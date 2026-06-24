Cuatro nuevas muertes por influenza elevan a 51 los fallecidos en Panamá durante 2026

Las autoridades sanitarias reiteran que la vacunación contra la influenza está disponible de forma gratuita en la red pública de salud. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM

La influenza continúa cobrando vidas en Panamá. El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó cuatro nuevas defunciones asociadas a esta enfermedad durante la semana epidemiológica 22, elevando a 51 el número de fallecidos registrados en lo que va de 2026.

Las cifras reflejan que el virus sigue representando una amenaza para los grupos más vulnerables, especialmente adultos mayores, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas.

De acuerdo con el informe epidemiológico más reciente, el 62.7% de las muertes por influenza registradas este año corresponden a hombres. Además, el grupo más afectado ha sido el de personas de 65 años y más, que concentra el 63% de los fallecimientos, seguido por los menores de un año.

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Uno de los datos que más preocupa a las autoridades sanitarias es que el 100% de las personas fallecidas no había recibido la vacuna contra la influenza correspondiente a la temporada actual. Asimismo, el 82% tampoco se había vacunado durante la campaña de 2025.

El informe señala además que el 78% de los fallecidos presentaba factores de riesgo asociados a edad avanzada o enfermedades metabólicas, cardiovasculares y renales.

La mayoría de los fallecimientos por influenza se registró en personas de 65 años o más. Foto: EFE

La influenza es una enfermedad respiratoria causada por virus que afectan la nariz, la garganta y los pulmones. Aunque en muchos casos provoca síntomas similares a los de un resfriado común, puede derivar en complicaciones graves como neumonía, insuficiencia respiratoria, descompensación de enfermedades crónicas e incluso la muerte.

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Los síntomas más frecuentes incluyen fiebre alta, tos, dolor de garganta, congestión nasal, dolores musculares, dolor de cabeza y fatiga intensa.

Las autoridades sanitarias insisten en que la vacunación sigue siendo la principal herramienta de prevención. En Panamá, la vacuna contra la influenza se aplica de forma gratuita en las instalaciones del sistema público de salud y está disponible para toda la población, con especial énfasis en adultos mayores, embarazadas, niños pequeños, pacientes con enfermedades crónicas y personal de salud.

Las cifras oficiales muestran además que la circulación de virus respiratorios sigue siendo elevada. Durante la semana epidemiológica analizada se registraron 964 casos de síndrome gripal, para un acumulado anual de 18,271 casos.

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La malaria supera los 4,200 casos acumulados en lo que va del año, según cifras oficiales. La enfermedad es transmitida por mosquitos infectados y puede provocar complicaciones graves si no recibe tratamiento oportuno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paralelamente, las infecciones respiratorias agudas graves, que incluyen bronconeumonías y neumonías, sumaron 432 nuevos casos en una sola semana y alcanzaron un acumulado de 7,882 casos en lo que va del año.

Mientras tanto, el dengue continúa siendo una de las enfermedades transmitidas por mosquitos con mayor impacto en el país. Hasta la semana epidemiológica 22 se habían confirmado 3,000 casos. De ellos, 2,632 fueron clasificados como dengue sin signos de alarma, 348 presentaron signos de alarma y 20 evolucionaron a dengue grave.

El dengue puede provocar fiebre alta, dolor detrás de los ojos, dolores musculares y articulares, náuseas y erupciones en la piel. En sus formas más severas puede generar hemorragias, afectación de órganos vitales y choque, por lo que requiere atención médica inmediata.

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Otro padecimiento que continúa generando preocupación es la malaria. El informe reporta 79 nuevos casos notificados o actualizados durante la semana analizada, para un acumulado anual de 4,281 casos. La enfermedad, transmitida por mosquitos infectados del género Anopheles, puede causar fiebre, escalofríos, sudoración intensa, dolor de cabeza y anemia. Sin tratamiento oportuno, algunas variantes pueden resultar potencialmente mortales.

a leptospirosis es una infección bacteriana asociada al contacto con agua o superficies contaminadas por orina de animales infectados. Aunque menos conocida que otras enfermedades infecciosas, la leptospirosis puede causar daño renal y hepático en sus formas más severas. Andina

Entre las enfermedades menos conocidas por la población destaca la leptospirosis. Aunque durante la semana 22 no se notificaron nuevos casos, las autoridades actualizaron un caso correspondiente a semanas anteriores, elevando el acumulado anual a 23.

La leptospirosis es una infección bacteriana transmitida principalmente por el contacto con agua, suelo o alimentos contaminados con orina de animales infectados, especialmente roedores.

Sus síntomas iniciales pueden confundirse con los de otras enfermedades febriles e incluyen fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y vómitos. Sin embargo, en los casos más graves puede provocar insuficiencia renal, daño hepático, meningitis e incluso la muerte.

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El reporte también registra 1,206 casos acumulados de leishmaniasis, enfermedad transmitida por la picadura de pequeños insectos conocidos como flebótomos o jején. Dependiendo de la variante, puede producir lesiones cutáneas persistentes o afectar órganos internos.

En cuanto al hantavirus, Panamá acumula 10 casos de fiebre por hantavirus y otros 10 casos de síndrome cardiopulmonar por hantavirus durante 2026. Esta enfermedad se transmite por el contacto con excretas de roedores infectados y puede evolucionar rápidamente hacia una insuficiencia respiratoria severa.

Las autoridades mantienen vigilancia sobre enfermedades respiratorias, transmitidas por mosquitos y asociadas a roedores. Archivo

El informe epidemiológico también reporta 52 casos acumulados de gusano barrenador en humanos, siete casos de enfermedad por virus Oropouche, seis casos de viruela símica y cuatro casos de chikungunya, mientras que el zika continúa sin registrar casos durante este año.

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Ante este panorama, las autoridades reiteraron el llamado a mantener las medidas de autocuidado, acudir oportunamente a los servicios de salud y completar los esquemas de vacunación disponibles. Para el Minsa, la combinación de inmunización, control de criaderos de mosquitos y atención temprana sigue siendo la mejor defensa frente a las enfermedades que continúan circulando en el país.