs Austria

Jordania vs Argentina

Colombia vs Portugal

RD Congo vs Uzbekistán

Panamá vs Inglaterra

Croacia vs Ghana

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