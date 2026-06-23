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Julieta Poggio reveló quién es, para ella, el jugador más fachero de la Scaloneta en el Mundial 2026

Entre salidas con amigos y clima de tribuna, la ex Gran Hermano se metió en el torneo, admitió que no sigue tanto el deporte, pero se entusiasmó con el ambiente y dejó su pronóstico

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Juli Poggio contó quién es el jugador más fachero de la Scaloneta

Entre osadas sesiones de fotos, días de playa y banderazos argentinos, Julieta Poggio disfruta a pleno del Mundial 2026. En ese marco, la exparticipante de Gran Hermano contó cómo vivía el torneo y sus impresiones del conjunto argentino. Como si fuera poco, luego la joven confesó quién es para ella el jugador más ‘fachero’ de la Scaloneta.

Todo sucedió cuando Poggio fue abordada por un periodista que le consultó qué representaba la Selección Argentina para ella. “A mí me gusta esto, me gusta estar acá con todos mis amigos. No soy mucho de mirar fútbol, pero el Mundial me encanta”, le comentó la influencer al medio Dupla Tecnica.

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Luego, el periodista le preguntó cómo creería que le iría al seleccionado nacional en el certamen. “Para ganar”, respondió Poggio con firmeza, sin referirse a ninguna instancia. Continuando con el ida y vuelta, Julieta definió al capitán argentino en pocas palabras: “Messi es un dios, real”.

La charla se puso más divertida cuando a Julieta le preguntaron: “Si me tenés que elegir la pareja de los futbolistas, ¿con cuál te quedás?”. Lejos de pensarlo mucho, la influencer eligió a Tini Stoessel, con quien mantiene buen vínculo, y a su novio Rodrigo De Paul. Fue entonces cuando, para cerrar la charla, el periodista le preguntó quién era el futbolista más fachero del mundo. Tras unos segundos de reflexión, la exparticipante de Gran Hermano reveló: “Puede ser (Leandro) Paredes”.

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La jugada sesión de fotos de Julieta Poggio con un guiño a la Selección: top de red en la playa
Julieta Poggio disfruta del Mundial 2026 entre banderazos argentinos, días de playa y sesiones de fotos (Instagram)

Días atrás, poco después de su llegada a Estados Unidos, Poggio se sumó a la fiebre mundialista al posar en la playa usando únicamente un top de red con los colores de la celeste y blanca. “Hola Miami. ¿En qué mundo paralelo soñé estar laburando acá?”, escribió la influencer en la descripción de su posteo para referirse a la cobertura deportiva que realizaría para La Casa Streaming. En su publicación, Julieta Poggio posaba en una playa de arena clara bajo una luz diurna intensa y uniforme. La exparticipante de Gran Hermano llevaba puesto un top tejido azul y blanco con el diseño de la bandera argentina y un bikini blanco con detalles dorados en los laterales. Sus lentes de sol de marco blanco y su pelo suelto, con aspecto húmedo, completaban el look veraniego.

Detrás se observaba un puesto de guardavidas de color beige sobre la que ondean la bandera de Argentina y la de Estados Unidos. El cielo despejado con algunas nubes y la presencia de sombrillas naranjas y blancas en la distancia reforzaban el ambiente playero y relajado.

Como si fuera poco, en otra de las imágenes, Poggio fue más allá, mostrando toda su sensualidad. Julieta aparecía de espaldas junto luciendo la parte inferior de su bikini blanco con detalles dorados en los laterales. La parte inferior de su cuerpo estaba cubierta parcialmente de arena. Su top azul resaltaba por el diseño tejido y los bordes claros, mientras ella recogía su pelo mojado con ambas manos. El fondo incluía vegetación y algunos edificios que se distinguían a la distancia, lo que reforzaba el ambiente playero y urbano.

juli poggio
Julieta Poggio definió a Lionel Messi con una frase directa y dijo que “Messi es un dios, real”.
La jugada sesión de fotos de Julieta Poggio con un guiño a la Selección: top de red en la playa
Julieta Poggio explicó que la Selección Argentina representa para ella un espacio para compartir con sus amigos (Instagram)
La jugada sesión de fotos de Julieta Poggio con un guiño a la Selección: top de red en la playa
Al elegir una pareja de futbolistas, Julieta Poggio se quedó con Tini Stoessel y Rodrigo De Paul (Instagram)

Lejos de la alegría que vivía la influencer al experimentar la oportunidad de vivir el evento deportivo más importante del mundo, en las últimas horas Chechu Bonelli manifestó su tristeza al enterarse que no formaría parte de la misma cobertura que Poggio. La situación se dio a conocer cuando la periodista expresó su desilusión tras recibir la noticia en diálogo con Yanina Latorre en SQP (América). Según comentó la comunicadora, ella había depositado gran parte de sus expectativas profesionales en participar del evento, pero finalmente no fue incluida en el equipo de trabajo.

Durante la conversación, Bonelli explicó que había priorizado la posibilidad de viajar con el equipo de streaming de La Casa y dejó de lado otras oportunidades laborales. “Durante los últimos meses aposté de lleno a esa posibilidad”, señaló, y agregó: “Decidí mantenerme enfocada en ese objetivo, aunque finalmente los planes no salieron como esperaba”.

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